Изящные воины: что вы не знали или знали не то о самураях

Самураи, ниндзя, гейши, императоры, ронины. Япония и ее культура всегда были настоящей загадкой для большинства людей. К тому же, культура Востока, долгое время развивавшаяся изолированно от всего остального мира, так и манит познать свои тайны.
В период активного проникновения на Запад очень многие тонкости были упущены. Например, знали ли вы, что гейши никогда не были проститутками, а были «людьми искусства» (дословный перевод)? Так получилось и с самураями. Очень многое о них в понимании европейского человека исказилось. Рассказываем, какие о них есть мифы и легенды и что из всего этого правда.
Самураи – не наемные убийцы
Очень у многих людей, которые далеки от японской культуры и в принципе не разбираются во всех этих тонкостях сложилось такое мнение, будто самураи – это просто ниндзя с мечами. Но на самом деле именно ниндзя были киллерами, самураи же были скорее профессиональными воинами.
Их нанимали на службу в личную гвардию, для охраны дворца, для решения междоусобиц, для подавления восстаний и даже для защиты внешних границ.
Таких воинов обычно называли буси, или же цуваномо. Эти слова обозначают «человек с оружием». Слово «самурай» закрепилось за ними в период эпохи Хэйан (794-1185 г.г.). На службе состояли и женщины.
Тогда название изменило свое значение – «самурай» это скорее человек на службе. Как правило, придворный, но ниже шестого ранга. То есть по большей части это были мелкой руки чиновники.
При этом не сказать, что быть самураем считалось престижным. Как минимум потому, что в буддизме осуждалось убийство живых существ, а в синтоизме нельзя загрязнять себя кровью и смертью.
Все изменилось после того, как к власти пришел сегунат. Форма правления страной, в которой всем руководит по сути своей военный правитель, просуществовала аж семь столетий начиная с XII века.
Что интересно, в период Эдо (1603 – 1867 г.г.) были выделены четыре основных сословия: воины, крестьяне, ремесленники и купцы. А вот самураи тогда стали отдельным подсословием: у них были привилегии, да и в целом сословие обросло престижем. Поэтому с тех пор они массово проникли в культуру.
Самурай – не кто угодно, но почти каждый при желании
Изначально между самураями и простолюдинами была пропасть. У самураев была фамилия и даже низший придворный ранг. Но время шло, и постепенно пропасть словно сужалась. Даже известны случаи, когда крестьяне становились самураями.
Более того, в период воюющих провинций в самураи из-за постоянной нехватки людей стали брать крестьян. Их называли «син-дзамураи» (то есть новые самураи) или «дзи-самураи» (то есть земельные самураи).
Затем, после прихода к власти, Тоетоми Хидэеси, сам выходец из низов, запретил крестьянам брать в руки оружие, изъял у них всех мечи, а самураям запретил заниматься земледелием. Даже в спокойное мирное время. Поэтому многим пришлось выбирать: иметь возможность прокормить семью с полей, или же вечно служить и быть вассалом.
Но даже в эпоху Эдо можно было войти в сословие самураев. Например, попросить какого-нибудь самурая усыновить вас за деньги, или же выкупить родословную у разорившегося самурая (да, такое тоже было). Ну или просто украсть родословную, почему бы и нет.
Самураи – поэты
Да, действительно, известны множество самураев, тяготевших к искусству. Более того, у выходцев из высших сословий умение сочинять стихи было заложено в образовательную программу. Вот только не следует забывать, что если самурай был родом из крестьянства, то вряд ли он мог бы стать философом.
Многие воины перед смертью писали стихи о вечности или дамам сердца, да и в целом знание поэзии считалось вторым оружием. То есть даже мастер меча Миямото Мусаси писал, что путь воина – это слияние путей кисти и меча.
Также часто самураи устраивали поэтические состязания «рэнга».
Они, как и все люди, боялись смерти
Да, самураи тоже были живыми людьми, а вовсе не берсерками. И хотя отсутствие страха перед лицом смерти почиталось как доблесть воина, все равно для человека свойственно бояться кончины.
При этом отношение к смерти в Японии во многом зависит и от религии. Так, в буддизме философия говорит нам, что жизнь мимолетна, а вот смерть – путь к новому рождению. Трактат «Хагакурэ», например, начинается со слов «Я постиг, что путь самурая – это смерть». Во время Второй мировой войны камикадзе использовали это изречение как лозунг.
Интересно, что мужественная встреча со смертью от лица самураев начала воспеваться лишь во время эпохи Эдо – тогда конфликтов почти не было, как и войн. До этого многие самураи бежали с поля боя в страхе со смертью, ведь даже есть изречение о том, что смерть не имеет смысла, если о ней никто не знает:
«Тем временем господин Ямада бился так, что его как будто вот-вот охватит пламя, и зарубил множество врагов, но увидел, что ни выше, ни ниже по течению своих уже не осталось, опечалился: „Я, Сигэсада, собирался погибнуть в бою — но что ж погибать, когда вокруг нет никого из своих“», -- Японские сказания о войнах и мятежах.
