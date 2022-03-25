Циничные факты, о которых вы даже не задумывались

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В мире много чего происходит, о чём мы даже не представляем. Но если задуматься - эти все факты правда, не очень приятная, а где-то даже мерзкая.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Не, мне попроще, эмалевый овал. Просто надо заранее, а то у меня последняя портретная фотка ещё школьная