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15 громадных животных и растений, которые заставят вас почувствовать себя лилипутом

15 громадных животных и растений, которые заставят вас почувствовать себя лилипутом (16 фото)

Автор:
09 марта 2021 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Громадные   Лилипут   Подшутить   Почувствовать   животные   природа   растения   
2353
16

Мы, люди, чувствуем себя царями природы. Но она иногда решает подшутить над нашим "величием", и подсовывает нам доказательства того, что мы малы, как муравьи. В этом посте представлены фотографии представителей фауны и флоры, и они намного больше, чем вы могли подумать.

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Метки: Громадные   Лилипут   Подшутить   Почувствовать   животные   природа   растения   
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15  комментариев
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13k
vikklu 2 часа назад
С мухоморами фейк голимый. Я так тоже могу снять. Ещё у Перельмана в его "Занимательной физике" описывался этот нехитрый приём.
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1k
denis karablev 11 минут назад
..листья походу тоже уникальные...
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6k
Миха 15 минут назад
Грибы-переростки то ненастоящие!
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13k
Роман Час назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
−8
5k
Летучий Мыш 2 часа назад
Грибы то тут что делают
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51k
Похабыч 2 часа назад
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1k
Леонид Taximaxi 2 часа назад
Не факт, тут только уши видать.
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306
Nane First NameLast Похабыч Час назад
Если это оба самца, то я пёселю не завидую...
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35k
Бабай Vacony 59 минут назад
Куда выйдет?
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3k
newegg Nane First NameLast 50 минут назад
А если это сучка?
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2k
Мефодий Бабай 5 минут назад
мы уже никогда не узнаем, господин Саакянц рецепта не оставил...
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