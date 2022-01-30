15 человек, которые нашли редкость - одну на миллион

Мир полон впечатляющих событий, которые на первый взгляд кажутся совершенно маловероятными. К счастью, мы живем в эпоху, когда почти у каждого есть в распоряжении телефонная камера, и кто захочет может легко поделиться своими удивительными встречами. В этой подборке мы покажем вам самые яркие из них.

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Миниатюрная флейта, которую я купил в благотворительном магазине 0 Источник:

Вот так выглядят зубы кабана 0 Источник:

Солнечная печь, Одейлло, Франция 0 Источник:

Необычная гроза

Колибри не такая уж и безобидная 0 Источник:

Часть римского акведука, сделанного из мрамора ручной работы. Части достаточно плотно прилегают друг к другу, чтобы быть герметичными 0 Источник:

Цветочный “костяной скелет", который я нашел у себя во дворе 0 Источник:

Это теневое произведение искусства сделано из мусора 0 Источник:

Это не разбитое стекло, а вышивка

Мои часы Дали 0 Источник:

Этот человек гуляет с домашней индейкой как с собакой 0 Источник:

Публичная библиотека в Канзас-Сити 0 Источник:

Эти трудоемкие изображения сделаны моим дедушкой 0 Источник:

Римские доспехи в процессе реставрации 0 Источник: