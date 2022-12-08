Шестипалая семья болеет за Бразилию

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Члены бразильской семьи да Силва смогут пересчитать все победы своей страны на чемпионатах мира по футболу по пальцам одной руки, даже если бразильская сборная добьется в Катаре успеха в шестой раз в своей истории. Дело в том, что практически все да Силва - действительно большие любители футбола - имеют по шесть пальцев на каждой руке.
Бразильская семья, у членов которой по шесть пальцев на руках, поддерживает свою страну на пути к победе на чемпионате мира, чтобы в очередной раз пересчитать количество бразильских побед по пальцам одной руки. Около 15 членов семьи да Силва по прозвищу «семейка номер шесть» имеют шесть пальцев на руках, а иногда и на ногах.
Бразилия - самая успешная команда в истории чемпионатов мира, она побеждала на них пять раз: в Швеции в 1958 году, в Чили в 1962 году, в Мексике в 1970 году, в США в 1994 году и в Южной Корее и Японии в 2002 году. Да Силва надеются, что в Катаре в 2022 году бразильская сборная добьется шестой победы.
Бразилия - самая успешная команда в истории чемпионатов мира, она побеждала на них пять раз: в Швеции в 1958 году, в Чили в 1962 году, в Мексике в 1970 году, в США в 1994 году и в Южной Корее и Японии в 2002 году. Да Силва надеются, что в Катаре в 2022 году бразильская сборная добьется шестой победы.
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Фамилия Силва распространена в португалоязычных странах и является самой популярной фамилией в португалоязычной Бразилии. Поэтому не стоит удивляться тому, что капитан национальной команды Тиагу Силва и шестипалая семья болельщиков, хоть и носят одну фамилию, но не связаны между собой родственными узами. Однако семья изо всех сил болеет за тезку и хочет, чтобы их страна выиграла еще один чемпионат мира.
Эта мечта бразильских болельщиков стала еще на один шаг ближе после победы Бразилии со счетом 4:1 над Южной Кореей в 1/8 финала, в которой забили Винисиус Хосе Жуниор, Неймар, Ришарлисон де Андраде и Лукас Пакета. Южнокореец Сеунг-Хо Пайк нанес дальний удар на 76-й минуте, но этого было недостаточно, чтобы противостоять бразильскому паровому катку. Несомненно, в этот момент семья с шестью пальцами, живущая в Агуас-Кларас, недалеко от столицы Бразилии Бразилиа, всеми пальцами вцепилась в края стульев.
Эта мечта бразильских болельщиков стала еще на один шаг ближе после победы Бразилии со счетом 4:1 над Южной Кореей в 1/8 финала, в которой забили Винисиус Хосе Жуниор, Неймар, Ришарлисон де Андраде и Лукас Пакета. Южнокореец Сеунг-Хо Пайк нанес дальний удар на 76-й минуте, но этого было недостаточно, чтобы противостоять бразильскому паровому катку. Несомненно, в этот момент семья с шестью пальцами, живущая в Агуас-Кларас, недалеко от столицы Бразилии Бразилиа, всеми пальцами вцепилась в края стульев.
Редкая генетическая вариация, называемая полидактилией, существует в семье да Силва на протяжении четырех поколений - как и любовь к футболу, говорят да Силва. «Семейка номер шесть» уверена, что на этот раз их сборная снова победит. Школьница Мария Морена да Силва пошутила на этот счет: «На следующий чемпионат мира вам придется найти кого-нибудь с семью пальцами».
Да Силва попали в заголовки газет во время чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, а в 2015 году двое членов семьи отправились в Германию, чтобы принять участие в исследовании, посвященном тому, какие гены дали им шестой палец, сообщают местные СМИ.
Сильвия Сантос да Силва, внучка одного из первых членов семьи с шестью пальцами — покойного Франсиско де Ассис Карвалью да Силва, — рассказала: «Они хотели знать об этом, чтобы потом делать классные протезы».
В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что руки с шестью пальцами контролируются большим количеством мышц и нервов, чем руки с пятью пальцами.
