Тебе никто не поверит: 15 вещей, которые вы понимали не верно

То. что вы называете лотосом, на самом деле кувшинки. Они бывают разных цветов. Кувшинка принадлежащих к семейству Нимфейных (Nymphaeáceae), в то время, как лотос принадлежит к семейству Лотосовых (Nelumbonaceae). Первых около 70 видов, а вот вторых всего два - белый и розовый. Лотос и кувшинка принадлежат двум разным классам. Исследования показали, что лотос принадлежит к более развитому классу Двудольных, а кувшинка является представителем более примитивного класса (Кувшинкоцветных),