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Эбби Эвилл - королева мускулов из Санта-Моники

Эбби Эвилл - королева мускулов из Санта-Моники (21 фото)

Автор:
31 марта 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Эбби Эвилл   биография   история   неженское дело   пауэрлифтинг   познавательно   тяжелая атлетика   факты   
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«В те дни поднятие тяжестей считалось неженским делом. Невежды думали, что если бы женщины занимались силовыми тренировками, они стали бы мужиковатыми. Мы смеялись, зная, что они были неправы». Эти слова были девизом и смыслом жизни первой пауэрлифтерши из Калифорнии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эбби Эвилл   биография   история   неженское дело   пауэрлифтинг   познавательно   тяжелая атлетика   факты   
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