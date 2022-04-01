Мигранты продали пенсионеру обычные монетки под видом "царских" за 620 тысяч

Мигранты обманули 69-летнего пенсионера Юрия из Королёва. Заграничные работники предложили мужчине купить "николаевские червонцы", которые они якобы нашли во время работы в старинном доме в Сергиевом Посаде. Пенсионер заинтересовался монетами и уже придумал, как на этом навариться: он планировал позже продать их подороже.

Перед сделкой мужчина решил проверить клад на подлинность. Рабочие дали ему одну монетку и отправили в ломбард. Работник ломбарда сделал "независимую" экспертизу и оценил монетку в 34 тысячи рублей.

Вернувшись к мигрантам, пенсионер получил ещё более заманчивое предложение - к монетам продавцы предложили добавить "серебряные" иконы. За всё это добро они попросили 1 миллион рублей. Пенсионер просил ещё время для того, чтобы перепроверить подлинность червонцев в другом ломбарде. Однако, гости нашей страны заявили, что сильно торопятся и скрылись. На следующий день они вернулись с более заманчивы предложением - предложили отдать весь "клад" за 620 тысяч рублей. Пенсионер не устоял и купил всё добро.

Уже после сделки пенсионер выяснил, что купил обычные монеты. Теперь мигрантов-мошенников ищут.

Интересно, откуда у некоторых российских пенсионеров такие деньги, чтобы отдавать их мошенникам?