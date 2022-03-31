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Осторожно, милота: как фотограф четыре месяца наблюдала за лисятами

Осторожно, милота: как фотограф четыре месяца наблюдала за лисятами (16 фото)

Автор:
31 марта 2022 08:16
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   лисицы   лисята   милота   семья   трогательно   фотографии природы   
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Фотограф Дейдра Денали рассказала, как провела весну, наблюдая за лисьим логовом неподалеку от своего дома в горах Сан-Хуан, и сопроводила свой рассказ трогательными фотографиями из жизни симпатичного рыжего семейства.

«Одним прекрасным весенним утром я вышла на прогулку возле своего дома в поисках диких животных. Когда «золотой час» окрасил пейзаж, я заметила на лугу рыжего лиса на охоте. Я решила отложить прогулку, чтобы как можно дольше понаблюдать за ним. Конечно, соблюдая дистанцию. Я не хотела ему помешать.

Мне удалось понаблюдать за ним где-то в течение часа, пока я не потеряла его из виду в густых зарослях, окаймляющих огромный лес пондерозы. Но я решила попытать счастья еще раз на следующее утро».

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«На следующий день я проснулась до восхода солнца и добралась до луга намного раньше, чем накануне утром. Я присела на небольшой участок травы и начала разглядывать пейзаж передо мной в поисках того прекрасного рыжего лиса. И через 20 минут он появился! Еще и с полным ртом добычи».

«Он взбежал на холм, и я услышала, как он издает очень низкочастотный звук. И вдруг... из норы в земле, которую я даже не заметила, начали вылезать лисята!».

«Так началась едва ли не лучшая весна/лето в моей жизни. Потому что следующие четыре месяца я смогла наблюдать за этой лисьей норой по крайней мере пару раз в неделю. Мне довелось увидеть, как эти лисята вырастают из крохотных, неуклюжих детенышей во взрослых лисиц. Я увидела, насколько семьи рыжих лисиц любящие. Как заботливо и нежно каждый родитель относится к своим малышам».

«Эти фотографии — небольшая часть того, что я запечатлела за то время. И, поверьте, было очень трудно выбрать! Эти чудесные животные многому меня научили за то короткое время, что мы провели вместе. Я узнала больше о поведении рыжей лисицы, о себе и о том, что я ценю в жизни больше всего».

«Природа потрясающа. И независимо от того, живете ли вы в большом городе или в сельской местности, природу всегда можно найти и беречь».

«В завершение этого небольшого сочинения, я хотела бы упомянуть пару вещей. При наблюдении за дикими животными важно соблюдать дистанцию и никогда их не кормить. Это гарантирует, что животные останутся дикими и здоровыми. Если вы нашли детенышей животных или место гнездования, эта информация — ценная, и для безопасности животных не раскрывайте их точное местонахождение общественности. Если слишком много людей будут наблюдать за ними, вмешиваться или даже просто находиться там, взрослые животные могут решить, что им необходимо немедленно покинуть это место навсегда, возможно, бросив детенышей. Так что наслаждайтесь дикой природой на расстоянии. Обещаю, это так же здорово, как и вблизи!».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   лисицы   лисята   милота   семья   трогательно   фотографии природы   
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hairov 55 минут назад
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