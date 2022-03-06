Слепому хаски нашли друга, и теперь он счастлив как никогда

Стерлинг, очаровательный 11-летний сибирский хаски из Сиэтла, сильно грустил после того, как ослеп три года назад, но теперь он обрёл лучшего друга в лице задорного аляскинского маламута Уокера, а вместе с ним и новую жизнь.
Стерлинг казался сильно подавленным после того, как глаукома лишила его зрения, что всерьез беспокоило его владельцев, Лилиан и Марка Макки.
«Когда ему поставили диагноз «глаукома», это было ужасно, — сказала 49-летняя Лилиан. — Мы пытались бороться с ней в течение полутора лет, проводили по шесть процедур четыре раза в день, но мы знали, что вскоре это перестанет помогать».
Операция не смогла спасти зрение Стерлинга, но его настроение сильно улучшилось с тех пор, как в его жизни появился Уокер, рассказала она Mercury News.
«После первой процедуры он был довольно подавлен, но мы взяли его на прогулку по пляжу с Уокером, и он сразу же оживился, — рассказала Лилиан. — Мы обнаружили, что его любимые занятия, такие как бег, длительные прогулки и поездки на пляж, действительно помогли ему снова стать жизнерадостным».
По ее словам, Уокер любит играть и не всегда понимает, что Стерлинг слеп. Неразлучная парочка гуляет, бегает, ест и спит рядом друг с другом, и Стерлинг даже командует своим братом.
Макки смастерили специальные очки для защиты глаз Стерлинга во время прогулок, а также приобрели собакам одинаковые банданы. Чтобы Уокер не чувствовал себя обделенным, ему тоже выделили пару лыжных очков. «Они оба выглядят такими красивыми в своих банданах; у них их около ста на двоих», — сказала Лилиан.
И хотя псы неразлучны, они — полные противоположности. «Стерлинг любит знакомиться с людьми и кататься на машине, а еще у него есть пара любимых игрушек, с которыми он иногда играет, но в остальном он скорее выдающийся джентльмен, — сказала она. — Уокер же определенно бестолковый придворный шут. Он все время пытается украсть у Стерлинга его любимые вкусняшки, игриво нападет на него и просто представляет из себя прыгучий комок шерсти».
Лилиан забрала пушистых друзей из приюта, который она основала для крупных северных пород собак. Она называет Стерлинга своим «неудачным опытом передержки», поскольку изначально собиралась приютить его только временно, но в итоге не смогла с ним расстаться.
«Я и Уокера не собиралась забирать, но когда человек, взявший его на передержку, больше не мог за ним присматривать, он сразу же стал частью семьи», — сказала она.
У парочки есть свой аккаунт в Инстаграме, где их хозяйка Лилиан делится очаровательными снимками, на которых пушистые друзья кувыркаются в снегу и отдыхают на природе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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