Что это такое: загадочные предметы и их предназначение

1. Маленькие твердые треугольные предметы, найденные на дороге из гравия
2. Нашивка на американской армейской куртке 60-х годов
3. Что этот корабль извергает у берегов Португалии?
4. Что это за сплошные белые купола разных размеров? Тот, что здесь изображен, имеет высоту около метра и ширину в метр, хотя есть и побольше. Их можно найти по всему Андалузскому региону Испании
5. Что за странная штука? К ней прилагается стеклянная емкость для воды с маленьким отверстием наверху. Вода оттуда вытекает с трудом
6. Странная яма на строительной площадке шоссе. Углубление симметричное, диаметром 2-4 метра и глубиной до метра. Это археологические раскопки или какой-то анализ поперечного сечения земли?
7. Металлическая штука длиной 3 метра. Она имеет коническую форму, что-то вроде "космического корабля"
8. Найдено в поезде в Швеции. Какое-то дополнительное устройство к столику
9. Деревянная скамейка с большими винтами, используется как столешница под умывальники. Найдено в туалете пивоварни в Великобритании
10. Белая кабинка с экраном из черного стекла и панелью управления сверху
11. Что за набор? Похоже на палочки для еды, но для чего остальные предметы?
12. Предмет приблизительно 3 см в длину и 5 мм в ширину, изготовлен из пластика, внутри металлическая пружина. При нажатии меньшая деталь с щелчком входит в большую. На одной из деталей есть цифра 62
13. Странный металлический контейнер с замком, отверстием спереди и надписью "Нельсон". На задней панели циферблат до 22-х без единиц измерения
14. Две пластиковые штуки пулевидного типа. Найдены в кармане для ручек рабочей куртки компании Alpha Industries
15. Странный керамический горшок из Мексики, с отверстием внизу и в центральном стержне
16. Два прочных резиновых провода через дорогу, увидено в Израиле. Для чего они?
17. Какая-то странная точка на панели с розетками электропитания в отеле. Это не кнопка
19. Цилиндр с мигалкой
20. Красивый плоский медный предмет, найдено на кухне в съемном жилье. Для чего он?
21. Открывашка, но какая-то странная. Почему на ней зубцы?
22. Десятки металлических конусов, нанизанных на рукоятку
23. Небольшой бронзовый сосуд с завинчивающейся крышкой, из которой торчит тонкий стержень
24. Похоже на медицинский прибор, может быть, для стоматологии. Найдено на тротуаре во время вывоза мусора
25. Черная пластиковая вешалка необычной формы
26. Найдено в государственном парке озера Анна, штат Вирджиния. Что это за штуки?
27. Металлическая емкость со стеклянной миской в основании. Металл легкий, вроде олова или алюминия
28. Что это за два круга на приборной панели Toyota Prius?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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