FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1318 постов • 257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений

Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений (20 фото)

Автор:
29 марта 2022 15:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадка   интересное   история   поучительное   пояснения   факты   фото   
3954
20

Снова мы с вами и с порцией исторических фото, которые на первый взгляд непонятны, загадочны и не сразу объяснимы. Но объяснения мы дали. Проверьте свою эрудицию - сможете опознать персонажей, или понять что здесь происходит без подсказок.

×
×

Будущий ocнователь журнала Playboy, вoeнный корpecпондент Xью Xeфнер, CШA, 1945 гoд.


Pocсийские coлдaты с флагом Конфeдерации в Гpoзном, Чечня, Пepвая чечeнская войнa, 1996 гoд.


Нaдзиратели концлагеря Буxeнвальд, захвaченные зaключёнными при его ocвобождении. Гepмания. 1945 год


Кондуктор в трамвае не пускает пассажира без маски во время эпидемии испанки, 1918 год.


Свадьба во время войны, Босния, 1995 год.


Советский проект 74-километровой дамбы в Беринговом проливе, между Чукоткой и Аляской.



Побег из ГДР, 5 мая 1963 года, Западный Берлин австралийский токарь Хайнц Мейкснер подъехал к пограничному КПП на кабриолете Austin–Healey со снятым ветровым стеклом. На заднем сиденье у него была спрятана его девушка Маргарет Турау, которой власти ГДР отказали в выезде, а в багажнике укрыл ее мать.
Когда охрана попросила его прижаться к обочине, он резко нажал на педаль газа и пригнулся. На глазах у удивленных пограничников низкий автомобиль с намеренно снятым ветровым стеклом проскользнул под шлагбаумом, разделяющим Восток и Запад.


1920 год, Лондон. Первый боксерский женский клуб.


На фото в центре Павлик Морозов

Корабельный врач осматривает команду по возвращении из увольнения на берег, 1910год. Австро–венгерские ВМС.


Гидросамолёт PBM-3D на авиазаводе Glenn L. Martin в городе Балтимор штата Мэриленд; 1943-й год. Двигатели самолёта накрыты специальным мобильным укрытием, позволяющим техникам обслуживать двигатели при непогоде.


Уэйн Гретцки в гостях у Владислава Третьяка, Москва, 1983 год.



Поломка автомобиля гоночной команды Ку-клукс-клана, Канзас, 1920 год.


Энтони Хопкинс (справа) со своими армейскими друзьями.



Винтовка которой был убит Джон Кеннеди.



Мужчина на крыльце своего дома во время расовых волнений в Чикаго. 1919 год.


Танк Шерман в инфракрасном туннеле, который сократил время высыхания краски с обычных 24 часов до 4 минут.


Фото на паспорт - в начале 19 века никаких правил, касательно фото не было. Люди фотографировались для личного паспорта целыми семьями.

Уличная торговля. Йемен.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: загадка   интересное   история   поучительное   пояснения   факты   фото   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Думай о хорошем! Час назад
негр открутил конрогайку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Konstantin Klipikov 2 минуты назад
Австралийский токарь из ГДР. А Павлик Морозов, пионер, должно быть, с Мейфлауэра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
и да - мне в Йемен надо, ненадолго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS 47 минут назад
Заголовок не в тему , а подборка классная !)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
motorocker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Час назад
жесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Старичок 2 часа назад
заголовок-бомба, а" австралийский токарь Хайнц Мейкснер" просто вишенка.
автор-мудак, школота сопливая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

661950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тем временем о благородных каперах в России
1
86
Тем временем о благородных каперах в России
Талант и бесстрашие: советские актрисы, принявшие участие в боях Великой Отечественной войны
0
5
Талант и бесстрашие: советские актрисы, принявшие участие в боях Великой Отечественной...
Набирающие популярность в сообществах
Кубы
4
8
Кубы
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#факты#СССР#люди#фотографии#животные#Украина#забавно#драка
#Юмор#история#аварии#интересное#Приколы#шоу бизнес#авто аварии#автомобили#кино#Девушка
#прикол#интересно#дтп#картинки#подборка#страна#Ynews#Еда#позитив#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться