Разница очевидна: 15 снимков из серии "До и после"

Небольшая, но яркая коллекция снимков, на которых показано, как сильно могут измениться вещи и люди — в самых разных условиях и ситуациях. Вы увидите, как меняется лицо человека, который только что прошел 3000 километров, как может преобразиться старая обувь после профессиональной чистки, и кое-что еще.

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1. "Мое 23-летнее лицо до и после аллергической реакции" 0 Источник:

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2. "До полива и примерно через час после полива" 0 Источник:

3. "Ботинки до и после чистки, щетки и воска" 0 Источник:

4. "До и после 4-летнего курса по художественной керамике" 0 Источник:

5. "Футболки до и после похудения на 180 кг" 0 Источник:

6. "Мой друг прошел пешком из Мексики в Канаду по Тихоокеанскому гребню. Это он до и после" 0 Источник:

7. "Задний двор дома моей бабушки в Пуэрто-Рико до и после ураганов Харви и Ирма" 0 Источник:

8. "Я только что прошел более 3000 км от Джорджии до Мэна. Это мое лицо до и после похода" 0 Источник:

9. "Морда моей кошки до и после того, как моя жена сказала ей, что детский стульчик не для нее" 0 Источник:

10. "Это до и после того, как он заметил, что я фотографирую" 0 Источник:

11. "До и после генеральной уборки моей комнаты (и депрессии)" 0 Источник:

12. "Наш новый дворик до и после небольшой реновации" 0 Источник:

13. "Ботинки Corcoran Jump Boots до и после ремонта" 0 Источник:

14. "До и после похудения на 140 кг" 0 Источник: