Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство

Каждый из вас сможет в этой подборке узнать себя. Осторожно: после этого поста может возникнуть острое желание... чего-то эдакого. Давно вы бегали босиком по лужам или сыпали себе на голову песок? А зря!

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2. кОмпании 0 Источник:

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3. Дети умеют ляпнуть что-то ненужное в нужный момент 0 Источник:

4. Ахаха 0 Источник:

5. Взрослые только мечтают, а дети делают! 0 Источник:

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11. Воспитание... 0 Источник:

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13. Как же рано они взрослеют 0 Источник:

14. Сколько у вас подписчиков? 0 Источник: