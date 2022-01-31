Наивная простота: улыбательный пост о детском саде

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Подборка забавных мемов и твитов о детском садике. Каждый сможет вспомнить себя. Осторожно, уровень мимишности и наивности в посте зашкаливает.
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Так, взрослые этот распорядок и придумали, чтоб если не сами, то пусть хоть дети поживут по человечески.