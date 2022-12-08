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Шестипалая семья болеет за Бразилию

Шестипалая семья болеет за Бразилию

Автор:
08 декабря 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бразилия   да Силва   история   полидактилия   семья   странные люди   удивительное рядом   шестипалая семья   
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Члены бразильской семьи да Силва смогут пересчитать все победы своей страны на чемпионатах мира по футболу по пальцам одной руки, даже если бразильская сборная добьется в Катаре успеха в шестой раз в своей истории. Дело в том, что практически все да Силва - действительно большие любители футбола - имеют по шесть пальцев на каждой руке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   да Силва   история   полидактилия   семья   странные люди   удивительное рядом   шестипалая семья   
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3  комментария
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Вот..кому на воротах стоять нужно...пошить еще шестипалые перчатки...шансы кратно возрастут мячи в пенальти отбивать))
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10k
Vacony 45 минут назад
а как им с перчатками ?
наверное быстро набирают текст на клавиатуре ?
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1k
ChePaev 52 минуты назад
Не удивлюсь, если скоро вратари бразильской сборной будут с такими ручищами с 6 пальцами. Походу эволюция человека не остановилась и продолжается.
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