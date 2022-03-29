Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными

7117
16
Есть люди (и животные), которые не заморачиваются по поводу размера одежды/колёс/спального места. Используют то, что есть... Иногда это смотрится очень комично... А иногда и просто глупо.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи
- Колоритные посетители американских супермаркетов, которых мы бы назвали сумасшедшими
- Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому
- Когда слишком перестарались с упаковкой
- Почти получилось: хитрости, которые не советуем повторять
70
Понравилось70
Новости партнёров