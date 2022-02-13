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Разница очевидна: 15 снимков из серии "До и после"

Разница очевидна: 15 снимков из серии "До и после" (16 фото)

Автор:
13 февраля 2022 16:38
Сообщество : Картинка дня
Метки: С миру по нитке   вещи до и после   всячина   до и после   интересная всячина   картинка дня   контрасты   разница   
1083
16
Небольшая, но яркая коллекция снимков, на которых показано, как сильно могут измениться вещи и люди — в самых разных условиях и ситуациях. Вы увидите, как меняется лицо человека, который только что прошел 3000 километров, как может преобразиться старая обувь после профессиональной чистки, и кое-что еще.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   вещи до и после   всячина   до и после   интересная всячина   картинка дня   контрасты   разница   
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5  комментариев
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425
Arti Час назад
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Мои грязные трусы до и после стирки
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43k
dima423 36 минут назад
15. вот нафига так явно врать)
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63k
физраствор. Час назад
Mолодец, побольше таких постов!..
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647
Добрый Самаритянин Час назад
Вызывают уважение люди, так оптимистично реагирующие на шутки про себя и свою внешность. В частности, ЕГО девушка с последнего фото.
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