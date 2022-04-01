Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство

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Каждый из вас сможет в этой подборке узнать себя. Осторожно: после этого поста может возникнуть острое желание... чего-то эдакого. Давно вы бегали босиком по лужам или сыпали себе на голову песок? А зря!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор воспитание детей дети интересное подборка прикол
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