Изящные воины: что вы не знали или знали не то о самураях

Очень у многих людей, которые далеки от японской культуры и в принципе не разбираются во всех этих тонкостях сложилось такое мнение, будто самураи – это просто ниндзя с мечами. Но на самом деле именно ниндзя были киллерами, самураи же были скорее профессиональными воинами.

Их нанимали на службу в личную гвардию, для охраны дворца, для решения междоусобиц, для подавления восстаний и даже для защиты внешних границ.

Таких воинов обычно называли буси, или же цуваномо. Эти слова обозначают «человек с оружием». Слово «самурай» закрепилось за ними в период эпохи Хэйан (794-1185 г.г.). На службе состояли и женщины.