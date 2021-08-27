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Когда в доме завелись дети

Когда в доме завелись дети (15 фото)

Автор:
27 августа 2021 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   интересное   подборка   прикол   родители и дети   
2375
15

Подборка забавных ситуаций и неожиданных поворотов, которые могли произойти только в семьях с детьми. Если у вас есть дети, то вы по-настоящему её оцените.

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Метки: Юмор   дети   интересное   подборка   прикол   родители и дети   
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Игорь Час назад
У меня 2 дочки старшеклассницы и сын первоклассник. Я старшим рассказывал про двойные стандарты и такой пример приводил.
- Вот вы когда собираетесь гулять мы с матерью говорим - "Да куда пошла? Посидела бы дома. Нефиг с пацанами шататься...
А вот когда вырастет младший до вашего возраста будем говорить:
- Ты чего целыми днями дома сидишь? Оторвись от компа! Иди погуляй, девок позажимай.
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