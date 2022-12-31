Бывает ли елкофобия?

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Британка Тарин Педлер вызвала оживленную дискуссию в интернете, заявив, что с детства страдает елкофобией - страхом перед рождественскими елями. Действительно ли такое бывает?
"Сколько себя помню, я боялась рождественских елок, - рассказывает Тарин. - Это означало что накануне праздников я всегда должна морально готовиться к виду праздничных улиц. Люди всегда спрашивают меня об одном и том же: «В детстве на тебя падала елка?» или «Разве рождественская елка стала причиной крупного несчастного случая в вашем доме?» Я всегда отвечаю «да», но это потому, что у меня нет настоящего ответа. Весь декабрь я ходила по лестнице из своей спальни в ванную и видела зловещее чудовище треугольной формы, стоящее в темноте у входной двери, его ветви и корявый силуэт. И этот образ принес с собой калечащий страх, который преследовал меня до двадцати лет. Я до сих пор закрываю глаза и вздрагиваю, проходя мимо рождественской елки. Я каждый год говорю себе одну и ту же мантру: «Все в порядке, это просто дерево, оно не может причинить тебе боль».
"Несколько лет назад я обнаружила, что моя — очень неудобная — фобия называется христогенниатикодентрофобией, - продолжает Тарин. - Я сделала это открытие, пытаясь доказать другу, что это на самом деле настоящая фобия. С самого детства каждое Рождество было для меня испорчено, так как я была вынуждена смотреть на эти деревья дома, в школе, на работе и даже в магазинах и барах. Некоторые онлайн-предложения по преодолению этой довольно неудобной фобии включали медитацию рядом с деревом или под ним, обнимание его и даже разговор с ним. Видимо, как и с растением, с ним можно построить связь через слова. Я испробовал все вышеперечисленное на нашей пластиковой елке — той самой, которая угрожающе зависала у подножия лестницы дома моего детства, — но как только я оказываюсь в пределах 10 шагов от елки, я чувствую, как мое сердце бьется быстрее, а в желудке начинаются спазмы. В течение многих лет я пыталась преодолеть панику и чувство ужаса, которые я испытываю, когда сталкиваюсь с остроконечными соснами и разлапистыми рождественскими елками. Но по сей день я избегаю Зимней Страны Чудес, Трафальгарской площади в праздничный период и многих других мероприятий, связанных с Рождеством.
Поэтому меня утешило, когда я прочитал о Керстин Шепард, которая боится брюссельской капусты. Она рассказала, как ей становится жарко, как ее трясет, когда она сталкивается с ней. Или история Гарри Холлиджа, страдающего фобией Деда Мороза. Он рассказал в сети, что у него начинается одышка и холодный пот, как только он видит танцующего Санту.
Неспособность столкнуться с вещами, которые доставляют нашим близким радость в «самое прекрасное время года» приносит чувство одиночества и тревоги. В то время как рождественские елки приносят радость многим, я тоскую по январским дням, когда эти мерзкие вечнозеленые растения будут заперты в подвалах, брошены в контейнеры и оставлены без внимания еще на 11 сладких месяцев.
Скатертью дорога им!"
Поэтому меня утешило, когда я прочитал о Керстин Шепард, которая боится брюссельской капусты. Она рассказала, как ей становится жарко, как ее трясет, когда она сталкивается с ней. Или история Гарри Холлиджа, страдающего фобией Деда Мороза. Он рассказал в сети, что у него начинается одышка и холодный пот, как только он видит танцующего Санту.
Неспособность столкнуться с вещами, которые доставляют нашим близким радость в «самое прекрасное время года» приносит чувство одиночества и тревоги. В то время как рождественские елки приносят радость многим, я тоскую по январским дням, когда эти мерзкие вечнозеленые растения будут заперты в подвалах, брошены в контейнеры и оставлены без внимания еще на 11 сладких месяцев.
Скатертью дорога им!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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