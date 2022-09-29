14 забавных записей в детских дневниках и анкетах

Дети смотрят на мир совершенно иначе, чем взрослые. Благодаря своей непосредственности и исключительной искренности, маленькие люди порой делают поразительные умозаключения, которые способны привести в восторг своей мудростью и проницательностью. Однако при этом они ещё и невероятно смешны. Но насколько часто мы вспоминаем о том, что и сами когда-то были детьми? Некоторым взрослым посчастливилось обнаружить свои детские дневники и найти там весьма забавные записи.

Тот самый момент, когда чувствуешь себя абсолютной звездой