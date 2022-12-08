Шестипалая семья болеет за Бразилию

По словам Сильвии Сантос да Силвы, большая часть ее семьи живет в Бразилии. По ее словам, шестипалось в семье пошла с ее бабушки по материнской линии, которая передала эту черту следующим поколениям.

«Когда рождается ребенок, мы сразу спрашиваем, будут ли у него пять или шесть пальцев, потому что шесть для нас подходят, - говорит она. - Поначалу люди не задают нам вопросов, потому что думают, что мы стыдимся того, что у нас шесть пальцев. Но после того, как они узнают нас, они понимают, что это для нас естественно».

По словам Сильвии, около десяти членов ее семьи смотрели первый матч чемпионата мира, в котором Бразилия играла против Сербии

«Мы очень праздничные люди, - говорит она. - Мой отец был музыкантом, поэтому я выросла на вечеринках. Так что к матчу против Сербии мы собрались все, кроме тех, кто сейчас за границей. Я приготовила традиционное сербское мясо и сарму — капустные и виноградные листья, скрученные с начинкой внутри».

Неизвестно праздновали ли да Силва победу своей сборной над Южной Кореей кимчи.

Но да Силва такие не одни. Недавно 45-летний Хосевальдо де Алмейда Томе, еще один шестипалый бразильский футбольный болельщик, также попал в заголовки газет благодаря своей особенности.

Он тоже с нетерпением ждет победы Бразилии на чемпионате мира. «Каждый чемпионат мира для меня - время постоянного нервного напряжения. После очередной победы я буду приветствовать наших футболистов всеми шестью пальцами!»