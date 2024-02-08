14 случаев, когда ожидание оказалось настолько далеко от реальности, что на это больно смотреть

Никто не может предугадать, когда нас настигнет разочарование. Например, заказываем мы что-то в онлайн-магазине, а приходит совсем не то! Или решаемся сделать что-то своими руками, вдохновившись картинкой в интернете, а получается до абсурдности плохо. Но пользователи сети не спешат сильно расстраиваться.
Чтобы сгладить это неприятное впечатление, они выкладывают фото в стиле «ожидание-реальность» и смеются вместе с другими над неудачным результатом.
Посмотрите, когда реальность обернулась для людей полным провалом, но вышло очень забавно.
Рубашка Боба Фетта оказалась футболкой
Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил
Когда азиатские стандарты перестали действовать даже для них самих
Подушка для кресла
Один из пользователей сети пошутил в комментариях:
С вашей кошкой всё в порядке?
Подруга заказала себе шорты
Хотела колготки в сеточку, получила колготки с рисунком сеточки
Когда решил сделать что-то своими руками, равняясь на картинку в интернете
Фудзияма
Многие туристы в Японии разочаровываются, приезжая посмотреть на Фудзияму, так как не знают, что большую часть года она скрыта туманом и облаками.
Э
то очень распространённое явление! Я знаю нескольких людей, которые ходили 4-5 раз и так и не смогли увидеть гору Фудзи. Мы побывали один раз, и нам посчастливилось увидеть её в наш последний день в Кавагутико.
Розы из Леруа Мерлен, ожидание и реальность
Ботинки с Amazon
Главное, что собакам всё равно понравилось
Размер был написан мелким шрифтом с обратной стороны. Я был раздражён, но не мог перестать смеяться над абсурдной разницей этих фотографий.
В три раза меньше
Если бы не телефон на картинке, можно было бы догадаться о реальных габаритах.
А здесь заказ пришёл на 10 размеров больше
Магия маркетинга
Оцените, насколько хорошо продуман дизайн коробочки: на поверхности они выглядят как настоящие AirPods, а внутри спрятаны провода.
Источник:
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