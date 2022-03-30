Самый вирусный топ: все ли они несут угрозу человечеству?

Но сколько вообще вирусов всё ещё существует, и все ли из них несут угрозу?

Самый первый открытый человеком – вирус табачной мозаики, который влияет исключительно на растения. Его обнаружил Дмитрий Ивановский в 1892 году. Опасен ли он? Для более чем 350 видов растений, да, ведь вирус проникает в геном, убивает зеленый пигмент, заставляет клетки активно делиться, уничтожая защитный слой. Из-за этого заболевшие растения отстают в развитии, что может привести к плохому урожаю.