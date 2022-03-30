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30 любопытных находок, сделанных обычными людьми

30 любопытных находок, сделанных обычными людьми (31 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:30
Сообщество : Картинка дня
Метки: Я просто проходил мимо и увидел это   всячина   интересные вещи   интересные находки   картинка дня   когда увидел это   любопытные сведения   что за штука   
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В мире так много интересного, что новые открытия и забавные наблюдения можно делать хоть каждый день. Хотя бы с помощью Интернета.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Я просто проходил мимо и увидел это   всячина   интересные вещи   интересные находки   картинка дня   когда увидел это   любопытные сведения   что за штука   
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3  комментария
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Мистер Фикс 2 часа назад
Сперва показалось, что это африканка спиной стоит

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Сергей 2 часа назад
Белая клубника у меня на даче росла очень вкусная.
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