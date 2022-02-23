18 непривычных для глаза, но очень полезных предметов

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Эти предметы знакомы не всем. Часть из них — узкоспециализированные инструменты, часть — малоизвестные устройства для использования в быту. Странные, но полезные! Давайте посмотрим.
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7. "Палка, которой можно протыкать только пиньяты (полые игрушки с сюрпризами для детей внутри)"
9. "Дополнение, позволяющее" проектору работать как на дальнем, так и на близком расстоянии"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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