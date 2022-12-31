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Бывает ли елкофобия?

Бывает ли елкофобия?

Автор:
31 декабря 2022 08:50
Сообщество : Истории
Метки: история   личное   личный кошмар   новый год   рождественская елка   странные люди   удивительное рядом   фобия   
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Британка Тарин Педлер вызвала оживленную дискуссию в интернете, заявив, что с детства страдает елкофобией - страхом перед рождественскими елями. Действительно ли такое бывает?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   личное   личный кошмар   новый год   рождественская елка   странные люди   удивительное рядом   фобия   
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