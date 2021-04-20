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Тебе никто не поверит: 15 вещей, которые вы понимали не верно

Тебе никто не поверит: 15 вещей, которые вы понимали не верно (31 фото)

Автор:
20 апреля 2021 14:36
Сообщество : Факты
Метки: животные   интересное   неправильно   понятия   путаница   растения   факты   
1053
31

Кому-то, быть может, мы разрушим их сформировавшийся мирок, тем, что расскажем о настоящем положении дел в мире растений, животных, явлений природы. Вы узнаете, что камыш - не камыш, кедр - не кедр, а спаржа - не спаржа и т.п.

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Метки: животные   интересное   неправильно   понятия   путаница   растения   факты   
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13k
Corvus Corax 54 минуты назад
Вообще-то... аптечная ромашка не единственная ромашка в природе, есть другие, многим знакома и вот такая:

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7k
Кенвуд 3 минуты назад
Это не транзистор, а приемник с транзисторным усилителем. Транзистор - это трехногая деталька, которая впаивается в схему усиления сигнала своими 3-мя ножками: эммитером, базой и коллектором.
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7k
Кенвуд 10 минут назад
Это не пост, а лайкоприкорм. Это не бред, а маразм. Почти все утверждения "притянуты за уши"., ну, кроме камыша.
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43k
zloykoyot 12 минут назад
"Вес сила, с которой тело давит на поверхность благодаря силе тяжести. Измеряется в Ньютонах" А почему тогда прибор называют весы а не массЫ?
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28k
BuG 45 минут назад
Гравитация не сила.
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