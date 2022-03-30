Самый вирусный топ: все ли они несут угрозу человечеству?

Люди уже давно узнали о существовании вирусов и также давно начали с ними бороться. Именно поэтому человечество научилось создавать противовирусные препараты и вакцины, благодаря которым, например, мир навсегда избавился от оспы.
Но сколько вообще вирусов всё ещё существует, и все ли из них несут угрозу?
Самый первый открытый человеком – вирус табачной мозаики, который влияет исключительно на растения. Его обнаружил Дмитрий Ивановский в 1892 году. Опасен ли он? Для более чем 350 видов растений, да, ведь вирус проникает в геном, убивает зеленый пигмент, заставляет клетки активно делиться, уничтожая защитный слой. Из-за этого заболевшие растения отстают в развитии, что может привести к плохому урожаю.
Самый изученный вирус - бактериофаг T4. И это единственный вирус, приносящий пользу, ведь он уничтожает бактерии. Благодаря его работе человеческий организм защищается от кишечных инфекций.
Самым актуальным вирусом, как не трудно догадаться, считается коронавирус. За три года существования он неоднократно мутировал, однако его принцип всё равно остается тем же: пациент заболевает тяжелой пневмонией. Несмотря на то, что вирус побывал везде, кроме Антарктиды, вряд ли его можно назвать самым страшным.
Ведь таким званием по праву можно назвать ВИЧ. По крайней мере, за полвека. Конечно, сейчас есть эффективная терапия, сохраняющая жизнь больному, однако с 1981 года по 2010 год от него погибло около 30 млн человек.
Но самым летальным считается вирус, названный лихорадкой Эболы. Несмотря на то, что вспышку остановили в 2016 году, разработав вакцину, смертность от него в среднем всё равно составляет около 50%. В прошлых же вспышках она и вовсе достигала 90%.
До середины 20 века угрозу нес и полиовирус, ведь он развивал паралич у детей до 5 лет. Это страшное заболевание нередко заканчивалось летальным исходом. К счастью, в большинстве стран вирус сегодня практически побежден благодаря разработанной вакцине.
Разумеется, смертоносный вирус есть и у животных. Он уничтожает всех парнокопытных. Несмотря на то, что его обнаружили ещё в 1546 году, возбудитель был найден лишь в 1922-м. Речь идет о вирусе ящура, которым может заразиться и человек, однако для последнего он не представляет серьезной опасности.
Самым привычным на сегодняшний день по-прежнему остается грипп, уже не несущей такой страшной угрозы. Конечно, вирус продолжает мутировать, однако эффективных средств борьбы с ним уже достаточно. А ведь в 1918 году всего за пару лет он унес до 50 млн человеческих жизней.
Но какой же вирус чаще всего встречается в организме человека? Герпес. Ведь, несмотря на все пандемии и сезонные заболевания, им заражена большая часть населения планеты. Он продолжает жить в нервных клетках людей, выступая «тренером» иммунной системы, но, разумеется, бывают и случаи, когда этот вирус доставит проблем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Во-первых, от старины гриппа тоже мрёт каждый год куча народу.
"Испанка", бушевавшая в самом начале 20-го века покосила только в Европе более 5-ти миллионов человек. SarsCov2, прозванный "коронавирусом Covid 19", по сравнению с "Испанкой" - хилое дитя. Да и "Гонконгский" грипп, вызвавший пандемию во второй половине 60-х прошлого века, тоже с лёгкостью может потягаться с нынешним.
Во-вторых , никаких "эффективных средств борьбы" с коронавирусами, как старым добрым гриппом, так и с SarsCov2, до сих пор не придумали. Есть только препараты снижающие симптомы, что позволяет легче переносить болезнь. И всё из-за того, что вирусы мутируют гораздо быстрее, чем человек находит средство, чтобы их остановить. Всегда, когда вам впаривают прививки от гриппа (или какого другого "коронавируса"), это прививки от "прошлого", а не от "нынешнего".