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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5051 пост • 680 подписчиков подписаться
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Семилетнего сына Стаса Пьехи избила жена футбольного судьи

Семилетнего сына Стаса Пьехи избила жена футбольного судьи (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 15:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: драка   звезды   знаменитости   люди   ребенок   скандал   слава   шоу бизнес   
2488
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Хлеба и зрелищ надо было всегда и известные личности порой устраивают публичные разборки, которые улетают в сеть и горячо обсуждаются. Драки, выяснения отношений...

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Метки: драка   звезды   знаменитости   люди   ребенок   скандал   слава   шоу бизнес   
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31  комментарий
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Элитный коттеджный посёлок, элитные автомобили, элитные дома, элитные отношения! Элита! Горько, что в нашей стране теперь элита это не интеллигенция, не профессиональные квалифицированные рабочие, а быдло, но быдло с деньгами.
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7k
Дмитрий Данилов 6 минут назад
Все чаще и чаще убеждаюсь , что наличие денег это как показатель тупости, быдловатости, ощущения собственного превосходства.
Сука, ну вы в престижном месте отдыхаете, ну так отдыхайте, че все время какие то разборки надо устраивать.
Хочешь руками махать, найди себе ровню и иди на ринг в спорт клубе
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1k
Фёдор 7 минут назад
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2k
Владимир 10 минут назад
там,как мне кажется-оба семейства-не сахар.
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123
Бритва 10 минут назад
У этой тёти голова Бо-Бо
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4k
Дарвин и аморальная премия 12 минут назад
Какая душещипательная история...
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4k
Дмитрий Григорьев 23 минуты назад
Скоро у Малахова, в Пусть говорят, в студии, где невозможно солгать и на НТВ.
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375
korney Полчаса назад
Эту тётку тренером для сборной РФ на годик-другой - пускай воспитывает.
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10k
Lexx 39 минут назад
страницы богемной жизни
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14k
vikklu 45 минут назад
Удивляюсь, откуда столько злости и тупости в одном организме?
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24k
Vazari 48 минут назад
Цена вопроса....
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859
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
Вижу сюжет для Санта- барбары
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5k
Александр Час назад
Вот к чему приводит женитьба по залёту! Безотцовщина! Растёт неугомонный ребёнок и управы на него нет. Папаша поднявшийся на имени бабушки денег, может быть, даёт, но от лещей воздерживается. Вот и вырос мелкий террорист. Сказали "не лезь" - так и не лезь! А родительница могла бы проконтролировать, где и что творит её неприкаянное чадо! Тут автор справедливо заметил, что в "славные времена" малолетнего дебила брали за руку и вели к родителям, но ведь эта самая баба так и сделала - схватила за руку и повела к родительнице. Чадо при этом упиралось и упало на землю, когда его отпустили. Вот и вся история! Родительнице этого показалось мало, ведь на истории можно пропиарится!
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79
Денис Час назад
Недотрах налицо
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25
feden Денис Час назад
недотрах у неё вообще в другом месте )
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9k
harlamov Час назад
Ну так-то малолетний дебилоид проткнул карандашом бассейн, да еще вел себя судя по всему по хамски, раз не хотели чтоб с ним другие дети играли, так что получил по заслугам. Распущенные дети элитки требуют гораздо больше пи#дюлин для приведения их в чувство. Хорошим лещем еще ни одного ребенка не испортили.
А в целом дедушка Дзержинский быстро бы всех этих "новых дворян" уконтропупил.
И Корней Иванович засел бы писать книжки для хороших советских деток... но это уже совсем другая история))
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Бедный футбольный арбитр.
С такой дурой жизнь не сахар
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−12
Евгений Журавлёв 2 часа назад
Збс)
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1k
зак 2 часа назад
Хилые дети нынче ,оттолкнули и сразу сотрясение мозга ,нас при СССР не так били.
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641
X Æ A-12 2 часа назад
Ясно. Пойду посру.
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