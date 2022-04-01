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Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство

Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство (15 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   воспитание детей   дети   интересное   подборка   прикол   
2876
15
Каждый из вас сможет в этой подборке узнать себя. Осторожно: после этого поста может возникнуть острое желание... чего-то эдакого. Давно вы бегали босиком по лужам или сыпали себе на голову песок? А зря!
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Источник:

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Метки: Юмор   воспитание детей   дети   интересное   подборка   прикол   
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11  комментариев
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4k
Наталья 2 часа назад
Эти "кастрюли" в садике такие холодные были..., бедные наши детские жопки.
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9k
Hunson Abadeer 36 минут назад
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23k
Андрей Иванов Час назад
Это вообще законно?
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Бернгард Кёне

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