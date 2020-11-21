В Сенегале бушует неизвестная болезнь

Первые случаи заражения были зафиксированы 12 ноября, а спустя всего неделю заболевших людей стало настолько много, что врачи уже просят помощи. Всё усложняется тем, что медики не могут понять, чем же умудрились заразиться моряки. На всякий случай взяли анализы на ковид, но они дали отрицательные результаты.