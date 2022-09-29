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14 забавных записей в детских дневниках и анкетах

14 забавных записей в детских дневниках и анкетах

Автор:
29 сентября 2022 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Дневник   Юмор   анкета   дети   подборка   прикол   
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Предлагаю вам на минутку отвлечься от бытовых и глобальных проблем и вспомнить свои ранние школьные годы. В продолжении поста вы найдете выдержки из детских анкет и дневников, в которых спрятано много непосредственности и житейской мудрости.

Дети смотрят на мир совершенно иначе, чем взрослые. Благодаря своей непосредственности и исключительной искренности, маленькие люди порой делают поразительные умозаключения, которые способны привести в восторг своей мудростью и проницательностью. Однако при этом они ещё и невероятно смешны. Но насколько часто мы вспоминаем о том, что и сами когда-то были детьми? Некоторым взрослым посчастливилось обнаружить свои детские дневники и найти там весьма забавные записи.


Тот самый момент, когда чувствуешь себя абсолютной звездой

×
×

Вот так поворот

Тот самый момент, когда осознаёшь, что мир не всегда бывает справедлив к тебе.


Какая мама не обрадуется, если у её ребёнка всё в порядке с самооценкой?


Ценное поручение для мамы


Так выглядит настоящий триумф


Юлька, наверное, создавала определённые препятствия

Наверняка, у каждого был такой друг, который всегда немножко бесил.


Напоминалка, которая точно не позволит забыть

Приоритеты нужно расставлять правильно с раннего детства.


Детская народная мудрость

Оказывается, найти искреннего и надёжного друга сложно даже в детстве. Что уж говорить теперь о взрослых.


Тайный поклонник Рома, который совсем не хочет оставаться тайным


Всё сказано по факту


Внутренняя борьба с собой


Все мы чувствовали волнение перед этим важным днём


Отличное развлечение

Иногда скопившиеся эмоции и энергию нужно выплескивать наружу. Хорошо, когда дети это понимают и пользуются при случае этой возможностью.


Разговоры с дневником


Детские будни


Главное, радостно об этом сообщить


Девичьи штучки


Честная характеристика о себе


Держи друзей близко, а врагов ещё ближе

Источник:

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Метки: Дневник   Юмор   анкета   дети   подборка   прикол   
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