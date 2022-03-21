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Сообщество Удивительное рядом 284 поста • 47 подписчиков подписаться
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22 фото занятных вещиц, которые не каждый день увидишь

22 фото занятных вещиц, которые не каждый день увидишь (23 фото)

Автор:
21 марта 2022 21:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Занятно   интересное   наблюдения   находки   необычные вещи   удивительное рядом   
1924
23

Если вам некогда глазеть по сторонам в поисках интересных диковинок, не волнуйтесь — интернет это уже сделал за вас. Вот целая подборка разных разностей, которые чем-то порадовали, удивили и просто привлекли внимание людей со всего света: здесь вам и розовая «Тесла», и новорожденный утенок, и даже растущее на стене дерево.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Занятно   интересное   наблюдения   находки   необычные вещи   удивительное рядом   
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8  комментариев
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4k
Vasiliy 2 часа назад
14. "Гигантская эргономичная мышь, которую я нашла в доме родителей мужа. Обычная мышка рядом для масштаба"
-----------
Это не мышка, а трекбол. По сути это шариковая мышка, но вывернутая наизнанку.
https://www.schoolhealth.com/kidtrac-trackballhttps://www.schoolhealth.com/kidtrac-trackball
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трекболhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Трекбол
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154
Антошка 19 минут назад
"Растение из Ikea похожа на какое-то существо"
Растение - оно. Оно не может быть похожА. Надеюсь очепятка.
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11k
Кыся 2 часа назад
Если в окошко кто-нибудь заглянет, туалет будет очень кстати...
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20k
Luc72 2 часа назад
Охренеть как экологичненко, Грета будет рада.
Теперь на мусороперерабатывающей фабрике надо будет еще и крышечки от стаканчиков отделять


Хотя... по виду она все равно пластиковой пленкой покрыта (еще более умно!
видимо, чтобы "экологи" "узбакаились").
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14k
Bill 2 часа назад
Не знал, что пулемет Гатлинга такой нежный, что его нельзя даже трогать.
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114
Сыроед Bill 2 часа назад
Он не нежный. Он нервный.
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Porky Pig

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