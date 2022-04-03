Как ошибка капитана субмарины обернулась гибелью 2000 человек? Трагедия транспорта «Ава-мару»

Так, Красный Крест, в чьи обязанности входит оказание помощи всем воюющим без исключения, не раз оказывался под огнём. По ошибке или по приказу, но, так или иначе, это случалось.

10 июля 1941 года на верфи в Нагасаки было заложено транспортное судно, а уже 24 августа 1942 года его спустили на воду под названием «Ава-мару». Изначально корабль проектировался, как трансокеанский лайнер для рейсов между Японией и Австралией, но начавшаяся война изменила всё, и его реквизировал японский флот.

В течение войны корабль использовался для снабжения императорских войск на тихоокеанском театре военных действий. Он доставлял грузы для соединений, дислоцированных на островах и на Филиппинах. К концу войны транспорт в составе конвоя был торпедирован американскими подводными лодками. В ночь с 18 на 19 августа 1944 года четыре транспорта в Южно-Китайском море были застигнуты тайфуном. Под его прикрытием субмарины, собравшись в так называемую «волчью стаю», атаковали конвой, используя для этого радар. На этот раз «Ава-мару» повезло. Несмотря на торпедное попадание, корабль остался на плаву и сумел выброситься на мелководье. После улучшения погоды его сняли с мели и отбуксировали в Манилу для ремонта.

К 1944 году Красный Крест, стремясь оказать помощь военнопленным, сумел договориться о доставке грузов. Согласно договору, суда под его эгидой должны были перевозить грузы для американских военнопленных, захваченных Японией. Маршрут проходил через СССР, на тот момент нейтральный для Японии. Все суда под управлением Красного Креста окрашивались особым образом, а также не имели вооружения. На палубу, борта и трубы наносились белые кресты, палуба подсвечивалась в тёмное время суток, а кроме того, были постоянно включены навигационные огни. Потому как без какой-либо иллюминации маневрировали исключительно военные корабли. Освещение же на судне лишний раз напоминало всем, что оно нейтрально.