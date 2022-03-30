30 любопытных находок, сделанных обычными людьми

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В мире так много интересного, что новые открытия и забавные наблюдения можно делать хоть каждый день. Хотя бы с помощью Интернета.
1. "Шишка сосны Буния (Араукария Бидвилла) весом 2,5 кг. Немного похожа на шипастое драконье яйцо"
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9. "Этот старый календарь 1941 года до сих пор висит в подвале на ранчо, на котором я работаю"
12. "Оказывается, существует белая клубника - пайнберри (гибрид ананаса и садовой земляники)"
14. "У меня во дворе поселились колибри. Мне посчастливилось наблюдать, как два детёныша колибри вылупились из яиц и превратились в самостоятельных птиц"
15. "Перевёрнутое отражение нашего дворика перед домом появилось на стене спальни моей дочери"
16. "Мы поймали находящуюся под угрозой исчезновения морскую звезду-подсолнух в нашу ловушку для крабов (остров Оркас, Вашингтон)"
17. "Спросил приятеля, насколько сильным было недавнее наводнение в Гимпи (Австралия). Он прислал мне это"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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