Свой кодекс чести
Пожалуй, один из самых популярных мифов о самураях касается бусидо – кодекса чести. Придумали его во время все той же эпохи Эдо, когда нужно было хоть как-то оправдать перед народом свое привилегированное положение.
Этот кодекс также был призван остудить пыл молодых самураев, которых волновали лишь деньги, их внешний вид и женщины. Поэтому именно тогда-то он и появился. Идеальный самурай должен был быть предан своему господину, готов к самопожертвованию и не бояться смерти.
Наиболее популярным бусидо стал в 1920-1945 годах. Это была изящная пропаганда, работающая и на своих, и на чужих. Тогда учебники истории для японских школьников открыто говорили, что самоотверженность японцев и преданность императору взрастили как раз в колыбели бусидо.
Огромную роль в распространении мифа о бусидо сыграл Нитобэ Инадзо, который для иностранных читателей перевел бусидо. В целом, европейцы увидели, что этот самый путь воина не сильно отличается от рыцарства. Но на самом деле с реальными принципами самураев они имели мало чего общего. Самураи могли требовать исполнения своих обязательств со стороны сюзерена, а также захватывать соседние земли. И разбой тоже был в программе развлечений.
Катана как вторая рука
На самом деле, хоть и считается, что катаной самураи управляли чуть ли не с начала нашей эры, в самом начале у них были луки и стрелы. А разъезжали и сражались они на конях.
Катану, точнее ее предшественника, длинный меч дайто, начали использовать лишь в XIV веке. Но этот меч неудобно было использовать в конных сражениях, поэтому лук был все еще превалирующим оружием. Также активно использовались копья.
Меч же по большей части использовали в ближнем бою, когда с лошади приходилось слезать. Да и меч, по большей части, нужен был лишь для того, чтобы отрубать головы поверженным врагам, чтобы потом показывать сюзерену как доказательство заслуг.
Катана же вошла в массовый обиход уже в эпоху Эдо и скорее была показателем статуса, чем оружием. В миру ходят рассказы, что самурай-де мог остановить катану, просто зажав ее между ладонями. Но это не так, это лишь миф. Но не миф школы додзе, в которых искусству фехтования обучали на бамбуковых мечах.
Несвободные люди
Хотя самураи и были на службе у своего господина, полностью от него они все же не зависели. А при желании и вовсе могли сменить хозяина, если, например, их хозяин был скуп или слаб. А все потому, что до эпохи Эдо самураи по большей части зарабатывали на войнах, и таким образом кормили свою семью. А как прокормить их, будучи мертвым?
А вот в эпоху Эдо стало расхожим выражение «У самурая двух господ не бывает». Поэтому воин был вынужден безоговорочно подчиняться хозяину. А если он хозяин погиб или утратил влияние, самурай становился ронином и был вынужден отправляться в свободное плавание. В этом случае у самурая оставался меч и фамилия, но не возможность зарабатывать денег на войне. Поэтому многие становились ремесленниками, а кто-то открывал свое додзе или общеобразовательную школу.
Они нападали сзади
Хотя в эпоху Эдо (и снова она, да) и воспевалась честность самураев, в действительности искусство тактики ведения боя никто не отменял. Например, во время нашествия монгол на японские острова, пришельцы использовали снаряды и ядовитые стрелы. И пускать на них конников было просто самоубийством.
А вот в эпоху Эдо благородство самурая вполне себе могло вопреки расхожему мнению все же уступать его позывам.
Пример такой самурайской «доблести» описывается в «Хагакурэ». Однажды самурай совершал прогулку на лодке по реке Сумида. Один из пассажиров стал издеваться над остальными. Когда он подошел к борту, чтобы помочиться, самурай аккуратно отрубил ему голову, и она упала в реку. Чтобы люди не заметили, он быстро прикрыл тело вещами, а затем попросил капитана похоронить убитого. Капитан так и сделал, но самурай отрубил голову и ему.
И это очень даже противоречит этике самураев того времени. Тогда считалось, что убийства можно совершать лишь из чувства долга, но не ради забавы или мести. Это фиксировалось и в заповедях конфуцианства и буддизма.
Маски-шоу
Да, самураи действительно носили страшные маски мэнгу во время боя. Эти маски выполняли на заказ. Основным материалом были кожа и металл, которые украшались различной росписью и декоративными элементами. Чем-то они похожи на маски театра но.
Мэнгу использовались как для защиты, так и для устрашения противников. Согласно расхожей легенде они также могли наделять владельца магической силой, поэтому чаще всего они выполнялись в форме головы демона или тэнгу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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