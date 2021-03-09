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Мы, люди, чувствуем себя царями природы. Но она иногда решает подшутить над нашим "величием", и подсовывает нам доказательства того, что мы малы, как муравьи. В этом посте представлены фотографии представителей фауны и флоры, и они намного больше, чем вы могли подумать.
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