1993
10
Не секрет, что развод среди знаменитостей - это достаточно рядовая история. Однако есть некоторые пары, которые смогли пережить медные трубы и пройти через все жизненные испытания рука об руку.
Сохранять нежные отношения на протяжении долгих лет - это непростая задача. А для известных людей, живущих под постоянным прицелом фотокамер папарацци - непростая вдвойне.
Роберт Дауни-младший и Сьюзанн Левин
Это второй брак актера. Он познакомился со Сьюзан в 2003 году, на съемках "Готики". Тогда Дауни-младший был не самым приятным человеком - алкоголь, наркотики, спад карьеры. Но Сьюзан помогла ему справиться с зависимостями и выстроить карьеру заново.
×
×
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Кроуфорд познакомилась с Рэнди после развода с Ричардом Гиром. Через три года Синди сама сделала любимому предложение, на что Гербер ответил радостным "да!". Синди говорила, что они изначально были друзьями, а уж потом влюбились друг в друга.
Сэмюэл Лерой Джексон и Латаня Ричардсон
Они вместе уже больше 30 лет. Сэмюэл и Латания познакомились еще в колледже, а поженились в 1980 году. На их долю выпало немало испытаний, однако они справились и планируют жить вместе до самой смерти.
Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест
История любви с первого взгляда и целеустремлённости: актриса увидела фото Кертиса в журнале и решила, что станет его женой. И вот, через несколько месяцев, в 1984 году они обвенчались.
Хью Лори и Джо Грин
Харизматичный актер и красавица Грин женаты с 1989 года. Они всегда скучают друг по другу и стараются побольше времени находиться рядом и не терять близость.
Оззи и Шэрон Осборн
Шэрон - вторая жена экстравагантного музыканта. Оззи был молод, когда распался его первый брак. Шэрон взялась за карьеру Осборна, когда тот ушел из Black Sabbath и они поженились в 1982 году. С тех самых пор пара не расставалась и они буквально опора друг для друга.
Лиза Кудроу и Мишель Штерн
До женитьбы они были знакомы уже очень давно. И когда они вновь встретились на съемочной площадке сериала "Друзья", то наконец решили пожениться, а через несколько лет стали счастливыми родителями.
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Они женаты уже 33 года!
Том увидел Риту еще в 1972 году в ситкоме "Семейка Брейди", ему было 16 лет. А познакомились они в 1981 году, когда Хэнкс только-только начинал свою актерскую карьеру. Затем был его развод, их влюбленность друг в друга и свадьба состоялась в 1988 году.
"Единственное, из-за чего мы ругаемся с женой, так это когда выясняем, кто кого больше любит. Правда, поверьте, у нас идиллия. И нет никакого особого секрета. Просто наши чувства настолько сильны, что мне сложно дать определение Рите. Она для меня больше, чем жена, подруга, мать, любовница". (с) Том Хэнкс
Том увидел Риту еще в 1972 году в ситкоме "Семейка Брейди", ему было 16 лет. А познакомились они в 1981 году, когда Хэнкс только-только начинал свою актерскую карьеру. Затем был его развод, их влюбленность друг в друга и свадьба состоялась в 1988 году.
"Единственное, из-за чего мы ругаемся с женой, так это когда выясняем, кто кого больше любит. Правда, поверьте, у нас идиллия. И нет никакого особого секрета. Просто наши чувства настолько сильны, что мне сложно дать определение Рите. Она для меня больше, чем жена, подруга, мать, любовница". (с) Том Хэнкс
Источник:
Ссылки по теме:
- Знаменитые многодетные мамы
- Известные мужчины, которые так и не женились после смерти супруги
- Новая возлюбленная Гарика Харламова - копия Кристины Асмус
- Звезды с идеальной репутацией
- Что стало с актерами фильма "Завтра была война"?
43
Понравилось43
Новости партнёров
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Александр и Екатерина Стриженовы
Никита и Татьяна Михалковы
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Филипп Янковский и Оксана Фандера
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
Иосиф и Нелли Кобзон
Олег Табаков и Марина Зудина
Лев и Ирина Лещенко
Из ненаших :
Мерил Стрип и Дон Гаммер
Денни Де Вито и Реа Перлман
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Стинг и Труди Стайлер
Кевин Бейкон и Кира Седжвик
Голди Хоун и Курт Рассел