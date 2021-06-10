Природа может удивить, когда этого совсем не ждёшь

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Порой природа, будто заправский фокусник, любит извлечь из рукава нечто редкое и удивительное. Достаточно внимательно смотреть по сторонам и под ноги.
Люди могут сколько угодно считать, что они знают большинство растений, насекомых и животных, и их уже ничем не удивить. Специально для таких зазнаек природа припасла целый ворох интересностей разной степени увлекательности.
1. Букет цветов? А может лучше кристалл аметиста?
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2. Корова с необычным рисунком на голове
3. Подозрительно круглое облачко
4. Клубника, которая решила, что она цветок
5. Медведь устал и решил передохнуть
6. Одуванчик Тима Бёртона
7. Мама-сова решила показать детям город
8. Такую лягушку легко перепутать с кочкой
9. Космическая фасоль
10. Молния попала в дерево, и теперь оно горит изнутри
11. Белая версия цикады
12. Коала зашла в гости к людям
13. Белки свили гнездо прямо за окном
14. Необычно прямой банан
15. Сатурния полифем — бабочка внушительных размеров
16. Кот с рисунком собаки на лбу
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