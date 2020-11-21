В Сенегале бушует неизвестная болезнь

Пока весь мир борется с коронавирусом, жители африканской республики Сенегал чешутся и покрываются гнойными прыщами. Местные врачи разводят руками, а количество заражённых уже достигло 700 человек .
Случаи заболевания загадочной болезнью были зарегистрированы в Мбуре, Сен-Луи, Мбао, Туба Диало, Руфиске и Йене. Все заражённые были рыбаками, вернувшимися с промысла из открытого моря. Известно также что все заболевшие ловили рыбу в одном и том же районе Атлантического океана.
Люди покрываются струпьями, чешутся, у них происходит раздражение глаз, у некоторых отекают лица, кое-кого лихорадит при незначительном повышении температуры. Моряки утверждают, что сильнее всего поражены те места, на которые попадала морская вода.
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Первые случаи заражения были зафиксированы 12 ноября, а спустя всего неделю заболевших людей стало настолько много, что врачи уже просят помощи. Всё усложняется тем, что медики не могут понять, чем же умудрились заразиться моряки. На всякий случай взяли анализы на ковид, но они дали отрицательные результаты.
Au moins 200 personnes sont atteintes d'une mystérieuse maladie de la peau au #Sénégal. Ces patients, dont la majorité sont des pêcheurs, ont été placés dans un site d’isolement à #ThiaroyeSurMer. Un comité de crise a été mise en place, a annoncé mercredi le gouverneur de #Dakar. pic.twitter.com/phn24PESjG— Amadou Oumar LY (@lyamadouOu) November 19, 2020
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Не, ну классическая же картина ковида! И куда они только смотрят?!