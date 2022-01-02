Они женаты уже 33 года!

Том увидел Риту еще в 1972 году в ситкоме "Семейка Брейди", ему было 16 лет. А познакомились они в 1981 году, когда Хэнкс только-только начинал свою актерскую карьеру. Затем был его развод, их влюбленность друг в друга и свадьба состоялась в 1988 году.

"Единственное, из-за чего мы ругаемся с женой, так это когда выясняем, кто кого больше любит. Правда, поверьте, у нас идиллия. И нет никакого особого секрета. Просто наши чувства настолько сильны, что мне сложно дать определение Рите. Она для меня больше, чем жена, подруга, мать, любовница". (с) Том Хэнкс