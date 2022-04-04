Король без лица и поражений: как Балдуин IV стал героем Иерусалимского королевства

Бичом того времени были заразные болезни. Одной из них стала проказа, которую также называли лепрой или финикийской болезнью. Человеку ничем не могли помочь. Заболевших ссылали на острова или в изолированные места — лепрозории.

Но перед этим по решению церкви их отпевали и формально объявляли умершими.

Принц без боли

В таких условиях и появился на свет в Иерусалимском королевстве единственный сын наследника престола Амори. Мальчика назвали Балдуином. Когда он подрос, его стал обучать хронист Гийом Тирский. Все вокруг восхищались юным принцем — ведь он мужественно терпел боль, не плакал и не жаловался ни при падении с лошади, ни во время тренировок на мечах. Но Гийом Тирский понял, что дело не в мужестве — мальчик просто почти не чувствовал боли. К сожалению, это было первым признаком проказы.