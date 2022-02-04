Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок

29 марта 2010 года в московском метро прогремело 2 взрыва. Первый на станции «Лубянка», второй - на «Парке культуры». Две террористки-смертницы обвешались поясами с гексогеном и пластитом, также напихали туда куски арматуры и болты. Обе были под наркотой.

Первый взрыв прогремел в 7:56 по Мск. Обдолбанная смертница подорвалась перед самым открытием дверей вагона. Несколько пассажиров разорвало на месте, другие получили тяжелейшие травмы, остальных посекло железяками, которыми террористка напичкала пояс.

Второй взрыв произошел в 8:39 по Мск. Вторая террористка действовала аналогично: активировала свой пояс перед самым открытием дверей. После этого, стоящих рядом с ней людей собирали буквально по лоскутам и хоронили в закрытых гробах. Другие получили инвалидность.

На «Лубянке» сработала бомба в 4 кг в тротиловом эквиваленте, на «Парке культуры» - в 2 кг тротила.

Смертницы: Джанет Абдурахманова - 17 лет, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова.