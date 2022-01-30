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15 человек, которые нашли редкость - одну на миллион

15 человек, которые нашли редкость - одну на миллион (14 фото + 2 видео)

Автор:
30 января 2022 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одна   Удивительные   встречи   камера   миллион   редкость   человек   
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Мир полон впечатляющих событий, которые на первый взгляд кажутся совершенно маловероятными. К счастью, мы живем в эпоху, когда почти у каждого есть в распоряжении телефонная камера, и кто захочет может легко поделиться своими удивительными встречами. В этой подборке мы покажем вам самые яркие из них.

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Метки: Одна   Удивительные   встречи   камера   миллион   редкость   человек   
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5  комментариев
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9k
Павел Час назад
Кликбейтный заголовок НЕ СООТВЕТСТВУЕТсодержанию.
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20k
shevanez 59 минут назад
Такое впечатление, что заголовок поста откуда-то содрали.
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Гусеницы выели, потом высохло
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866
Егор Терентьев 2 часа назад
У меня поменялось отношение к колибри!
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