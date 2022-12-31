Бывает ли елкофобия?

"Несколько лет назад я обнаружила, что моя — очень неудобная — фобия называется христогенниатикодентрофобией, - продолжает Тарин. - Я сделала это открытие, пытаясь доказать другу, что это на самом деле настоящая фобия. С самого детства каждое Рождество было для меня испорчено, так как я была вынуждена смотреть на эти деревья дома, в школе, на работе и даже в магазинах и барах. Некоторые онлайн-предложения по преодолению этой довольно неудобной фобии включали медитацию рядом с деревом или под ним, обнимание его и даже разговор с ним. Видимо, как и с растением, с ним можно построить связь через слова. Я испробовал все вышеперечисленное на нашей пластиковой елке — той самой, которая угрожающе зависала у подножия лестницы дома моего детства, — но как только я оказываюсь в пределах 10 шагов от елки, я чувствую, как мое сердце бьется быстрее, а в желудке начинаются спазмы. В течение многих лет я пыталась преодолеть панику и чувство ужаса, которые я испытываю, когда сталкиваюсь с остроконечными соснами и разлапистыми рождественскими елками. Но по сей день я избегаю Зимней Страны Чудес, Трафальгарской площади в праздничный период и многих других мероприятий, связанных с Рождеством.

Поэтому меня утешило, когда я прочитал о Керстин Шепард, которая боится брюссельской капусты. Она рассказала, как ей становится жарко, как ее трясет, когда она сталкивается с ней. Или история Гарри Холлиджа, страдающего фобией Деда Мороза. Он рассказал в сети, что у него начинается одышка и холодный пот, как только он видит танцующего Санту.

Неспособность столкнуться с вещами, которые доставляют нашим близким радость в «самое прекрасное время года» приносит чувство одиночества и тревоги. В то время как рождественские елки приносят радость многим, я тоскую по январским дням, когда эти мерзкие вечнозеленые растения будут заперты в подвалах, брошены в контейнеры и оставлены без внимания еще на 11 сладких месяцев.

Скатертью дорога им!"