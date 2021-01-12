Российский штамм: ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

В публикации отмечается, что изменения вируса были обнаружены у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии, которая проходила курс химиотерапии. Пациентка заразилась коронавирусом в апреле 2020 года, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными вплоть до 9 сентября.



Исследователи расшифровали геном вируса, взятых в начале заболевания и осенью, и обнаружили наличие множества новых мутаций. Некоторые были идентичны "британскому" штамму, другие - "норковым", которые ранее были обнаружены у датских норок.



В общей сложности ученые обнаружили у женщины 25 генетических изменений вируса, которые отличаются от эталонного Wuhan-Hu-1/2019. При этом 18 мутаций были специфическими для данной пациентки, то есть вирус эволюционировал в ее организме на протяжении полугода болезни.