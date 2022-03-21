22 фото занятных вещиц, которые не каждый день увидишь

Если вам некогда глазеть по сторонам в поисках интересных диковинок, не волнуйтесь — интернет это уже сделал за вас. Вот целая подборка разных разностей, которые чем-то порадовали, удивили и просто привлекли внимание людей со всего света: здесь вам и розовая «Тесла», и новорожденный утенок, и даже растущее на стене дерево.