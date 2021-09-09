Самая сильная женщина Британии набралась сил на бургерах

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40-летняя Мария Кржезинска из Дадли в свободное время поднимает машины и тянет за собой грузовики. Она тренируется четыре раза в неделю и считается одной из сильнейших женщин Британии. Претендентка на титул самой сильной женщины в мире приписывает свой успех богатой белком диете: ведь она ежедневно питается в "Макдоналдсе".
40-летняя работница "Макдоналдса" была признана одной из самых сильных женщин Великобритании. По ее словам, она обязана своей победой богатой белком диете из гамбургеров и молочных коктейлей.
Мать троих детей Мария Кржезинская из Дадли, Уэст-Мидлендс, на работе жарит гамбургеры и пакует заказы, а после работы поднимает тяжести, включая автомашины.
Мать троих детей Мария Кржезинская из Дадли, Уэст-Мидлендс, на работе жарит гамбургеры и пакует заказы, а после работы поднимает тяжести, включая автомашины.
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Недавно Кржезинска победила в конкурсе за звание "Самой сильной женщины Британии", получив это звание среди претенденток от 40 лет и старше. Теперь она поедет в США, где будет бороться за звание сильнейшей женщины мира.
Кржезинска тренируется четыре дня в неделю, проводя за тренировкой от одного до трех часов, чтобы поддерживать форму для соревнований. На конкурсах силачек Мария, рост которой 176 сантиметров, переворачивает массивные тюки сена, поднимает бревна весом от 45 до 130 килограммов и переносит тяжелые мешки с песком.
По признанию Марии, самой тяжелой вещью, которую она когда-либо поднимала, был Renault Clio весом 1323 килограмма. Это помогло ей завоевать еще один титул.
Мария начала тренироваться в 2018 году и приняла участие в своем первом конкурсе силачей в 2019 году. Сейчас она пытается собрать средства, чтобы поехать в Дейтону, штат Флорида, и побороться за звание сильнейшей женщины мира.
Мария начала тренироваться в 2018 году и приняла участие в своем первом конкурсе силачей в 2019 году. Сейчас она пытается собрать средства, чтобы поехать в Дейтону, штат Флорида, и побороться за звание сильнейшей женщины мира.
Мария уже получила титул сильнейшей женщины Англии в возрасте 40 лет и старше. По ее признанию, конкурсы силачей стали ее хобби после того, как несколько лет назад она начала заниматься пауэрлифтингом в попытке нарастить мышцы после травмы колена. По словам спортсменки, сила регулярно требуется ей на работе, когда она помогает коллегам-мужчинам с тяжелыми доставками, и дома, когда приходится вытаскивать стиральную машинку для ремонта.
"Я сразу влюбилась в соревнования сильных мужчин и сильных женщин, - признается Мария. - Это сообщество, не похожее ни на какое другое, в нем очень весело.'
"Я сразу влюбилась в соревнования сильных мужчин и сильных женщин, - признается Мария. - Это сообщество, не похожее ни на какое другое, в нем очень весело.'
"Сначала я начала заниматься боксом, но повредила колено, и врачи сказали, что мне нужно восстановить мышцы, а для этого стоит заняться пауэрлифтингом, - рассказывает Мария. - "Но мне это показалось слишком жестким и однообразным, поэтому я пошла на конкурс силачей и попробовала опрокинуть тюки сена. Люди были поражены, когда мне удалось опрокинуть парочку, и убедили меня заняться этим должным образом. Я согласилась - и ни разу об этом не пожалела".
"В моем спорте не нужно соблюдать строгую диету, и это очень удобно, - говорит Мария, - ведь я очень люблю пирожные и мороженое".
"Я стараюсь есть как можно больше белка, - говорит Мария. - Хорошо, что у меня на работе много еды. Я часто ем Большой завтрак с беконом, полосками куриной грудки, "Макфлурри" и молочным коктейлем".
"Я тренируюсь у себя на заднем дворе и в тренажерном зале, - говорит Мария. - У меня есть блестящий тренер в лице Рианнон Лавлейс, которая выиграла титул сильнейшей женщины мира 2018 года. Она действительно самая сильная женщина в мире для своих габаритов и может поднять в четыре раза больше своего веса". По словам Марии, тренировки требуют "тяжелой работы и самоотверженности, но мне это нравится. А кроме того, я люблю разнообразие, - признается Мария. - А в мире нет конца вещам, которые можно поднимать и нести".
"Мое хобби помогает на работе при разгрузке грузов, - говорит Мария. - Некоторые мужчины просто сидят сложа руки и позволяют мне выполнять тяжелую работу. А дома, если нужно поднять что-то тяжелое, например стиральную машину, чтобы починить ее, я могу довольно легко вытащить ее и вставить обратно".
"Мое самое большое достижение - то, что я стала в этом году сильнейшей женщиной Британской федерации силачей в категории Мастеров как для Великобритании, так и для Англии, - рассказывает Мария. - Я занимался такими вещами, как поднятие тяжестей на 140 килограммов, жим бревен, переноска мешков с песком на самое дальнее расстояние, перебрасывание тяжестей из руки в руку и все такое".
"Я успешно толкала с места 9-тонный грузовик и "Лендровер", - рассказывает Мария. - Как ни странно, с "Лендровером" было сложнее работать из-за сцепления шин с дорогой. Самой тяжелой вещью, которую я поднимала, был Renault Clio, и я была единственной женщиной на соревнованиях, которая смогла это сделать. Я очень этим горжусь".
В ноябре Мария собирается во Флориду побороться за титул "Самая сильная женщина в мире", но чтобы попасть туда, ей требуется финансовая помощь. "Я занимаюсь за собственный счет, и у меня нет спонсоров", - объясняет она.
Чтобы помочь себе, Мария организовала благотворительное мероприятие по сбору средств на поездку, на котором пронесла вес в 100 килограммов на расстояние в 1 километр. Вероятно, это будет не последнее ее благотворительное выступление: Мария полна решимости доказать, что она сильнее остальных женщин планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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