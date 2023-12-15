FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8951 пост • 854 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Лучшие снимки дикой природы премии NBP International Awards 2023

Лучшие снимки дикой природы премии NBP International Awards 2023

Автор:
15 декабря 2023 15:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: NPB International Awards   дикая природа   животные   лучшие фотографии природы   с фотоконкурса   фотографии природы   фотоконкурс   
895
26

Каждый год талантливые фотографы показывают новые замечательные снимки природы и животных в их естественной среде обитания. Этот год не стал исключением: жюри международной премии Nature's Best Photography (NBP) назвало победителей и призёров 2023 года, отобранных из 15 000 удивительных работ.


Всего было 11 категорий — «Дикая природа», «Охрана природы», «Животные шалости» и др. Работы всех финалистов можно увидеть на сайте премии, мы же покажем основных победителей и их запоминающиеся снимки.


×
×

«Пока шквал накрывал полуостров Рейкьянес, я поднялся к основанию Гельдигадалира — самого молодого вулкана Исландии. Магма, поднимающаяся из мантии, образовывала гигантские пузыри, которые лопались, достигнув поверхности. Лава вырывалась наружу с необычайной силой, растекаясь как масло по холсту».


«Мы фотографировали группу белых носорогов, пасшихся в заповеднике Ol Pejeta Conservancy, где носороги водятся в изобилии. Ежедневно в заповеднике можно увидеть от 12 до 15 особей — это не редкость. Во время этой поездки я заметил трех самцов, приближающихся друг к другу, и попросил водителя поставить сафари-мобиль перед ними, надеясь, что носороги соберутся вместе. Я был готов, и мне повезло: все трое столкнулись лбами. Тот, что был в центре, поднял голову, чтобы протиснуться вперед двух других. Я успел запечатлеть идеальное положение этой троицы, прежде чем они снова начали расталкивать друг друга».


«Косули очень боязливы, поэтому я использую традиционные методы фотоохоты, например, надеваю маскировочный костюм «гилли» и преследую их, когда ветер дует в лицо. Я увидел рога этой косули, медленно подполз поближе и стал ждать. Любое движение могло положить конец нашей встрече, но моя камера была поднята и готова к этому кадру».


«Мы припарковали наш джип и отправились пешком по тропе, проложенной по пастбищам Патагонии. Эта тропа проходит вдоль скалистых утесов, где иногда можно увидеть пум. Прочесывая местность на ветру и холодном воздухе с биноклем, мы в конце концов сдались, и как раз когда решили повернуть назад, вдруг увидели уши и морду, торчащие из-за камней. Большая кошка дремала на склоне холма. Она встала, потянулась и зашагала прочь. Мы последовали за ней, надеясь получше ее рассмотреть. Когда пума посмотрела прямо на нас, я сделал этот снимок».


«Я страстный защитник дикой природы и фотограф, неравнодушный к медведям. За последние десять лет я неоднократно ездил на Аляску, чтобы сфотографировать бурых медведей, медведиц и их детенышей. Перед самкой стоит сложная задача — обеспечивать своих детенышей одновременно пищей и защитой. Когда она убегает на охоту за рыбой, детеныши остаются одни на берегу реки или залива. На этой фотографии медведица поймала лосося и возвращается, чтобы покормить своих медвежат».


«Из Свакопмунда многие едут на Пеликан-Пойнт на лодке. Я же люблю заезжать на полуостров на своей машине, чтобы поближе увидеть дикую природу и не спеша дождаться особых моментов. Эта колония тюленей — одна из самых больших на юге Африки, и я решил сфотографировать ее с помощью дрона. Я запустил его довольно высоко, чтобы не беспокоить животных. Я попробовал много разных ракурсов, но этот мне понравился больше всего».


«На рассвете мы с местным гидом отправились на охоту, чтобы понаблюдать за львиным прайдом, обитающим в Ндуту. Через некоторое время крупный лев-самец проснулся и направился к дереву акации, чтобы поточить когти перед патрулированием своей территории. Лев потянулся, выгнув спину дугой, и встал лицом к дереву, упираясь лапами в ствол, ритмично вытягивая и втягивая когти. Его хватательные движения сотрясали ствол, и сила, демонстрируемая львом, впечатляла».


