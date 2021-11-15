FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 218 постов • 34 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Что это такое: загадочные предметы и их предназначение

Что это такое: загадочные предметы и их предназначение (30 фото)

Автор:
15 ноября 2021 14:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: занятное   интересные вещи   находки   хочу все знать   что за штука   что это такое   что это такое: загадочные предметы   что это такое?   
2419
30
Если вы наткнулись на странную штуковину и вам интересно, для чего она нужна, лучше всего обратиться к интернетному разуму. Если не поможет гугл, то наверняка помогут друзья в соцсетях! Вот целая подборка таких находок. А предыдущая - здесь.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: занятное   интересные вещи   находки   хочу все знать   что за штука   что это такое   что это такое: загадочные предметы   что это такое?   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Vazari 2 часа назад
Это пьезоэлемент от обычной зажигалки. У нас в школе такой был у каждого пацана, им можно было нехило так "кольнуть" током. Девчонок конечно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
29k
Юр21 Полчаса назад
Автор всерьёз думает что с этой хернёй крестьяне будут бегать по полю за работающим комбайном и собирать из комбайна зерно
?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека 30 вещей, на которые действительно интересно посмотреть 30 вещей, на которые действительно интересно посмотреть 27 годных штук, которые не встретишь на каждом шагу 27 годных штук, которые не встретишь на каждом шагу 15 любопытных находок, сделанных в лесу 15 любопытных находок, сделанных в лесу Что это за штука? 18 загадочных предметов и их назначение Что это за штука? 18 загадочных предметов и их назначение 30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь 30 любопытных находок, назначение которых так сразу и не угадаешь
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18897



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
0
60
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
0
47
Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента
Набирающие популярность в сообществах
Ликбез по композитным материалам
0
1
Ликбез по композитным материалам
Миллионы возмущений: самые задизлайканные видео на YouTube
1
14
Миллионы возмущений: самые задизлайканные видео на YouTube
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#картинки#кино#природа#дтп#прикол#сша#коронавирус#сарказм
#фото#история#люди#СССР#в мире#искусство#Россия#Вакцинация#комментарии#прикольные
#интересно#интересное#животные#подборка#фотографии#познавательно#новости#Ynews#позитив#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться