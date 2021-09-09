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Самая сильная женщина Британии набралась сил на бургерах

Самая сильная женщина Британии набралась сил на бургерах (15 фото)

Автор:
09 сентября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Макдоналдс   Мария Кржезинска   белковая диета   бодибилдинг   бой-баба   история   странные люди   удивительное рядом   
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40-летняя Мария Кржезинска из Дадли в свободное время поднимает машины и тянет за собой грузовики. Она тренируется четыре раза в неделю и считается одной из сильнейших женщин Британии. Претендентка на титул самой сильной женщины в мире приписывает свой успех богатой белком диете: ведь она ежедневно питается в "Макдоналдсе".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Макдоналдс   Мария Кржезинска   белковая диета   бодибилдинг   бой-баба   история   странные люди   удивительное рядом   
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22k
Сибиряк Час назад
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3k
sergiy123 13 минут назад
женщина?
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13
Для ТП Полчаса назад
Вот что гамбургер силотворящий делает... )))))))
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10k
K7OO 39 минут назад
Ну все понятно, хочешь быть самым сильным - жри весь день макдаки и наливайся силой. Довольно примитивная джинса.))
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16k
Сергей 40 минут назад
Шах и мат, веганы!
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24k
Батончик с маком 46 минут назад
По сравнению с тётками, которые тащат баулы с дачи или из ашана, она просто дистрофанка.
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17k
KOSTELLO 59 минут назад
Больше всего о ее силе говорит то, что она целый день хе.р.ачит в Маке, воспитывает троих и у нее еще сил на тренировки остается.
Молодец баба!
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