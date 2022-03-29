Вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации

«Новослободская» — станция глубокого заложения (40 метров). Она спроектирована в стиле сталинский ампир авторским коллективом в составе архитекторов Алексея Душкина и Александра Стрелкова, инженеров-конструкторов Бориса Прикота и Алексея Семенова.

Станция была открыта 30 января 1952 года в составе участка «Курская» — «Белорусская». С 1988-го она является пересадочной на станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

В 2007 году «Новослободской» был присвоен статус выявленного объекта культурного наследия. По рабочим дням станцией пользуются свыше 55 тысяч пассажиров.