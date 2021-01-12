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Российский штамм: ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

Российский штамм: ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса (4 фото)

Автор:
12 января 2021 15:10
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   болезнь   вирус   изучение   мутации   ученые   
630
4
Россиянка со слабым здоровьем целых полгода боролась с ковидом. И вирус тоже не отставал, отвечая на лечение новыми зловредными версиями себя.
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Метки: COVID-19   болезнь   вирус   изучение   мутации   ученые   
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11  комментариев
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11k
робт 2 часа назад
вирусов вообще не бывают двух похожих, каждая новая копия содержит ошибки при копировании, это одно из основных свойств вирусов
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11k
aman90 робт 2 часа назад
Причем нежизнеспособные копии отсеиваются природным отбором, благодаря которому выжившие копии приобретают лучшие свойства приспособляемости (эволюция еклмн блин).
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16k
Злобный Члегр 9 минут назад
Эта болезнь называется Трисичуха.
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5k
Ivan Час назад
Российский штамм: ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса
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26k
Игорь Час назад
Примерно по этому я всегда говорю, что нынешняя медицина делает медвежью услугу всему человечеству. Сейчас стало возможным вытянуть многие случаи, которые всего 100 лет (да даже и 50) назад были не жизнеспособны.
И таким образом нарушен основной эволюционный механизм, который на протяжении многих миллионов лет позволял видам развиваться в лучшую (с точки зрения выживания) сторону.
Вот этот случай что в материале. Пациентка со слабым (крайне слабым) иммунитетом, должна была не пройти отбор еще от первого заражения. Но медицина вмешалась. И вирус мутировал столько сколько смог.
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1k
Kariya Игорь 51 минуту назад
И что здесь плохого конкретно для человечества? Не вмешалась бы медицина, она бы и померла, не дождавшись мутаций. А раз вмешалась, то теперь или вылечат, выпустив здоровой, или прикопают как и остальных ковидных.
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7
Artiom Kariya 15 минут назад
Тут скорее про то что сейчас бывают случай в семье когда рождается только один ребенок и он имеет какие то дефекты в ДНК что приводят к разным заболеваниям, раньше этот ребенок умер бы, а у семьи родились бы еще пять здоровых, сейчас тратя уйму денег и сил не рождая других.
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1k
Kariya Artiom 2 минуты назад
Так это проблема не дефектного ребенка, а денег и наличие контрацепций, так бы хочу/не хочу, а продолжали б строгать, причем в случае проблем именно в днк, совершенно не обязательно здоровых
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Ух ты.Учёные открыли то,что происходило веками и давно известно учёным.
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7k
costa 2 часа назад
Киздарики.
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