Лучшие снимки дикой природы премии NBP International Awards 2023

Каждый год талантливые фотографы показывают новые замечательные снимки природы и животных в их естественной среде обитания. Этот год не стал исключением: жюри международной премии Nature's Best Photography (NBP) назвало победителей и призёров 2023 года, отобранных из 15 000 удивительных работ.
Всего было 11 категорий — «Дикая природа», «Охрана природы», «Животные шалости» и др. Работы всех финалистов можно увидеть на сайте премии, мы же покажем основных победителей и их запоминающиеся снимки.
1. Главный приз: «Вулкан в облаках», извержение Гельдигадалир, Рейкьянес, Исландия © Луис Мануэль Вилариньо из А-Коруньи, Испания
«Пока шквал накрывал полуостров Рейкьянес, я поднялся к основанию Гельдигадалира — самого молодого вулкана Исландии. Магма, поднимающаяся из мантии, образовывала гигантские пузыри, которые лопались, достигнув поверхности. Лава вырывалась наружу с необычайной силой, растекаясь как масло по холсту».
2. Победитель в категории «Дикая природа»: «Три белых носорога», заповедник Ол Педжета, Наньюки, Кения © Гектор Д. Асторга из Миссии, Техас, США
«Мы фотографировали группу белых носорогов, пасшихся в заповеднике Ol Pejeta Conservancy, где носороги водятся в изобилии. Ежедневно в заповеднике можно увидеть от 12 до 15 особей — это не редкость. Во время этой поездки я заметил трех самцов, приближающихся друг к другу, и попросил водителя поставить сафари-мобиль перед ними, надеясь, что носороги соберутся вместе. Я был готов, и мне повезло: все трое столкнулись лбами. Тот, что был в центре, поднял голову, чтобы протиснуться вперед двух других. Я успел запечатлеть идеальное положение этой троицы, прежде чем они снова начали расталкивать друг друга».
3. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Косуля», Уилтшир, Англия, Великобритания © Энди Раус из Кардиффа, Уэльс, Великобритания
«Косули очень боязливы, поэтому я использую традиционные методы фотоохоты, например, надеваю маскировочный костюм «гилли» и преследую их, когда ветер дует в лицо. Я увидел рога этой косули, медленно подполз поближе и стал ждать. Любое движение могло положить конец нашей встрече, но моя камера была поднята и готова к этому кадру».
4. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Серая пума прячется в скалах», Торрес-дель-Паине, Патагония, Чили © Кейси Клебба из Иссакуа, Вашингтон, США
«Мы припарковали наш джип и отправились пешком по тропе, проложенной по пастбищам Патагонии. Эта тропа проходит вдоль скалистых утесов, где иногда можно увидеть пум. Прочесывая местность на ветру и холодном воздухе с биноклем, мы в конце концов сдались, и как раз когда решили повернуть назад, вдруг увидели уши и морду, торчащие из-за камней. Большая кошка дремала на склоне холма. Она встала, потянулась и зашагала прочь. Мы последовали за ней, надеясь получше ее рассмотреть. Когда пума посмотрела прямо на нас, я сделал этот снимок».
5. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Бурый медведь и лосось», Национальный парк Лейк-Кларк, Аляска, США © Дэниел Д'Аурия из Табернакла, Нью-Джерси, США
«Я страстный защитник дикой природы и фотограф, неравнодушный к медведям. За последние десять лет я неоднократно ездил на Аляску, чтобы сфотографировать бурых медведей, медведиц и их детенышей. Перед самкой стоит сложная задача — обеспечивать своих детенышей одновременно пищей и защитой. Когда она убегает на охоту за рыбой, детеныши остаются одни на берегу реки или залива. На этой фотографии медведица поймала лосося и возвращается, чтобы покормить своих медвежат».
6. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Бурые тюлени», Пеликан-Пойнт, Намибия © Эдуардо дель Аламо из Мадрида, Испания
«Из Свакопмунда многие едут на Пеликан-Пойнт на лодке. Я же люблю заезжать на полуостров на своей машине, чтобы поближе увидеть дикую природу и не спеша дождаться особых моментов. Эта колония тюленей — одна из самых больших на юге Африки, и я решил сфотографировать ее с помощью дрона. Я запустил его довольно высоко, чтобы не беспокоить животных. Я попробовал много разных ракурсов, но этот мне понравился больше всего».
7. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Африканский лев», Ндуту, Национальный парк Серенгети, Танзания © Джан Луиджи Форнари Ланцетти из Рима, Италия
«На рассвете мы с местным гидом отправились на охоту, чтобы понаблюдать за львиным прайдом, обитающим в Ндуту. Через некоторое время крупный лев-самец проснулся и направился к дереву акации, чтобы поточить когти перед патрулированием своей территории. Лев потянулся, выгнув спину дугой, и встал лицом к дереву, упираясь лапами в ствол, ритмично вытягивая и втягивая когти. Его хватательные движения сотрясали ствол, и сила, демонстрируемая львом, впечатляла».
8. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Африканские леопарды», заповедник Оларе Мотороги, Масаи Мара, Кения © Ян Мирс из Рочфорда, Эссекс, Англия, Великобритания
«Мне посчастливилось провести почти шесть часов, наблюдая за этими двумя животными, пока я сделал этот снимок. Сначала они сидели на дереве и агрессивно выясняли, кто из них главный. Потом спустились вниз и бродили по траве, общаясь между собой, как это часто бывает между матерью и детенышем, то ласкаясь, то играя в схватку. На какую-то мимолетную секунду хвост одного леопарда обхватил голову другого, и я успел это поймать».
9. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Стеклянная лягушка Уайли», Биологическая станция Янаяку, Напо, Эквадор © Хайме Кулебрас из Касереса, Испания
«После нескольких дней проливных дождей мне представилась возможность сфотографировать студенистую массу развивающихся эмбрионов стеклянной лягушки, свисающую с листа папоротника над ручьем. Этот образ я хранил в памяти годами. Чтобы выделить эмбрионы, моя девушка держала вспышку сзади. Как только они вылупятся, головастики упадут в воду внизу и продолжат свою метаморфозу во взрослую жизнь».
10. Высокая оценка в категории «Дикая природа»: «Бурая медведица с детенышем», Национальный парк Катмаи, Аляска, США © Дженнифер Смит из Кодьяка, Аляска, США
«Только около 50% детенышей бурого медведя доживают до первого года жизни. Их выживание зависит от особых отношений между взрослыми самками и их детенышами. Эта тесная связь крайне важна, поскольку мать обеспечивает не только пищу, но и защиту и руководство».
11. Победитель в категории «Птицы»: «Лебеди-шипуны», Дербишир, Великобритания © Энди Паркинсон из Крича, Дербишир, Великобритания
«На протяжении всей моей более чем 20-летней профессиональной карьеры я всегда был в значительной степени проектным фотографом. Я стремлюсь полностью погрузиться в жизнь животных или птиц, с которыми работаю, стараясь сделать снимки, которые не удавалось запечатлеть другим фотографам. Одним из таких примеров являются местные лебеди, которые решили поселиться рядом с пешеходной дорожкой недалеко от моего дома в Дербишире. Каждый день я приходил к ним и сидел рядом, разговаривая с ними, завоевывая их доверие и изучая язык их тела. Когда птенцы наконец вылупились, я смог работать в уникальной близости, где птицы не терпели других людей, чтобы запечатлеть это трогательное семейное взаимодействие».
12. Победитель в категории «Океанские виды»: «Волна», Северный берег, Оаху, Гавайи, США © Дэнни Сепковски из Эва-Бич, Гавайи, США
«В "золотой час" на Северном побережье я пробирался по воде сквозь бушующее течение, в то время как на меня обрушивались многочисленные волны. После многочисленных ударов волн в этом месте образовался массивный песчаный вал. Когда песок сталкивается с водой, происходит волшебство! Из-за рифа в левой части бухты волны заклинивало и они набегали на мелководный песчаный шельф. Я живу ради таких дней, потому что они бывают редко.
13. Победитель в категории «Искусство в природе»: «Зеленый василиск», Бока Тапада, Коста-Рика © Петр Бамбушек из Прибрама, Чехия
«Во время одной из многочисленных прогулок по естественной среде обитания василиска я обнаружил этого самца, отдыхающего на поваленном стволе дерева, наполовину погруженном в воду. Я осторожно подошел поближе, чтобы запечатлеть его великолепие и избежать в кадре отвлекающих элементов. Одно из моих самых больших желаний сбылось».
14. Победитель в категории «Животные шалости»: «Пещерная/кроликовая сова», пустыня Солтон-Си, Калифорния, США © Шейн Кина из Редлендса, Калифорния, США
«Я провел несколько недель, фотографируя сов из одной норы в конце жаркого лета в пустыне Южной Калифорнии. По мере того как совята становились старше и смелее, каждый из них отваживался отойти все дальше от норы, подпрыгивая и отрабатывая навыки полета. Я запечатлел очень старательную, но провалившуюся попытку полета этого молодого совенка».
15. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Аляскинские бурые медведи», Национальный парк и заповедник Катмаи, Аляска, США © Амит Эшель из Кфар-Ха-Хореша, Израиль
«У маленького светлошерстного медвежонка, родившегося от матери, которой, по оценкам, около 25 лет, не было других братьев или сестер, с которыми можно было бы поиграть. Все, чего хотел этот детеныш, — это играть с другими медведями. Я сделал этот снимок на уровне глаз, используя плавающее укрытие, чтобы создать ощущение интимности».
16. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Лось», Национальный парк Гранд-Тетон, Джексон, Вайоминг, США © Дина Р. Свейнссон из Эстес-Парка, Колорадо, США
«Однажды утром мы проснулись, а все вокруг покрыто снежным одеялом. Пока фотографы были заняты съемкой лося, он ходил от машины к машине, слизывая соль. Он лизал шины, фары и капоты машин. Затем заглянул в нашу машину и уставился на чучело лося на приборной панели. Лось ткнулся носом в джип и стал вылизывать его. Ничего не добившись, он лизнул еще немного, а потом удалился».
17. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Приветствие белого медведя», остров Бартер, море Бофорта, Аляска, США © Дженнифер Р. Беллон из Бруклина, Массачусетс, США
«Потеря ледяного покрова угрожает белому медведю, так как снижает его охотничьи возможности. Мы ждали несколько дней, чтобы запечатлеть белых медведей в их естественной снежно-ледовой среде обитания. Наконец, ближе к концу нашего путешествия пошел снег, и нам посчастливилось увидеть, как этот медведь встал на задние лапы, как бы помахав нам лапой».
18. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Слоны африканской саванны», заповедник Оларе Мотороги, Кения © Кэти Карн из Кэмпбеллвилля, Онтарио, Канада
«Я громко смеялся, наблюдая за тем, как эта пара слонов-подростков ссорится друг с другом, словно пара буйных мальчишек на детской площадке. Когда одному из них это надоело, он сел, сопротивляясь. Но его друг не желал этого так оставлять! Решив продолжить поединок, он заставил своего приятеля подняться на ноги. Слоны — необыкновенные животные, способные на полный спектр эмоций, таких как любовь, горе и сострадание. Чувство радости и веселья у этих двоих было заразительным. Я улыбаюсь каждый раз, когда вижу эту фотографию».
19. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Козлята Скалистых гор», Маунт-Эванс, Колорадо, США © Марк Ван Лиер Роли, Северная Каролина, США
«Я следил за небольшим стадом коз, когда они поднимались по склону горы. Малыши были очень активны и игривы на протяжении всего пути. Выше линии леса, около 4 000 метров над уровнем моря, нет ни деревьев, ни кустарников, только короткие тундровые травы, поэтому козы могут вас видеть. Но если сидеть, а не стоять, и дать им пространство, они увидят, что вы не представляете угрозы, и вы сможете наблюдать и фотографировать их естественное поведение».
20. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Львенок», заповедник Масаи Мара, Кения © Ниша Пурушотаман из Паравура, Индия и Принс-Джордж, Британская Колумбия, Канада
21. Высокая оценка в категории «Животные шалости»: «Императорский пингвин», остров Сноу-Хилл, море Уэдделла, Антарктида © Филипп Марацци из Лезерхеда, Англия, Великобритания
«На лежбище императорских пингвинов на острове Сноу-Хилл один из взрослых пингвинов продемонстрировал полное отсутствие страха перед людьми, забредя в группу фотографов».
22. Победитель в категории «Молодежный фотограф года»: «Белый медведь», Черчилл, Манитоба, Канада © Мелин Эллвангер, возраст 18 лет, Ройтлинген, Германия
«Во время поездки в Черчилл в ноябре, когда обычно начинает образовываться морской лед, обычно можно увидеть белых медведей, охотящихся на тюленей. Однако в этот раз морского льда еще не было, и медведи терпеливо ждали. Мы проследили за одним из них, когда он наткнулся на пустую хижину и скрылся внутри. Он высунул голову, и я сделала этот юмористический снимок. Мы все смеялись над этим забавным и уникальным моментом».
23. Высокая оценка в категории «Молодежный фотограф года»: «Лебедь-шипун», Биль, Берн, Швейцария © Николя Штеттлер, возраст 18 лет, из Нидау, Швейцария
«Этот лебедь-шипун только что заметил другого сородича, вторгшегося на его территорию. Я сосредоточился на лебеде, когда он расправил крылья и приблизился к другому, чтобы прогнать его. Пыльца покрывала поверхность воды, что создавало красивые шары «боке» на фоне золотистого света заходящего солнца».
24. Победитель в категории «Пейзажи»: «Восход солнца в горах Суперстишен», пустыня Соноран, Аризона, США © Питер Коскун из Голд-Каньона, Аризона, США
«Я добрался до этого дуэта из плюшевого кактуса чолла (цилиндропунции Бигелоу) и бочковидного кактуса под моими любимыми вершинами в горах Суеверия (Суперстишен) и тщательно скомпоновал эту сцену перед восходом солнца. Теплое сияние рассвета начало окрашивать горную вершину, а небо озарилось различными оттенками розового и оранжевого, создавая мозаику цвета в этом пустынном пейзаже. Изображение состоит из трех последовательных кадров, в каждом из которых используется разная точка фокусировки для оптимальной детализации».
25. Победитель в категории «Полярная страсть»: «Белая медведица с детенышами», Национальный парк Вапуск, Канада © Хунг Цуй из Гонконга
«Эта медведица была измотана поиском пищи для своих малышей и просто хотела урвать минутку для сна. После кормления детеныши не давали матери отдыхать и пытались разбудить ее, чтобы поиграть».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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