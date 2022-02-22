20 фото занятных вещиц и явлений, которые не каждый день увидишь

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Наш мир полон маленьких чудес, которые легко упустить, если все время прятать голову в песок. Так что самое время отвлечься от рабочего дня и насладиться подборкой фото разных диковинок, которыми поделились пользователи сети.
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16. "Изысканное и редкое меню виски Macallan в стейк-хаусе, куда мы с женой пришли перед Днем святого Валентина"
18. "На стадионе Fenway Park в Бостоне есть одно красное сиденье, обозначающее самый длинный хоум-ран в его истории"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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