Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство

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Так уж устроен наш мир. Вечно кто-то пытается обмануть, обвести вокруг пальца и для себя выгоду получить. Особенно в этом деле поднаторели маркетологи. Всеми силами они пытаются обмануть покупателей и продать товар подороже.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Хитрость Юмор интересное маркетологи обман прикол продукты фото
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И тут уж хочешь, не хочешь, а начнешь выкручиваться, если хотя бы один конкурент начал.
По вашему выходит, что и манипуляции с почти невидимым текстом в договорах ("но ведь было же написано"), обещания огромных процентов ("но ведь это только ВОЗМОЖНЫЕ выплаты при определенных условиях"), недосказанность там, где можно, например, толщина металла для входной двери ("но ведь не бумага же") это нисколько не хитрожопость, а очень даже этичные маркетологические АЗЫ...
Раньше строго три литра в жало и хорош. А щас непонятно.