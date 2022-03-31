Осторожно, милота: как фотограф четыре месяца наблюдала за лисятами

«Одним прекрасным весенним утром я вышла на прогулку возле своего дома в поисках диких животных. Когда «золотой час» окрасил пейзаж, я заметила на лугу рыжего лиса на охоте. Я решила отложить прогулку, чтобы как можно дольше понаблюдать за ним. Конечно, соблюдая дистанцию. Я не хотела ему помешать.

Мне удалось понаблюдать за ним где-то в течение часа, пока я не потеряла его из виду в густых зарослях, окаймляющих огромный лес пондерозы. Но я решила попытать счастья еще раз на следующее утро».