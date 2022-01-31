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Наивная простота: улыбательный пост о детском саде

Наивная простота: улыбательный пост о детском саде (16 фото)

Автор:
31 января 2022 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детский сад   интересное   подборка   прикол   смеха ради   
1294
16
Подборка забавных мемов и твитов о детском садике. Каждый сможет вспомнить себя. Осторожно, уровень мимишности и наивности в посте зашкаливает.
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Метки: Юмор   дети   детский сад   интересное   подборка   прикол   смеха ради   
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2  комментария
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Евгений 36 минут назад


Так, взрослые этот распорядок и придумали, чтоб если не сами, то пусть хоть дети поживут по человечески.
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YaNa 58 минут назад
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