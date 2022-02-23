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18 непривычных для глаза, но очень полезных предметов

18 непривычных для глаза, но очень полезных предметов (19 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:25
Сообщество : Картинка дня
Метки: бытовые предметы   бытовые приборы   для чего   для чего это?   интересные вещи   картинка дня   полезные вещи   предназначение вещей   
1174
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Эти предметы знакомы не всем. Часть из них — узкоспециализированные инструменты, часть — малоизвестные устройства для использования в быту. Странные, но полезные! Давайте посмотрим.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовые предметы   бытовые приборы   для чего   для чего это?   интересные вещи   картинка дня   полезные вещи   предназначение вещей   
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Cornho 2 часа назад
Не сказал бы, что это - консервный нож. Скорее, устройство для откручивания крышек.

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Иван 15 минут назад
"Старое приспособление для сбора крошек"
С чего оно старое? Вот мое
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