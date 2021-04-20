Тебе никто не поверит: 15 вещей, которые вы понимали не верно

Кому-то, быть может, мы разрушим их сформировавшийся мирок, тем, что расскажем о настоящем положении дел в мире растений, животных, явлений природы. Вы узнаете, что камыш - не камыш, кедр - не кедр, а спаржа - не спаржа и т.п.
То. что вы называете кедром, на самом деле, сосна сибирская кедровая. так что вы едите не кедровые орешки, а сосновые...
То. что вы называете лотосом, на самом деле кувшинки. Они бывают разных цветов. Кувшинка принадлежащих к семейству Нимфейных (Nymphaeáceae), в то время, как лотос принадлежит к семейству Лотосовых (Nelumbonaceae). Первых около 70 видов, а вот вторых всего два - белый и розовый. Лотос и кувшинка принадлежат двум разным классам. Исследования показали, что лотос принадлежит к более развитому классу Двудольных, а кувшинка является представителем более примитивного класса (Кувшинкоцветных),
Соевая спаржа, что вам продают в магазине не имеет никакого отношения к спарже (аспарагусу). Это просто пенка с соевого молока, называется фучжу. А спаржа, если кто не знал, вырастая дает такие веточки пушистые, которые давно, еще при СССР, вставляли в букетики
А желтая, которую мы величаем мимозой - Акация серебристая
То, что вы собираете на полях и гадаете на лепестках называется нивяник, а ромашка бывает мелкая, аптечная, которую заваривают в качестве успокаивающего средства
А на первой картинке лилейник, и между прочим лилии и лилейники совершенно из разных семейств
На первой картинке дягиль - лекарственное растение
След, оставляемый в небе падающим небесным телом, называется метеор, а метеорит это уже упавшие на землю части
Масса — количество вещества, содержащегося в теле. Изменяется в килограммах. Вес — сила, с которой тело давит на поверхность благодаря силе тяжести. Измеряется в Ньютонах. Так что если вас спросят сколько вы весите килограмм, смело говорите - моя масса 150 килограмм
И это не одно и тоже. Космонавты находятся в космосе в состоянии невесомости - когда тело ничего не весит, но гравитация, т.е. притяжение, там почти такое же как и на Земле. Отсутствие гравитации — отсутствие взаимного притяжения между объектами, на МКС они все-таки притягиваются
На первой картинке мул - гибрид осла и лошади. Они выше, выносливее и сильнее ослов, а ослы упрямее и мелкие
Многие путают тайфун и торнадо (смерч) . Тайфун - это вихрь, но зарождающийся в океане и сопровождающийся сильными ливнями, а торнадо - это сильный вращающийся вихрь с ураганной скоростью ветра в форму трубы или воронки.
Первый это аллигатор и их главное отличие в том, что у аллигаторов более приплюснутая морда и зубы видны лишь при открытой пасти, в то время как у крокодила они торчат всегда
Первая птица - это вОрон, а вторая ворОна. И ворона это не самка ворона, а совсем разные птицы.
Авторский пост
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