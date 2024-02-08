14 случаев, когда ожидание оказалось настолько далеко от реальности, что на это больно смотреть

Чтобы сгладить это неприятное впечатление, они выкладывают фото в стиле «ожидание-реальность» и смеются вместе с другими над неудачным результатом.

Посмотрите, когда реальность обернулась для людей полным провалом, но вышло очень забавно.

Рубашка Боба Фетта оказалась футболкой