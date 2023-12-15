Лучшие снимки дикой природы премии NBP International Awards 2023

«На протяжении всей моей более чем 20-летней профессиональной карьеры я всегда был в значительной степени проектным фотографом. Я стремлюсь полностью погрузиться в жизнь животных или птиц, с которыми работаю, стараясь сделать снимки, которые не удавалось запечатлеть другим фотографам. Одним из таких примеров являются местные лебеди, которые решили поселиться рядом с пешеходной дорожкой недалеко от моего дома в Дербишире. Каждый день я приходил к ним и сидел рядом, разговаривая с ними, завоевывая их доверие и изучая язык их тела. Когда птенцы наконец вылупились, я смог работать в уникальной близости, где птицы не терпели других людей, чтобы запечатлеть это трогательное семейное взаимодействие».