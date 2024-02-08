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14 случаев, когда ожидание оказалось настолько далеко от реальности, что на это больно смотреть

14 случаев, когда ожидание оказалось настолько далеко от реальности, что на это больно смотреть

Автор:
08 февраля 2024 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Прикол   Юмор   заказ   ожидание   реальность   фото   
4583
15

Никто не может предугадать, когда нас настигнет разочарование. Например, заказываем мы что-то в онлайн-магазине, а приходит совсем не то! Или решаемся сделать что-то своими руками, вдохновившись картинкой в интернете, а получается до абсурдности плохо. Но пользователи сети не спешат сильно расстраиваться.

Чтобы сгладить это неприятное впечатление, они выкладывают фото в стиле «ожидание-реальность» и смеются вместе с другими над неудачным результатом.


Посмотрите, когда реальность обернулась для людей полным провалом, но вышло очень забавно.

Рубашка Боба Фетта оказалась футболкой

×
×

Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил


Когда азиатские стандарты перестали действовать даже для них самих


Подушка для кресла


Один из пользователей сети пошутил в комментариях:


С вашей кошкой всё в порядке?


Подруга заказала себе шорты


Хотела колготки в сеточку, получила колготки с рисунком сеточки


Когда решил сделать что-то своими руками, равняясь на картинку в интернете


Фудзияма

Многие туристы в Японии разочаровываются, приезжая посмотреть на Фудзияму, так как не знают, что большую часть года она скрыта туманом и облаками.

Э

то очень распространённое явление! Я знаю нескольких людей, которые ходили 4-5 раз и так и не смогли увидеть гору Фудзи. Мы побывали один раз, и нам посчастливилось увидеть её в наш последний день в Кавагутико.


Розы из Леруа Мерлен, ожидание и реальность


Ботинки с Amazon


Главное, что собакам всё равно понравилось

Размер был написан мелким шрифтом с обратной стороны. Я был раздражён, но не мог перестать смеяться над абсурдной разницей этих фотографий.


В три раза меньше

Если бы не телефон на картинке, можно было бы догадаться о реальных габаритах.


А здесь заказ пришёл на 10 размеров больше

Магия маркетинга

Оцените, насколько хорошо продуман дизайн коробочки: на поверхности они выглядят как настоящие AirPods, а внутри спрятаны провода.


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Метки: Вещи   Прикол   Юмор   заказ   ожидание   реальность   фото   
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10  комментариев
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29k
Егор 6 часов назад
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2k
Nico 3 часа назад
футболка с рубашкой, это прям зачетный прикол))
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28k
Андрей 4 часа назад
Комментарий к фото
Странно что не расстроились что шкафчик пришел без всего того наполнения что на картинке(степлер, маркеры, ручки и т.д.
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148
wind 4 часа назад
Люди перестали читать. Покупают по картинке.
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784
MidMaster 5 часов назад
Даже на оригинальной картинке видно, что лежащий "телефон" не может быть размером с визитку или корректор, хотя на эту невнимательность и рассчитано.
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412
темная_мышь MidMaster 4 часа назад
Скорее всего, это кукольная мебель (есть такое безобидное хобби - покупать или делать вручную шарнирных кукол БЖД и ставить сценки, играть, фотографировать их). Для них выпускаются миниатюрные копии вообще всего на свете. Стоит дорого.
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34
wikip 6 часов назад
Бывают в жизни огорчения.
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