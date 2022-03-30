Что прячется внутри привычных предметов: 20 фотографий необычных находок

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Многие вещи кажутся нам обыденными и не интересными, так как мы их видим каждый день и уже привыкли к ним. Но стоит только посмотреть на них изнутри, как открываются многие секреты - обман производителя, секрет природы или необычная человеческая хитрость!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну во-первых это не пальчиковые и даже не ААА (мизинчиковые), а ещё меньше.
Во-вторых 9 вольт и набирается из 6х1,5в ячеек в оригинальной "Кроне", только они там расположены стопкой.
Так в чём необычность находки?!
А.С.Пушкин тоже написал почти по этой теме:"Тьмы низких истин мне дорожe Hас возвышающий обман". Так что пост хороший хотя бы тем, что не написали из чего делаются колбаса и сосиски.