15 человек, которые нашли редкость - одну на миллион

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Мир полон впечатляющих событий, которые на первый взгляд кажутся совершенно маловероятными. К счастью, мы живем в эпоху, когда почти у каждого есть в распоряжении телефонная камера, и кто захочет может легко поделиться своими удивительными встречами. В этой подборке мы покажем вам самые яркие из них.
Необычная гроза
Часть римского акведука, сделанного из мрамора ручной работы. Части достаточно плотно прилегают друг к другу, чтобы быть герметичными
Это не разбитое стекло, а вышивка
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