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В Сенегале бушует неизвестная болезнь

В Сенегале бушует неизвестная болезнь (5 фото)

Автор:
21 ноября 2020 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Синегал   болезнь   видео   вирус   медицина   море   рыбаки   
2805
5
Пока весь мир борется с коронавирусом, жители африканской республики Сенегал чешутся и покрываются гнойными прыщами. Местные врачи разводят руками, а количество заражённых уже достигло 700 человек .
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Метки: Синегал   болезнь   видео   вирус   медицина   море   рыбаки   
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25  комментариев
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6k
ALFIE Час назад
я так понимаю, что сия хворь в европе, ну и дальше, как следствие - вопрос времени...
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775
max ALFIE Час назад
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29k
parallax 15 минут назад
Похоже матушка природа, пока не поздно решила сократить не в меру разросшуюся популяцию Хомо-сапиенс.
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117
Neitron parallax 8 минут назад
только вот не матушка природа...
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6k
Barachek_Obachek 23 минуты назад
Обещали вроде на след год перенести
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Не трогай, это на новый год! Не будем же мы в новом году боротся со старым коронавирусом.
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8k
Juli199 49 минут назад
А че они масочный режим не введут? хотя б в метро? и универы и офисы на удаленку...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 54 минуты назад
На всякий случай взяли анализы на ковид, но они дали отрицательные результаты

Не, ну классическая же картина ковида! И куда они только смотрят?!

На всякий случай взяли анализы на ковид, но они дали отрицательные результаты Не, ну классическая же картина ковида! И куда они только смотрят?!
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2k
Могвай 57 минут назад
Ну йоп твайу мат, нам еще и сраной африки до кучи не хватает...
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861
Шурман Час назад
Обычная оспа .
Обычная оспа .
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408
LinkLine Шурман Полчаса назад
в том то и дело, что в наше время оспа дело весьма необычное
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861
Шурман LinkLine 23 минуты назад
Так негры работать не любят , где они там грязь , я за ними давно наблюдаю , если он одет прилично то дома у него будет мусор и грязь . Тоже самое про их машины .
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4k
Летучий Мыш Шурман 8 минут назад
Рыбная оспа
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861
Шурман Летучий Мыш Минуту назад
Я на прошлой неделе поймал хека и что то не так с его глазами , хотя рыба была живая . Посмотри на ее глаз .
Я на прошлой неделе поймал хека и что то не так с его глазами , хотя рыба была живая . Посмотри на ее глаз .
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775
max Час назад
О здорово, везите к нам, а то корона скоро закончится
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2
михаил петров 2 часа назад
на оспу похоже
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3k
Vadim михаил петров Час назад
Да скорее всего какая-то оспа и есть. Там как раз её рассадник.
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2k
Serg 2 часа назад
Да химию какую-то сбросили в море. Там в этом районе масса химических производств.
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3k
panama 2 часа назад
Россия им поможет я думаю. Мы же всем помогаем
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861
Шурман panama Час назад
Наверное лично ты помогаешь ? работаешь без остановки все налоги в казну на фишки времени нет и тд . Труженик блин
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8k
СПКиНР Олег 58 минут назад
Конечно хорошо. Ваша жена, на ваши деньги будет помогать своему любовнику. Это же прекрасно.
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☣️Месть печенегов☣️ СПКиНР 52 минуты назад
Ага! Только сегодня был пост про арабскую прынцэссу и её английского охранника
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408
LinkLine Шурман Полчаса назад
вот кому кому, а тебе б язык прикусить в таких вопросах
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861
Шурман LinkLine 23 минуты назад
Ты хочешь казать что я с фирмы мало денег плачу или за людей мало государству отчисляю ?:)
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