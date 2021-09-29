Знаменитые многодетные мамы

Актриса не скрывает, что совмещать работу и материнство - это непросто. Первая дочка родилась в браке с Гошей Куценко и также пошла по стопам родителей, став актрисой. Еще трое детей появились в браке с актером Ильей Древновым. С ним она, к сожалению, тоже рассталась. Имя отца самого младшего сына Порошина не афиширует.

Известно только то, что актриса одна воспитывает всех четверых (старшая дочь уже отучилась в "Щуке" и работает в театре).