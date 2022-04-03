Как ошибка капитана субмарины обернулась гибелью 2000 человек? Трагедия транспорта «Ава-мару»

Когда в мире громыхает мировая война, сложно остаться в стороне. Даже если речь идёт о нейтральном государстве или о международной организации, признанной нейтральной всеми сторонами конфликта. Однако в условиях войны, несмотря на договорённости, может случиться всякое.
Так, Красный Крест, в чьи обязанности входит оказание помощи всем воюющим без исключения, не раз оказывался под огнём. По ошибке или по приказу, но, так или иначе, это случалось.
10 июля 1941 года на верфи в Нагасаки было заложено транспортное судно, а уже 24 августа 1942 года его спустили на воду под названием «Ава-мару». Изначально корабль проектировался, как трансокеанский лайнер для рейсов между Японией и Австралией, но начавшаяся война изменила всё, и его реквизировал японский флот.
В течение войны корабль использовался для снабжения императорских войск на тихоокеанском театре военных действий. Он доставлял грузы для соединений, дислоцированных на островах и на Филиппинах. К концу войны транспорт в составе конвоя был торпедирован американскими подводными лодками. В ночь с 18 на 19 августа 1944 года четыре транспорта в Южно-Китайском море были застигнуты тайфуном. Под его прикрытием субмарины, собравшись в так называемую «волчью стаю», атаковали конвой, используя для этого радар. На этот раз «Ава-мару» повезло. Несмотря на торпедное попадание, корабль остался на плаву и сумел выброситься на мелководье. После улучшения погоды его сняли с мели и отбуксировали в Манилу для ремонта.
К 1944 году Красный Крест, стремясь оказать помощь военнопленным, сумел договориться о доставке грузов. Согласно договору, суда под его эгидой должны были перевозить грузы для американских военнопленных, захваченных Японией. Маршрут проходил через СССР, на тот момент нейтральный для Японии. Все суда под управлением Красного Креста окрашивались особым образом, а также не имели вооружения. На палубу, борта и трубы наносились белые кресты, палуба подсвечивалась в тёмное время суток, а кроме того, были постоянно включены навигационные огни. Потому как без какой-либо иллюминации маневрировали исключительно военные корабли. Освещение же на судне лишний раз напоминало всем, что оно нейтрально.
В ноябре 1944 года японская сторона выделила на перевозку гуманитарных грузов четыре транспортных судна. В феврале 1945 года «Ава-Мару» покинула Японию уже под флагом Красного Креста и по маршруту, включавшему в себя Сайгон и Гонконг, направилась в Сингапур. На тот момент эти воды всё ещё представляли собой поле боя, и там зачастую происходили стычки, однако путь выдался без происшествий. Выполнив задачу, судно получило груз для военнопленных и 28 марта отправилось обратно. В этот же день командующий подводными силами вице-адмирал Чарльз Локвуд информировал о выходе судов. Его сообщение капитанам субмарин описывало суда, а также указывало на их особенную окраску и маркировку огнями. Увы, всего этого оказалось недостаточно.
1 апреля транспорт «Ава-мару» был обнаружен американской подводной лодкой USS Queenfish (SS-393) типа «Балао». Её капитан, Эллиот Локлин, принял транспорт за эсминец и атаковал его. В последующих разбирательствах инцидента отмечалось, что ошибка произошла из-за сильного тумана и тёмного времени суток — видимость не превышала 180-200 метров. Судно двигалось с высокой скоростью. Кроме того, действовавшая неподалёку субмарина USS Sea Fox (SS-402) передала сообщение об атаке небольшого конвоя неподалёку. Совокупность этих данных определила действия капитана Локлина. Он посчитал, что сближаться с судном для его идентификации опасно, и, ориентируясь по данным радара, произвёл четырёхторпедный залп с расстояния чуть более километра.
