Самая сильная женщина Британии набралась сил на бургерах

"Я тренируюсь у себя на заднем дворе и в тренажерном зале, - говорит Мария. - У меня есть блестящий тренер в лице Рианнон Лавлейс, которая выиграла титул сильнейшей женщины мира 2018 года. Она действительно самая сильная женщина в мире для своих габаритов и может поднять в четыре раза больше своего веса". По словам Марии, тренировки требуют "тяжелой работы и самоотверженности, но мне это нравится. А кроме того, я люблю разнообразие, - признается Мария. - А в мире нет конца вещам, которые можно поднимать и нести".