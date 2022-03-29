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Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство

Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство (30 фото)

Автор:
29 марта 2022 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: Хитрость   Юмор   интересное   маркетологи   обман   прикол   продукты   фото   
2237
30

Так уж устроен наш мир. Вечно кто-то пытается обмануть, обвести вокруг пальца и для себя выгоду получить. Особенно в этом деле поднаторели маркетологи. Всеми силами они пытаются обмануть покупателей и продать товар подороже.

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Источник:

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Метки: Хитрость   Юмор   интересное   маркетологи   обман   прикол   продукты   фото   
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28  комментариев
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1k
Copycat Час назад
Обидно что пиво стало 0.45 - вот бы гвоздь в ухо вкрутить тому кто первый это придумал
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HalloFreeSpace Минуту назад
Суки ...
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21k
Mike Miller 2 минуты назад
Это же самая банальная хрень. Поставь рядом два товара с одинаковым объемом товара и по одинаковой цене, но разных габаритов упаковки, понятно, какую больше будут покупать.
И тут уж хочешь, не хочешь, а начнешь выкручиваться, если хотя бы один конкурент начал.
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6k
KonstantinLeirov 9 минут назад
А потом всякие Греты воют за экологию. А ведь большая доля мусора - это упаковка. От тетрапаков и пакетов до этих вот коробочек.
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9k
Hunson Abadeer 9 минут назад
надо смотреть вес или объем чтобы потом не ныть как идиоты....
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4k
heta 15 минут назад
Маркетологи - это зло. Кагбе не секрет ни для кого... Когда-то давно они свернули не туда.
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18k
homerchik Полчаса назад
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6k
Максим 40 минут назад
Визуальное несоответствие не отменяет, что вес указан на упаковке. Так с чего обман? От того что не все покупатели думают? Хватают что "побольше"?)
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25k
Федор 41 минуту назад
Расскажу вам по секрету - значительное увеличение упаковки, это не желание продать меньшее за большие деньги! Это желание больше занять полочного пространства и стать более заметным на полке! Чем больше вы будете занимать места на полке, тем меньше конкурентов поместятся на этой же полке, это закон маркетинга. Все маркетологи стараются занять максимальное пространство. Это кстати ответ на то - почему один и тот же завод по производству например соков или конфет или воды и т.д. выпускает большое количество разных названий и брендов, это опять к тому что бы занять больше места на полке и не пустить конкурентов. На большУю упаковку и денег больше тратится, но как показывает практика это все окупается. Вот как то примерно так)))
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4k
livaneth 59 минут назад
А если еще состав прочитать, из чего эти котлеты - то совсем грустно станет.
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7k
a_komolow Час назад
Таких маркетолугов надо из такси высаживать за 300 метров от дома и горячую воду перекрывать, когда намылятся!
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6k
pilgrimnl Час назад
йогурты эпика с бумажной обклейкой то же самое, двойное дно, из холодильника в теплую воду ставлю, что бы нагреть, и бумага отваливается
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20k
Serg2001 Час назад
А еще за все эти уловки хитровы@ных маркетологов мы все платим дорогую цену в виде загрязнения планеты дополнительным пластиком. И дополнительным расходом леса в виде бумаги или картона. Давно пора сажать как за мошенничество этих "гениев".
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124
mosazer Час назад
Для таких маркетологов, должен быть отдельный котел в аду!!
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4k
Тупняк Час назад
Во мразоты. Скоро и до нас эти сраные маркетологи доберутся(((
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154
Javier Тупняк Час назад
Ну с круп в упаковках по 0,9 кг уже начали
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15k
Booka1a Час назад
у нас селедку в пластике так пакуют, под круглой этикеткой в центре её обычно минимум)
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