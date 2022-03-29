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Вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации

Вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации (7 фото)

Автор:
29 марта 2022 18:23
Метки: Метро   г. Москва   реставрация   
256
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На станции полностью обновили системы электро- и водоснабжения и вентиляции. Укрепили несущие конструкции, отреставрировали металлические решетки и элементы лепного декора. Также восстановили исторический облик вестибюля станции, включая напольный шахматный рисунок, мраморную облицовку стен и деревянные двери.

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«Новослободская» — станция глубокого заложения (40 метров). Она спроектирована в стиле сталинский ампир авторским коллективом в составе архитекторов Алексея Душкина и Александра Стрелкова, инженеров-конструкторов Бориса Прикота и Алексея Семенова.


Станция была открыта 30 января 1952 года в составе участка «Курская» — «Белорусская». С 1988-го она является пересадочной на станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

В 2007 году «Новослободской» был присвоен статус выявленного объекта культурного наследия. По рабочим дням станцией пользуются свыше 55 тысяч пассажиров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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alex 2 часа назад
московское метро - самое красивое в мире
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22k
Ватаку Накомоде 11 минут назад
Современный металлический эскалатор и классические светильники как то странно смотрятся. Неужели нельзя сделать эскалатор «под дерево» чтобы он выглядел более уместно? Ладно натуральное дерево или шпон - пожароопасно, но какую-то пленку или пластик имитирующий дерево… Смотрелось бы намного лучше
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Москвичанин

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