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Мигранты продали пенсионеру обычные монетки под видом "царских" за 620 тысяч

Мигранты продали пенсионеру обычные монетки под видом "царских" за 620 тысяч (1 фото)

Автор:
01 апреля 2022 07:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   монеты   мошенники   обман   пенсионер   фото   
295
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Двое приезжих мужчин рассказали пенсионеру, что нашли "николаевские червонцы" XIX века, работая в доме в Сергиевом Посаде. Старик поверил в эту сказку и отдал работягам 620 тысяч рублей!

Мигранты обманули 69-летнего пенсионера Юрия из Королёва. Заграничные работники предложили мужчине купить "николаевские червонцы", которые они якобы нашли во время работы в старинном доме в Сергиевом Посаде. Пенсионер заинтересовался монетами и уже придумал, как на этом навариться: он планировал позже продать их подороже.

Перед сделкой мужчина решил проверить клад на подлинность. Рабочие дали ему одну монетку и отправили в ломбард. Работник ломбарда сделал "независимую" экспертизу и оценил монетку в 34 тысячи рублей.

Вернувшись к мигрантам, пенсионер получил ещё более заманчивое предложение - к монетам продавцы предложили добавить "серебряные" иконы. За всё это добро они попросили 1 миллион рублей. Пенсионер просил ещё время для того, чтобы перепроверить подлинность червонцев в другом ломбарде. Однако, гости нашей страны заявили, что сильно торопятся и скрылись. На следующий день они вернулись с более заманчивы предложением - предложили отдать весь "клад" за 620 тысяч рублей. Пенсионер не устоял и купил всё добро.

Уже после сделки пенсионер выяснил, что купил обычные монеты. Теперь мигрантов-мошенников ищут.

Интересно, откуда у некоторых российских пенсионеров такие деньги, чтобы отдавать их мошенникам?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   интересное   монеты   мошенники   обман   пенсионер   фото   
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11  комментариев
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19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Меня еще в советские времена родители учили: если продавец давит на время "быстрее, тороплюсь, завтра не будет, сейчас или никогда" - это 100% мошенничество, и не задумываясь надо отказаться.
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37k
Aleksandr 47 секунд назад
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−8
Thomsen Минуту назад
<Интересно, откуда у некоторых российских пенсионеров такие деньги, чтобы отдавать их мошенникам>

А с какой целью интересуешься? Что, мыслишки нехорошие появились?
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−26
HalloFreeSpace 8 минут назад
покуда есть на свете дураки ...
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616
Мурчелло 9 минут назад
Он с детства лохом был.Таким и остался.
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12k
K7OO 11 минут назад
Одно время черти с этим фуфлом постоянно на улице подкатывали. Потом куда-то пропали. Думал, что все, сдох бизнес. Ан нет, оказывается живой еще.
Это как с наперстками - уже тыщу раз в подробностях показывали, как действует этот развод, но лохи все равно находятся.
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6k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Интересно, откуда у некоторых российских пенсионеров такие деньги, чтобы отдавать их мошенникам?(с)
Не надо путать московского (новомосковского) пенсионера с обычным российским пенсионером. Кроме того, пенсионер пенсионеру - рознь. Бывают военные пенсионеры, чиновники, прокурорские, судейские, для которых 620 тыс., отнюдь, не космическая сумма.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Долбо"б потому что. Не надо пытаться навариться на том, в чем не шаришь. Как сопляк, которому надо всё и сразу.)))
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