Залп оказался точен и привёл к быстрой гибели «Ава-мару». Записи с подводной лодки гласили, что все четыре торпеды попали в цель. Транспорт затонул столь стремительно, что из 2004 человек, находившихся на борту, спасти сумели лишь одного. Им оказался стюард, и когда он рассказал, какое судно потопила Queenfish, капитан Локлин незамедлительно доложил о случившемся Локвуду. Последний немедленно отдал приказ всем субмаринам, действовавшим в том районе, искать выживших. Отметки в судовом журнале Queenfish сообщали, что было замечено не менее 15 человек на поверхности воды после потопления судна, но когда подводная лодка вернулась к этому месту спустя несколько часов, ни одного выжившего обнаружено не было.
Прибыв в порт, капитан Локлин подвергся судебному преследованию. Ему вменялось невыполнение приказа и халатность. На суде за своего подчинённого вступился вице-адмирал Локвуд. Он утверждал, что в своём приказе был недостаточно однозначен, а капитан подводной лодки заявлял, что у него не было данных о курсе следования «Ава-мару». Однако, судя по не так давно рассекреченным архивам, оказалось, что эти данные всё же были получены, но по каким-то причинам офицер связи на Queenfish не сообщил их капитану. Таким образом, осталось лишь обвинение в халатности. Капитана Локлина отстранили от командования субмариной и объявили выговор.
Правительство США принесло извинения Японии в связи с инцидентом и предложило предоставить аналогичный по характеристикам корабль. Последняя подсчитала свои убытки, оказавшиеся равными примерно 52-53 миллионам долларов. В скором времени война завершилась капитуляцией Страны восходящего солнца, и к 1949 году все претензии были сняты по обоюдному согласию сторон. За смерть более чем двух тысяч человек, погибших из-за ошибки, наказание понёс лишь капитан Локвуд, да и то, в виде выговора и отстранения от командования.
Произошедшее могло остаться просто трагическим случаем, кои часто происходят на войне, когда мирные суда оказываются под огнём. Однако спустя тридцать лет эта история неожиданно получила продолжение.
В 1976 году в одной из американских газет появилась информация, что несколько богатых людей планируют экспедицию для поисков «Ава-мару». Они намеревались выкупить права на подъём судна у правительства КНР, в чьих водах оно и затонуло. Участники экспедиции утверждали, что у них имеются некие данные, согласно которым на борту «Ава-мару» до сих пор находится груз золота, технических алмазов, а также археологические памятники общей стоимостью до 10 миллиардов долларов. Эта информация породила долгие разбирательства между группой энтузиастов и правительством Китайской Народной Республики. В 1977 году КНР самостоятельно определила точные координаты затопления «Ава-мару», так как США не согласились предоставить свои архивы для изучения. После этого начались работы по подъёму груза. В общей сложности было проведено до 10 тысяч погружений, а сами работы растянулись почти на три года.
Однако, несмотря на приложенные усилия, не было никаких желаемых результатов. Обнаружили лишь некоторые личные вещи пассажиров судна, которые передали родственникам в Японии. В 1981 году Агентство Национальной Безопасности (АНБ) США опубликовало отчёт на основе архивных данных. Исходя из радиопереговоров, получалось, что груз золота действительно был! Но он должен был быть доставлен в Сингапур, а не вывезен из него. Общая стоимость груза равнялась все лишь 120 миллионам долларов.
В итоге власти КНР потратили кучу денег и времени в пустую. Информация о сокровищах «Ава-мару» была чрезвычайно популярна на западных форумах любителей заговоров, а также среди искателей сокровищ. Неоднократно высказывались мнения, что вся эта история от начала до конца была лишь операцией спецслужб. Или же о том, что КНР всё же нашла сокровища, но решила не сообщать об этом. Так или иначе, на данный момент интерес к этой теме постепенно падает. Останки корабля исследованы, и вряд ли кто-то когда-либо узнает, было ли там золото.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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