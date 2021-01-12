Российский штамм: ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

Россиянка со слабым здоровьем целых полгода боролась с ковидом. И вирус тоже не отставал, отвечая на лечение новыми зловредными версиями себя.
Российские ученые из Центра Гамалеи описали случай пациентки со слабым иммунитетом, в организме которой обнаружили 18 новых мутация коронавируса. Результаты своих исследований ученые опубликовали в научном журнале Virological.org.
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В публикации отмечается, что изменения вируса были обнаружены у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии, которая проходила курс химиотерапии. Пациентка заразилась коронавирусом в апреле 2020 года, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными вплоть до 9 сентября.
Исследователи расшифровали геном вируса, взятых в начале заболевания и осенью, и обнаружили наличие множества новых мутаций. Некоторые были идентичны "британскому" штамму, другие - "норковым", которые ранее были обнаружены у датских норок.
В общей сложности ученые обнаружили у женщины 25 генетических изменений вируса, которые отличаются от эталонного Wuhan-Hu-1/2019. При этом 18 мутаций были специфическими для данной пациентки, то есть вирус эволюционировал в ее организме на протяжении полугода болезни.
Исследователи расшифровали геном вируса, взятых в начале заболевания и осенью, и обнаружили наличие множества новых мутаций. Некоторые были идентичны "британскому" штамму, другие - "норковым", которые ранее были обнаружены у датских норок.
В общей сложности ученые обнаружили у женщины 25 генетических изменений вируса, которые отличаются от эталонного Wuhan-Hu-1/2019. При этом 18 мутаций были специфическими для данной пациентки, то есть вирус эволюционировал в ее организме на протяжении полугода болезни.
"Именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме", - заявил Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.
При этом он подчеркнул, что пока рано делать выводы о скорости распространения "российского" штамма преждевременно, так как пока описан только один случай.
При этом он подчеркнул, что пока рано делать выводы о скорости распространения "российского" штамма преждевременно, так как пока описан только один случай.
А руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что новый "российский" штамм не опаснее "классического" COVID-19, так как мутации не изменили антигенной структуры вируса, то есть он также восприимчив к разработанным вакцинам.
"Нашли мутацию, и что особенного? Конечно, если по всему миру гуляет этот штамм, то будут какие-то отличия. Но отличия эти не касаются изменения антигенной структуры, слава богу. Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов", - поделился Виктор Зуев.
"Нашли мутацию, и что особенного? Конечно, если по всему миру гуляет этот штамм, то будут какие-то отличия. Но отличия эти не касаются изменения антигенной структуры, слава богу. Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов", - поделился Виктор Зуев.
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И таким образом нарушен основной эволюционный механизм, который на протяжении многих миллионов лет позволял видам развиваться в лучшую (с точки зрения выживания) сторону.
Вот этот случай что в материале. Пациентка со слабым (крайне слабым) иммунитетом, должна была не пройти отбор еще от первого заражения. Но медицина вмешалась. И вирус мутировал столько сколько смог.