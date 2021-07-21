Семилетнего сына Стаса Пьехи избила жена футбольного судьи

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Хлеба и зрелищ надо было всегда и известные личности порой устраивают публичные разборки, которые улетают в сеть и горячо обсуждаются. Драки, выяснения отношений...
В этот раз бои прошли под Санкт-Петербургом. Конфликт разгорелся между женой известного футбольного арбитра Владислава Безбородова и экс-супругой российского певца Стаса Пьехи. Дело происходило в коттеджном поселке Рощино в Ленинградской области.
Дальше стоит привести слова бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграм: "Мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем - ведём себя как нормальные люди, в общем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд - ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись, блин". Дальше она рассказала, что за несколько дней до случившегося супруга Безбородова с тремя детьми поселилась в соседнем доме: "Опущу тот факт, что мирная атмосфера исчезла. Хотя нет, не опущу. До их заезда в посёлке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это ВСЕ".
Очевидно, что взрослые друг другу относились прохладно, но дети их успели познакомиться, правда, как утверждает Горчакова, жена арбитра симпатией к сыну соседей не прониклась, посчитала его неподходящей компанией и запретила детям с ним играть. Сын Пьехи обиделся и решил, что будет круто проткнуть за такое отношение надувной бассейн соседей карандашом. Но его мама заявила, что пострадала та часть, которая не сдувается. Но тем не менее, соседка, увидев произошедшее, пришла в страшный гнев: "И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему их которых едва исполнился год, прошла на НАШ участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю. На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить" - написала Горчакова.
Частично инцидент попал на видео, на котором слышно, что пострадавшая сторона собирается вызывать полицию и скорую медицинскую помощь, а в этом время Безбородова наезжает на Горчакову: "Как вам не стыдно, нахалка бесстыжая?" Дальше она прямо говорит на камеру: "Я за своего ребенка ударю кого угодно. Мои дети неприкосновенны". После она заявила, что ребенка она не била: "Не ударила, а схватила рукой и швырнула его на пол… Схватила его рукой за руку - и толкнула его на пол. А бабушку вообще надо было просто…"
Стас Пьеха в своем Инстаграм подтвердил факт случившегося: "Моего сына и его бабушку избили! Дальше делом занимаются профессионалы! Бить детей — последнее дело, да будет справедливое наказание".
Стас Пьеха в своем Инстаграм подтвердил факт случившегося: "Моего сына и его бабушку избили! Дальше делом занимаются профессионалы! Бить детей — последнее дело, да будет справедливое наказание".
Что в итоге:
Семилетний сын певца обследовался в одной из клиник Санкт-Петербурга и согласно медсправке он получил закрытую черепно-мозговую травму , сотрясение мозга и ушибы.
Жена футбольного судьи в стороне не осталась и заявила о полученной в результате случившегося травме позвоночника. Что-то на видео не очень заметна эта травма, ну да ладно... Кидаться детьми - это и впрямь может быть утомительно.
Адвокат со стороны Пьехи утверждает следующее: "Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы изучили произошедшее поподробнее, возбудили уголовное дело и привлекли виновных к ответственности. Потому что в данной ситуации все очевидно. Безбородова сама признает, что действительно применила насилие по отношению к чужому ребенку. При этом заявляет, что ее ребенок неприкасаемый. Чужого же ребенка, как она считает, можно схватить за руку и бросить на землю, применив таким образом к нему насилие. В данный момент ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Наказание назначит суд. У нас же есть важная и принципиальная позиция - это не должно остаться безнаказанным. Полиция и суд должны дать этому соответствующую оценку".
Жена футбольного судьи в стороне не осталась и заявила о полученной в результате случившегося травме позвоночника. Что-то на видео не очень заметна эта травма, ну да ладно... Кидаться детьми - это и впрямь может быть утомительно.
Адвокат со стороны Пьехи утверждает следующее: "Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы изучили произошедшее поподробнее, возбудили уголовное дело и привлекли виновных к ответственности. Потому что в данной ситуации все очевидно. Безбородова сама признает, что действительно применила насилие по отношению к чужому ребенку. При этом заявляет, что ее ребенок неприкасаемый. Чужого же ребенка, как она считает, можно схватить за руку и бросить на землю, применив таким образом к нему насилие. В данный момент ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Наказание назначит суд. У нас же есть важная и принципиальная позиция - это не должно остаться безнаказанным. Полиция и суд должны дать этому соответствующую оценку".
Что тут скажешь... У Даниила Хармса была такая строчка: "Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу".
А куда делись те славные времена, когда нашкодившего ребенка вели к родителям (и не били головой о землю при этом), рассказывали, что случилось и уже родители извинялись, компенсировали ущерб, если надо было и сами наказывали ребенка за случившееся?
А куда делись те славные времена, когда нашкодившего ребенка вели к родителям (и не били головой о землю при этом), рассказывали, что случилось и уже родители извинялись, компенсировали ущерб, если надо было и сами наказывали ребенка за случившееся?
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Метки: драка звезды знаменитости люди ребенок скандал слава шоу бизнес
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Сука, ну вы в престижном месте отдыхаете, ну так отдыхайте, че все время какие то разборки надо устраивать.
Хочешь руками махать, найди себе ровню и иди на ринг в спорт клубе
Чадо не упиралось и не упало само на землю, даже это бесноватая говорит, что толкнула его. Откуда вы, черти, только лезете...А, Львов, Украина...НУ это многое объсняет.
Ребенок испортил вещь. Мать ребенка признает, что это плохо и не отказывается починить/компенсировать. Но избивать ребенка и следом за ним пожилого человека - это дно.
А в целом дедушка Дзержинский быстро бы всех этих "новых дворян" уконтропупил.
И Корней Иванович засел бы писать книжки для хороших советских деток... но это уже совсем другая история))
С такой дурой жизнь не сахар