Эбби Эвилл - королева мускулов из Санта-Моники

293
21
«В те дни поднятие тяжестей считалось неженским делом. Невежды думали, что если бы женщины занимались силовыми тренировками, они стали бы мужиковатыми. Мы смеялись, зная, что они были неправы». Эти слова были девизом и смыслом жизни первой пауэрлифтерши из Калифорнии.
Эбби Эвилл по прозвищу «Пышка» из Санта-Моники, Калифорния, родилась 11 августа 1917 года. В детстве она получила прозвище «Пышка», и оно закрепилось за ней. Она и не подозревала, что вскоре она станет известна под этим именем во всем мире. Как только она окончила среднюю школу, она устроилась на сидячую работу, отвечая на телефонные звонки, но вскоре разочаровалась в том, как бездействие повлияло на ее тело, поэтому начала поднимать тяжести.
×
×
«В те дни поднятие тяжестей считалось неженским делом. Невежды думали, что если бы женщины занимались силовыми тренировками, они стали бы мужиковатыми. Мы смеялись, зная, что они были неправы», - вспоминала позднее Эбби.
Пышка Эбби была прекрасным примером пауэрлифтерши. Она поражала воображение современников силовыми трюками. При росте 155 сантиметров и весе 52 килограмма она держала над головой 45-килограммовую штангу, стоя на руках своего мужа. Эбби гордилась своим крепким здоровьем и физической формой, и с удовольствием демонстрировала свою фигуру, позируя с некоторыми из знаменитых силачей эпохи - такими, как Стив Ривз, Джордж Эйферман, Джо Голд и Джон Гримек.
В 1947 году Эбби и ее муж Лес организовали первые женские соревнования по тяжелой атлетике в Соединенных Штатах. В 1948 году она была коронована как «Мисс физкультурная Венера». Пионер физической культуры Бернар Макфадден наградил ее денежной премией в размере $1000. Эбби также писала статьи и колонки для журнала «Сила и здоровье», и ее тексты были популярны как среди мужчин, так и среди женщин. Эбби была отмечена почетной наградой Ассоциации ветеранов - штангистов и силачей в 1991 году.
В 1988 году Эбби получила премию пионера Международного общества Стива Ривза, а в 2000 году она была введена в Зал славы Джо Вейдера. Она умерла от болезни Альцгеймера 26 июня 2006 года в возрасте 88 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Что вы могли не знать о снеговике
- 5 любопытных историй из разных стран и эпох
- Неразгаданные загадки живописи: картины с самыми необычными историями
- Темная сторона «Макдоналдса»: эксплуатация детей и другие неприятные истории с участием известного фаст-фуда
Метки: Эбби Эвилл биография история неженское дело пауэрлифтинг познавательно тяжелая атлетика факты
14
Понравилось14
Новости партнёров