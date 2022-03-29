Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными

Есть люди (и животные), которые не заморачиваются по поводу размера одежды/колёс/спального места. Используют то, что есть... Иногда это смотрится очень комично... А иногда и просто глупо.

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2. Это как же надо быть уверенным в рубашке, чтобы сделать так 0 Источник:

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3. Из мира авто... Непропорционально большие колёса машин 0 Источник:

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6. Перегиб в другую сторону 0 Источник:

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10. Как впихнуть "невпихуемое" 0 Источник:

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15. Женский ответ парнишке из начала поста 0 Источник: