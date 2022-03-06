Слепому хаски нашли друга, и теперь он счастлив как никогда

Стерлинг казался сильно подавленным после того, как глаукома лишила его зрения, что всерьез беспокоило его владельцев, Лилиан и Марка Макки.

«Когда ему поставили диагноз «глаукома», это было ужасно, — сказала 49-летняя Лилиан. — Мы пытались бороться с ней в течение полутора лет, проводили по шесть процедур четыре раза в день, но мы знали, что вскоре это перестанет помогать».

Операция не смогла спасти зрение Стерлинга, но его настроение сильно улучшилось с тех пор, как в его жизни появился Уокер, рассказала она Mercury News.