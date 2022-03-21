22 фото занятных вещиц, которые не каждый день увидишь

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Если вам некогда глазеть по сторонам в поисках интересных диковинок, не волнуйтесь — интернет это уже сделал за вас. Вот целая подборка разных разностей, которые чем-то порадовали, удивили и просто привлекли внимание людей со всего света: здесь вам и розовая «Тесла», и новорожденный утенок, и даже растущее на стене дерево.
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6. "Я бармен, и сегодня я нашел шейкер, который показывает около 10 рецептов коктейлей, если его покрутить"
14. "Гигантская эргономичная мышь, которую я нашла в доме родителей мужа. Обычная мышка рядом для масштаба"
20. "На этих чипсах указано имя человека, который их приготовил"
"Приготовлено Большим Бобом"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не мышка, а трекбол. По сути это шариковая мышка, но вывернутая наизнанку.
https://www.schoolhealth.com/kidtrac-trackballhttps://www.schoolhealth.com/kidtrac-trackball
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трекболhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Трекбол
Растение - оно. Оно не может быть похожА. Надеюсь очепятка.
Теперь на мусороперерабатывающей фабрике надо будет еще и крышечки от стаканчиков отделять
Хотя... по виду она все равно пластиковой пленкой покрыта (еще более умно! видимо, чтобы "экологи" "узбакаились").