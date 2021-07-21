Семилетнего сына Стаса Пьехи избила жена футбольного судьи

Семилетний сын певца обследовался в одной из клиник Санкт-Петербурга и согласно медсправке он получил закрытую черепно-мозговую травму , сотрясение мозга и ушибы.

Жена футбольного судьи в стороне не осталась и заявила о полученной в результате случившегося травме позвоночника. Что-то на видео не очень заметна эта травма, ну да ладно... Кидаться детьми - это и впрямь может быть утомительно.



Адвокат со стороны Пьехи утверждает следующее: "Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы изучили произошедшее поподробнее, возбудили уголовное дело и привлекли виновных к ответственности. Потому что в данной ситуации все очевидно. Безбородова сама признает, что действительно применила насилие по отношению к чужому ребенку. При этом заявляет, что ее ребенок неприкасаемый. Чужого же ребенка, как она считает, можно схватить за руку и бросить на землю, применив таким образом к нему насилие. В данный момент ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Наказание назначит суд. У нас же есть важная и принципиальная позиция - это не должно остаться безнаказанным. Полиция и суд должны дать этому соответствующую оценку".