«Мне посчастливилось провести почти шесть часов, наблюдая за этими двумя животными, пока я сделал этот снимок. Сначала они сидели на дереве и агрессивно выясняли, кто из них главный. Потом спустились вниз и бродили по траве, общаясь между собой, как это часто бывает между матерью и детенышем, то ласкаясь, то играя в схватку. На какую-то мимолетную секунду хвост одного леопарда обхватил голову другого, и я успел это поймать».


«После нескольких дней проливных дождей мне представилась возможность сфотографировать студенистую массу развивающихся эмбрионов стеклянной лягушки, свисающую с листа папоротника над ручьем. Этот образ я хранил в памяти годами. Чтобы выделить эмбрионы, моя девушка держала вспышку сзади. Как только они вылупятся, головастики упадут в воду внизу и продолжат свою метаморфозу во взрослую жизнь».


«Только около 50% детенышей бурого медведя доживают до первого года жизни. Их выживание зависит от особых отношений между взрослыми самками и их детенышами. Эта тесная связь крайне важна, поскольку мать обеспечивает не только пищу, но и защиту и руководство».


«На протяжении всей моей более чем 20-летней профессиональной карьеры я всегда был в значительной степени проектным фотографом. Я стремлюсь полностью погрузиться в жизнь животных или птиц, с которыми работаю, стараясь сделать снимки, которые не удавалось запечатлеть другим фотографам. Одним из таких примеров являются местные лебеди, которые решили поселиться рядом с пешеходной дорожкой недалеко от моего дома в Дербишире. Каждый день я приходил к ним и сидел рядом, разговаривая с ними, завоевывая их доверие и изучая язык их тела. Когда птенцы наконец вылупились, я смог работать в уникальной близости, где птицы не терпели других людей, чтобы запечатлеть это трогательное семейное взаимодействие».


«В "золотой час" на Северном побережье я пробирался по воде сквозь бушующее течение, в то время как на меня обрушивались многочисленные волны. После многочисленных ударов волн в этом месте образовался массивный песчаный вал. Когда песок сталкивается с водой, происходит волшебство! Из-за рифа в левой части бухты волны заклинивало и они набегали на мелководный песчаный шельф. Я живу ради таких дней, потому что они бывают редко.


«Во время одной из многочисленных прогулок по естественной среде обитания василиска я обнаружил этого самца, отдыхающего на поваленном стволе дерева, наполовину погруженном в воду. Я осторожно подошел поближе, чтобы запечатлеть его великолепие и избежать в кадре отвлекающих элементов. Одно из моих самых больших желаний сбылось».


«Я провел несколько недель, фотографируя сов из одной норы в конце жаркого лета в пустыне Южной Калифорнии. По мере того как совята становились старше и смелее, каждый из них отваживался отойти все дальше от норы, подпрыгивая и отрабатывая навыки полета. Я запечатлел очень старательную, но провалившуюся попытку полета этого молодого совенка».


«У маленького светлошерстного медвежонка, родившегося от матери, которой, по оценкам, около 25 лет, не было других братьев или сестер, с которыми можно было бы поиграть. Все, чего хотел этот детеныш, — это играть с другими медведями. Я сделал этот снимок на уровне глаз, используя плавающее укрытие, чтобы создать ощущение интимности».


«Однажды утром мы проснулись, а все вокруг покрыто снежным одеялом. Пока фотографы были заняты съемкой лося, он ходил от машины к машине, слизывая соль. Он лизал шины, фары и капоты машин. Затем заглянул в нашу машину и уставился на чучело лося на приборной панели. Лось ткнулся носом в джип и стал вылизывать его. Ничего не добившись, он лизнул еще немного, а потом удалился».


«Потеря ледяного покрова угрожает белому медведю, так как снижает его охотничьи возможности. Мы ждали несколько дней, чтобы запечатлеть белых медведей в их естественной снежно-ледовой среде обитания. Наконец, ближе к концу нашего путешествия пошел снег, и нам посчастливилось увидеть, как этот медведь встал на задние лапы, как бы помахав нам лапой».


