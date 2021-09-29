Знаменитые многодетные мамы

1478
11
Очень сложно совмещать успешную карьеру и семью, ведь и туда, и туда необходимо отдавать себя практически полностью.
Эти женщины не променяли семью на карьеру, но вместе с тем, успевают уделять время и своим детям. Наверняка без помощников не обходится, однако этим мамам стоит отдать должное - они молодцы.
Мария Порошина (5 детей)
Актриса не скрывает, что совмещать работу и материнство - это непросто. Первая дочка родилась в браке с Гошей Куценко и также пошла по стопам родителей, став актрисой. Еще трое детей появились в браке с актером Ильей Древновым. С ним она, к сожалению, тоже рассталась. Имя отца самого младшего сына Порошина не афиширует.
Известно только то, что актриса одна воспитывает всех четверых (старшая дочь уже отучилась в "Щуке" и работает в театре).
Известно только то, что актриса одна воспитывает всех четверых (старшая дочь уже отучилась в "Щуке" и работает в театре).
×
Оксана Самойлова (4 детей)
Жена рэпера Джигана, которой всего-лишь 33 года, уже 10 лет в браке и у них родилось три девочки и один мальчик.
Наталья Водянова (5 детей)
Российская супермодель из Нижнего Новгорода отлично преуспевает как на подиуме, так и в личной жизни. К своим 39 годам Наталья востребована в многих мировых домах моды, а также успела дважды выйти замуж и родила пятерых детей. Трое у нее от бывшего супруга, миллиардера Джастина Портмана, а еще двое от нынешнего мужа, французского бизнесмене Антуана Арно.
Екатерина Климова (4 детей)
Востребованная актриса театра и кино, любимая многими зрителями, три раза выходила замуж. С Ильей Хорошиловым у нее родилась дочь Елизавета, в браке с Игорем Петренко сыновья Корней и Матвей, а в браке с Гелой Месхи - дочь Изабелла. Со всеми мужьями она в разводе, но успевает и работать, и уделять время своим четверым детям.
Лена Перминова (4 детей)
Известная российская модель, блогер и светская львица в 2003 году вышла замуж за предпринимателя Александра Лебедева. Они счастливо живут в браке и у них четверо детей - трое мальчиков и одна девочка.
Мария Шукшина (4 детей)
Российская актриса и телеведущая успела трижды побывать замужем и в каждом браке у нее рождались дети. В 2005 году, с нынешним супругом, Борисом Вишняковым, у нее родились мальчики-близнецы - Фока и Фома.
Хайди Клум (4 детей)
Немецкая супермодель родила троих от британского музыканта Сила. Двое мальчиков и одна девочка. А старшая дочь появились в результате отношений с бизнесменом Флавио Бриаторе, с которым она рассталась еще до рождения девочки.
Крис Дженнер (6 детей)
Известная американская селебрити родила аж шестерых медийных личностей. В первом браке, с известным адвокатом Робертом Кардашьяном у нее родились известные теперь дети - Ким, Хлои, Кортни и Роб Кардашьяны.
Во втором браке, а актером Брюсом Дженнер, у нее родилась мировая модель Кайли Дженнер и супермодель Кендалл Дженнер.
Не детки, а готовый бизнес-проект)
Во втором браке, а актером Брюсом Дженнер, у нее родилась мировая модель Кайли Дженнер и супермодель Кендалл Дженнер.
Не детки, а готовый бизнес-проект)
Анджелина Джоли (6 детей)
Анджелина не только родила своих троих детей от Бреда Питта (дочь Шайло, двойня Нокс и Вивьен), а также сделала доброе дело и усыновила еще троих (Пакс, Захара и Мэддокс).
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 голливудских актеров со знаменитыми родителями
- Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
- Безграмотные знаменитости: осторожно, из глаз может пойти кровь!
- Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
- Новая возлюбленная Гарика Харламова - копия Кристины Асмус
Метки: актрисы дети звезды знаменитости люди слава шоу бизнес
18
Понравилось18
Новости партнёров