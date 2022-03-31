Эбби Эвилл - королева мускулов из Санта-Моники

Эбби Эвилл по прозвищу «Пышка» из Санта-Моники, Калифорния, родилась 11 августа 1917 года. В детстве она получила прозвище «Пышка», и оно закрепилось за ней. Она и не подозревала, что вскоре она станет известна под этим именем во всем мире. Как только она окончила среднюю школу, она устроилась на сидячую работу, отвечая на телефонные звонки, но вскоре разочаровалась в том, как бездействие повлияло на ее тело, поэтому начала поднимать тяжести.