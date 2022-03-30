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Что прячется внутри привычных предметов: 20 фотографий необычных находок

Что прячется внутри привычных предметов: 20 фотографий необычных находок (21 фото)

Автор:
30 марта 2022 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   вещи в разрезе   внутри вещей   загадки   интересное   прикол   факты   фото   
3293
21

Многие вещи кажутся нам обыденными и не интересными, так как мы их видим каждый день и уже привыкли к ним. Но стоит только посмотреть на них изнутри, как открываются многие секреты - обман производителя, секрет природы или необычная человеческая хитрость!

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   вещи в разрезе   внутри вещей   загадки   интересное   прикол   факты   фото   
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8  комментариев
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29k
Игорь Час назад
"Внутри большой батареи обнаружилось шесть пальчиковых"
=========
Ну во-первых это не пальчиковые и даже не ААА (мизинчиковые), а ещё меньше.
Во-вторых 9 вольт и набирается из 6х1,5в ячеек в оригинальной "Кроне", только они там расположены стопкой.
Так в чём необычность находки?!
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4k
jfk Полчаса назад
Ну, вы поняли
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Касьян Пуздой 39 минут назад
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Motorola Час назад
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1k
perekrestok Час назад
Уже давно сказано "многие знания - многие печали" (Экклезиаст).
А.С.Пушкин тоже написал почти по этой теме:"Тьмы низких истин мне дорожe Hас возвышающий обман". Так что пост хороший хотя бы тем, что не написали из чего делаются колбаса и сосиски.
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