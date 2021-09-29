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Знаменитые многодетные мамы

Знаменитые многодетные мамы (11 фото)

Автор:
29 сентября 2021 15:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   дети   звезды   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   
1478
11
Очень сложно совмещать успешную карьеру и семью, ведь и туда, и туда необходимо отдавать себя практически полностью.
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Метки: актрисы   дети   звезды   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   
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13  комментариев
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5k
Борис Карабанов Час назад
Забавная складывается в России демографическая ситуация. С одной стороны, усиленно плодятся маргиналы, цыгане и т.д различного рода, которым всё пофиг. С другой стороны, иметь много детей могут позволить себе кино-дивы и прочие знаменитости. Ни дети первых, ни дети вторых никогда не будут реально работать что-либо производя. Дальше-то что?
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1k
Andrey 16 минут назад
Ну блин сравнили жопу с пальцем, хреналион бабла, нянечки, воспитательницы, детей видим только на фотосессиях, один фиг, 0 детей или 10
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1k
Виталий 21 минуту назад
А где Мел Гибсон и Эдди Мерфи у них по 9 детей.
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14k
Yorge 40 минут назад
что они там совмещают, холопы ваших детей воспитывают,холопы вам готовят, убирают, подтирают ваши жопы. очень тяжело всё это совмещать, неимоверно.
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1k
веселый просто 51 минуту назад
А почему про стюардесу не написали?
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12k
Вася 54 минуты назад
интересно, хоть один из этих отпрысков общественнополезную профессию освоит ? или только бизьнесьменами и бохерами станут
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121
Шурман Вася 49 минут назад
Всякое бывает , у меня примеров куча , вот только эти люди не блогеры и всякая херня а дети богатых родителей . Один допустим без сварки жизни своей не представляет , а какие он лестницы сам варит это просто заглядение .
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