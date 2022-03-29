Новая порция из 20-ти исторических загадок, которые станут понятны после пояснений

Побег из ГДР, 5 мая 1963 года, Западный Берлин австралийский токарь Хайнц Мейкснер подъехал к пограничному КПП на кабриолете Austin–Healey со снятым ветровым стеклом. На заднем сиденье у него была спрятана его девушка Маргарет Турау, которой власти ГДР отказали в выезде, а в багажнике укрыл ее мать.

Когда охрана попросила его прижаться к обочине, он резко нажал на педаль газа и пригнулся. На глазах у удивленных пограничников низкий автомобиль с намеренно снятым ветровым стеклом проскользнул под шлагбаумом, разделяющим Восток и Запад.