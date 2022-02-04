Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок

Из-за него погиб 41 человек и 88 было ранено. А сколько судеб он поломал - уже не сосчитать.
29 марта 2010 года в московском метро прогремело 2 взрыва. Первый на станции «Лубянка», второй - на «Парке культуры». Две террористки-смертницы обвешались поясами с гексогеном и пластитом, также напихали туда куски арматуры и болты. Обе были под наркотой.
Первый взрыв прогремел в 7:56 по Мск. Обдолбанная смертница подорвалась перед самым открытием дверей вагона. Несколько пассажиров разорвало на месте, другие получили тяжелейшие травмы, остальных посекло железяками, которыми террористка напичкала пояс.
Второй взрыв произошел в 8:39 по Мск. Вторая террористка действовала аналогично: активировала свой пояс перед самым открытием дверей. После этого, стоящих рядом с ней людей собирали буквально по лоскутам и хоронили в закрытых гробах. Другие получили инвалидность.
На «Лубянке» сработала бомба в 4 кг в тротиловом эквиваленте, на «Парке культуры» - в 2 кг тротила.
Смертницы: Джанет Абдурахманова - 17 лет, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова.
И Мариам Шарипова - 28 лет, у нее, кстати, 2 высших образования: математическое и психологическое, работала учительницей в школе. Эта была вдовой лидера террористического подполья, Магомедали Вагабова.
Ответственность за теракты взял на себя Доку Умаров, лидер «Кавказского эмирата»:
В 2014 году этого Доку уничтожили в ходе спецоперации. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, это подтвердил глава ФСБ, Александр Бортников. А Рамзан Кадыров выложил в своем Инстаграм фото ликвидированного боевика. Чтобы помнили.
Что касается терактов 2010 года - после этого гремели взрывы в Дагестане, Ингушетии и в московском аэропорту «Домодедово». У всех террористов есть такое скотское правило - продолжать убивать и калечить ни в чем неповинных людей.
Затем силовики начали активную борьбу и волна терактов пошла на спад. Этих гадов давили в кишлаках, ущельях и на улицах городов. Сейчас их активность гораздо меньше, но все равно они опасны - как нарыв с гноем, который может лопнуть в любой момент.
Поэтому их ловили, ловят и будут ловить. А если будут сопротивляться - ликвидируют.
Как раз сегодня осудили очередного нелюдя - Магомеда Нурова, он помогал организовывать теракты в 2010 году. Это на его руках кровь десятков погибших и покалеченных. Суд приговорил его к пожизненному сроку.
Всем родственникам погибших и покалеченных в терактах - безмерное сочувствие и соболезнования.
А террористам и их пособникам - вас обязательно найдут и раздавят. Вы никуда не сможете убежать или скрыться в темной норе, все равно вытащат и размажут по подошве.
За то, что вы натворили - это самое мягкое наказание.
Источник:
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Чтобы знали - никаких им девственниц в раю.
а в госдуме и сейчас - половина предатели.
Об этом подумай.
Смерть для него - освобождение.
Снести дома террористов.Родню привлечь как пособников террористов.
Ну и муллу мечети,куда ходил террорист, взять за вымя!
Автор конченный далпаёб!