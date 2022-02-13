Разница очевидна: 15 снимков из серии "До и после"

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Небольшая, но яркая коллекция снимков, на которых показано, как сильно могут измениться вещи и люди — в самых разных условиях и ситуациях. Вы увидите, как меняется лицо человека, который только что прошел 3000 километров, как может преобразиться старая обувь после профессиональной чистки, и кое-что еще.
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6. "Мой друг прошел пешком из Мексики в Канаду по Тихоокеанскому гребню. Это он до и после"
8. "Я только что прошел более 3000 км от Джорджии до Мэна. Это мое лицо до и после похода"
9. "Морда моей кошки до и после того, как моя жена сказала ей, что детский стульчик не для нее"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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