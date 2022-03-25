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Циничные факты, о которых вы даже не задумывались

Циничные факты, о которых вы даже не задумывались (9 фото)

Автор:
25 марта 2022 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   мысли   подборка   прикол   факты   фото   цинизм   
693
9

В мире много чего происходит, о чём мы даже не представляем. Но если задуматься - эти все факты правда, не очень приятная, а где-то даже мерзкая.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   интересное   мысли   подборка   прикол   факты   фото   цинизм   
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12  комментариев
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51k
zloykoyot 24 минуты назад
Зато автор поста и дети Австралии не знают, что у паукообразных нет скелета. У насекомых тоже.
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20k
Serg2001 Полминуты назад
А как удалось доподлинно выяснить как кошки воспринимают человека? Сколько кошек было опрошено? Тут, видимо, не обошлось без британских ученых... )
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34k
Mamin Sibiriak 20 минут назад
Веганское мороженое - не, не слышал?
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23k
Андрей Иванов 24 минуты назад
Кстати, надо сходить сфоткаться. Никто не знает - есть фотоателье со спецуслугами - ну где сразу для эмали фотки делают?
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9k
Виталий Касандров Полчаса назад
Мороженное в Зверополисе из пальмового масла.
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522k
АРОН Полчаса назад
А ведь и правда...
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