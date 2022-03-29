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Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными

Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными (16 фото)

Автор:
29 марта 2022 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   не по размеру   подборка   прикол   самоуверенность   
7117
16
Есть люди (и животные), которые не заморачиваются по поводу размера одежды/колёс/спального места. Используют то, что есть... Иногда это смотрится очень комично... А иногда и просто глупо.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   не по размеру   подборка   прикол   самоуверенность   
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7  комментариев
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10k
Alex Djeff 54 минуты назад
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5k
Zhora Полчаса назад
Там, где девушка в узкой блузке - я думаю так задумано. Это такой способ подчеркнуть красоту))
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
а сисястая... то, что надо !
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−20
ian 52 минуты назад
На первом фото на чуваке очевидно чужая рубашка, а не просто слим-фит, из которого он вырос (очень давно). Короткие рукава, узкие плечи, торс и талия. Может, свою испортил и пришлось надеть рубашку бро...
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13k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
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