Вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации

На станции полностью обновили системы электро- и водоснабжения и вентиляции. Укрепили несущие конструкции, отреставрировали металлические решетки и элементы лепного декора. Также восстановили исторический облик вестибюля станции, включая напольный шахматный рисунок, мраморную облицовку стен и деревянные двери.
«Новослободская» — станция глубокого заложения (40 метров). Она спроектирована в стиле сталинский ампир авторским коллективом в составе архитекторов Алексея Душкина и Александра Стрелкова, инженеров-конструкторов Бориса Прикота и Алексея Семенова.
Станция была открыта 30 января 1952 года в составе участка «Курская» — «Белорусская». С 1988-го она является пересадочной на станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии.
В 2007 году «Новослободской» был присвоен статус выявленного объекта культурного наследия. По рабочим дням станцией пользуются свыше 55 тысяч пассажиров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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