Франсиско де Ассис Карвальо да Силва по прозвищу «Шесть» был юристом и музыкантом, прославившимся благодаря своему лишнему пальцу, а также основателем Clube do Choro, популярного музыкального заведения в Бразилии.
Да Силва попали в заголовки газет во время чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии, а в 2015 году двое членов семьи отправились в Германию, чтобы принять участие в исследовании, посвященном тому, какие гены дали им шестой палец, сообщают местные СМИ.
Сильвия Сантос да Силва, внучка одного из первых членов семьи с шестью пальцами — покойного Франсиско де Ассис Карвалью да Силва, — рассказала: «Они хотели знать об этом, чтобы потом делать классные протезы».
В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что руки с шестью пальцами контролируются большим количеством мышц и нервов, чем руки с пятью пальцами.
Франсиско де Ассис Карвальо да Силва по прозвищу «Шесть» был юристом и музыкантом, прославившимся благодаря своему лишнему пальцу, а также основателем Clube do Choro, популярного музыкального заведения в Бразилии.
По словам Сильвии Сантос да Силвы, большая часть ее семьи живет в Бразилии. По ее словам, шестипалось в семье пошла с ее бабушки по материнской линии, которая передала эту черту следующим поколениям.
«Когда рождается ребенок, мы сразу спрашиваем, будут ли у него пять или шесть пальцев, потому что шесть для нас подходят, - говорит она. - Поначалу люди не задают нам вопросов, потому что думают, что мы стыдимся того, что у нас шесть пальцев. Но после того, как они узнают нас, они понимают, что это для нас естественно».
По словам Сильвии, около десяти членов ее семьи смотрели первый матч чемпионата мира, в котором Бразилия играла против Сербии
«Мы очень праздничные люди, - говорит она. - Мой отец был музыкантом, поэтому я выросла на вечеринках. Так что к матчу против Сербии мы собрались все, кроме тех, кто сейчас за границей. Я приготовила традиционное сербское мясо и сарму — капустные и виноградные листья, скрученные с начинкой внутри».
Неизвестно праздновали ли да Силва победу своей сборной над Южной Кореей кимчи.
Но да Силва такие не одни. Недавно 45-летний Хосевальдо де Алмейда Томе, еще один шестипалый бразильский футбольный болельщик, также попал в заголовки газет благодаря своей особенности.
Он тоже с нетерпением ждет победы Бразилии на чемпионате мира. «Каждый чемпионат мира для меня - время постоянного нервного напряжения. После очередной победы я буду приветствовать наших футболистов всеми шестью пальцами!»
«Когда рождается ребенок, мы сразу спрашиваем, будут ли у него пять или шесть пальцев, потому что шесть для нас подходят, - говорит она. - Поначалу люди не задают нам вопросов, потому что думают, что мы стыдимся того, что у нас шесть пальцев. Но после того, как они узнают нас, они понимают, что это для нас естественно».
По словам Сильвии, около десяти членов ее семьи смотрели первый матч чемпионата мира, в котором Бразилия играла против Сербии
«Мы очень праздничные люди, - говорит она. - Мой отец был музыкантом, поэтому я выросла на вечеринках. Так что к матчу против Сербии мы собрались все, кроме тех, кто сейчас за границей. Я приготовила традиционное сербское мясо и сарму — капустные и виноградные листья, скрученные с начинкой внутри».
Неизвестно праздновали ли да Силва победу своей сборной над Южной Кореей кимчи.
Но да Силва такие не одни. Недавно 45-летний Хосевальдо де Алмейда Томе, еще один шестипалый бразильский футбольный болельщик, также попал в заголовки газет благодаря своей особенности.
Он тоже с нетерпением ждет победы Бразилии на чемпионате мира. «Каждый чемпионат мира для меня - время постоянного нервного напряжения. После очередной победы я буду приветствовать наших футболистов всеми шестью пальцами!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Бразилия да Силва история полидактилия семья странные люди удивительное рядом шестипалая семья
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