«Я громко смеялся, наблюдая за тем, как эта пара слонов-подростков ссорится друг с другом, словно пара буйных мальчишек на детской площадке. Когда одному из них это надоело, он сел, сопротивляясь. Но его друг не желал этого так оставлять! Решив продолжить поединок, он заставил своего приятеля подняться на ноги. Слоны — необыкновенные животные, способные на полный спектр эмоций, таких как любовь, горе и сострадание. Чувство радости и веселья у этих двоих было заразительным. Я улыбаюсь каждый раз, когда вижу эту фотографию».


«Я следил за небольшим стадом коз, когда они поднимались по склону горы. Малыши были очень активны и игривы на протяжении всего пути. Выше линии леса, около 4 000 метров над уровнем моря, нет ни деревьев, ни кустарников, только короткие тундровые травы, поэтому козы могут вас видеть. Но если сидеть, а не стоять, и дать им пространство, они увидят, что вы не представляете угрозы, и вы сможете наблюдать и фотографировать их естественное поведение».


«На лежбище императорских пингвинов на острове Сноу-Хилл один из взрослых пингвинов продемонстрировал полное отсутствие страха перед людьми, забредя в группу фотографов».


«Во время поездки в Черчилл в ноябре, когда обычно начинает образовываться морской лед, обычно можно увидеть белых медведей, охотящихся на тюленей. Однако в этот раз морского льда еще не было, и медведи терпеливо ждали. Мы проследили за одним из них, когда он наткнулся на пустую хижину и скрылся внутри. Он высунул голову, и я сделала этот юмористический снимок. Мы все смеялись над этим забавным и уникальным моментом».


«Этот лебедь-шипун только что заметил другого сородича, вторгшегося на его территорию. Я сосредоточился на лебеде, когда он расправил крылья и приблизился к другому, чтобы прогнать его. Пыльца покрывала поверхность воды, что создавало красивые шары «боке» на фоне золотистого света заходящего солнца».


«Я добрался до этого дуэта из плюшевого кактуса чолла (цилиндропунции Бигелоу) и бочковидного кактуса под моими любимыми вершинами в горах Суеверия (Суперстишен) и тщательно скомпоновал эту сцену перед восходом солнца. Теплое сияние рассвета начало окрашивать горную вершину, а небо озарилось различными оттенками розового и оранжевого, создавая мозаику цвета в этом пустынном пейзаже. Изображение состоит из трех последовательных кадров, в каждом из которых используется разная точка фокусировки для оптимальной детализации».


«Эта медведица была измотана поиском пищи для своих малышей и просто хотела урвать минутку для сна. После кормления детеныши не давали матери отдыхать и пытались разбудить ее, чтобы поиграть».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: NPB International Awards   дикая природа   животные   лучшие фотографии природы   с фотоконкурса   фотографии природы   фотоконкурс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
Плюс 16 причин завести котика
Плюс 16 причин завести котика
Набирающие популярность в сообществах
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
Slither.io - как играть, техническая часть и интересные факты
Slither.io - как играть, техническая часть и интересные факты
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кольцо с дополнительным пальцем

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#Юмор#позитив#кино#истории#Автовсячина#Россия#дети
#машина#автомир#интересное#аварии#авто аварии#факты#милота#новый год#Москва#креатив
#автомобили#животные#Прикол#ДТП#история#подборка#улыбнуло#Разное#фильм#соцсети
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... Осторожно, милота: как фотограф четыре месяца наблюдала за лисятами Осторожно, милота: как фотограф четыре месяца наблюдала за лисятами Кадры о том, как важно беречь нашу природу: конкурс The Nature Conservancy Кадры о том, как важно беречь нашу природу: конкурс The Nature Conservancy 20+ любопытных кадров дикой природы 20+ любопытных кадров дикой природы 20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой 20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой 20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу 20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу

На что жалуетесь?

Вернуться