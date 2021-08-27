Когда в доме завелись дети

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Подборка забавных ситуаций и неожиданных поворотов, которые могли произойти только в семьях с детьми. Если у вас есть дети, то вы по-настоящему её оцените.
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Футболка, благодаря которой дети будут делать вам массаж, стоит только расположиться на полу или диване
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Метки: Юмор дети интересное подборка прикол родители и дети
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