Король без лица и поражений: как Балдуин IV стал героем Иерусалимского королевства

Биография Балдуина IV — того, как воля человека может оказаться сильнее любых препятствий. Его судьба сложилась так, что все было против молодого принца. Но это не помешало ему стать королем, победителем и национальным героем.
Что же такого удивительного было в истории правителя Иерусалимского королевства?
Почему юноше пришлось действовать наперекор всему — болезни, церкви, врагам?
Как король без лица стал национальным героем и примером для подражания?
Гроб при жизни
Тысячу лет назад в результате Крестовых походов европейские рыцари основали несколько государств на Ближнем Востоке. Так французы создали Иерусалимское королевство, в которое устремлялись паломники со всей Европы.
Бичом того времени были заразные болезни. Одной из них стала проказа, которую также называли лепрой или финикийской болезнью. Человеку ничем не могли помочь. Заболевших ссылали на острова или в изолированные места — лепрозории.
Но перед этим по решению церкви их отпевали и формально объявляли умершими.
Принц без боли
В таких условиях и появился на свет в Иерусалимском королевстве единственный сын наследника престола Амори. Мальчика назвали Балдуином. Когда он подрос, его стал обучать хронист Гийом Тирский. Все вокруг восхищались юным принцем — ведь он мужественно терпел боль, не плакал и не жаловался ни при падении с лошади, ни во время тренировок на мечах. Но Гийом Тирский понял, что дело не в мужестве — мальчик просто почти не чувствовал боли. К сожалению, это было первым признаком проказы.
Разразился скандал — было немыслимо оставить наследником прокаженного. Но Амори, любивший своего сына, всеми средствами старался защитить его. Отец категорически отказался отправлять сына в лепрозорий. Он привлек на свою сторону знающих людей из ордена Святого Лазаря, монахи которого первыми взялись ухаживать за прокаженными. Специалисты ордена поклялись перед судом, что при соблюдении ряда мер риск, что принц кого-то заразит, можно свести к нулю.
Церковный суд согласился признать прокаженного наследником престола, но предписал ему всю жизнь носить маску, плотную непроницаемую одежду и перчатки, а также держать дистанцию с людьми.
К слову, монахи из ордена Святого Лазаря оказались правы — за всю жизнь Балдуина в его окружении проказой никто не заболел.
Король без лица
В 13 прокаженному юноше пришлось взойти на престол — отец умер.
Он стал Балдуином IV, которого из-за маски называли Королем без лица.
Юноше пришлось начать правление с боевых действий — на королевство давили во много раз превосходящие силы Саладина.
13-летний король, который мог держать поводья лошади только одной рукой, потому что вторая уже не работала, лично повел войска в бой.
Полководец без поражений
В 1174 году, едва взойдя на трон, Балдуин напал на Дамаск, чтобы отвлечь силы Саладина от Алеппо. И победил превосходящие войска противника.
Затем ему постоянно пришлось сдерживать нападения со стороны мусульман.
Когда в 1177 году в битве при Монжизаре Балдуин IV наголову разгромил Саладина, султан в сердцах воскликнул: "пока этот мальчишка правит в Иерусалиме, нам его не взять!"
Саладин заключил с Балдуином мирное соглашение. А ведь юному прокаженному королю было на тот момент всего 16 лет.
Зная, что из-за болезни он долго не проживет, а жену и детей ему иметь запрещено, Балдуин посвятил себя укреплению королевства и защите своих подданных. Победы и перемирие с Саладином сделали его национальным героем. Но, к сожалению, прожил прокаженных король всего 24 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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