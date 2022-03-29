Снова мы с вами и с порцией исторических фото, которые на первый взгляд непонятны, загадочны и не сразу объяснимы. Но объяснения мы дали. Проверьте свою эрудицию - сможете опознать персонажей, или понять что здесь происходит без подсказок.
Будущий ocнователь журнала Playboy, вoeнный корpecпондент Xью Xeфнер, CШA, 1945 гoд.
Pocсийские coлдaты с флагом Конфeдерации в Гpoзном, Чечня, Пepвая чечeнская войнa, 1996 гoд.
Нaдзиратели концлагеря Буxeнвальд, захвaченные зaключёнными при его ocвобождении. Гepмания. 1945 год
Кондуктор в трамвае не пускает пассажира без маски во время эпидемии испанки, 1918 год.
Свадьба во время войны, Босния, 1995 год.
Советский проект 74-километровой дамбы в Беринговом проливе, между Чукоткой и Аляской.
Побег из ГДР, 5 мая 1963 года, Западный Берлин австралийский токарь Хайнц Мейкснер подъехал к пограничному КПП на кабриолете Austin–Healey со снятым ветровым стеклом. На заднем сиденье у него была спрятана его девушка Маргарет Турау, которой власти ГДР отказали в выезде, а в багажнике укрыл ее мать.
Когда охрана попросила его прижаться к обочине, он резко нажал на педаль газа и пригнулся. На глазах у удивленных пограничников низкий автомобиль с намеренно снятым ветровым стеклом проскользнул под шлагбаумом, разделяющим Восток и Запад.
1920 год, Лондон. Первый боксерский женский клуб.
На фото в центре Павлик Морозов
Корабельный врач осматривает команду по возвращении из увольнения на берег, 1910год. Австро–венгерские ВМС.
Гидросамолёт PBM-3D на авиазаводе Glenn L. Martin в городе Балтимор штата Мэриленд; 1943-й год. Двигатели самолёта накрыты специальным мобильным укрытием, позволяющим техникам обслуживать двигатели при непогоде.
Уэйн Гретцки в гостях у Владислава Третьяка, Москва, 1983 год.
Поломка автомобиля гоночной команды Ку-клукс-клана, Канзас, 1920 год.
Энтони Хопкинс (справа) со своими армейскими друзьями.
Винтовка которой был убит Джон Кеннеди.
Мужчина на крыльце своего дома во время расовых волнений в Чикаго. 1919 год.
Танк Шерман в инфракрасном туннеле, который сократил время высыхания краски с обычных 24 часов до 4 минут.
Фото на паспорт - в начале 19 века никаких правил, касательно фото не было. Люди фотографировались для личного паспорта целыми семьями.
Уличная торговля. Йемен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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автор-мудак, школота сопливая.