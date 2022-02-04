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Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок

Организатору терактов в московском метро дали пожизненный срок (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 16:09
Сообщество : Криминал
Метки: Лубянка   Метро   гексоген   колония   парк культуры   смертница   теракт   тротил   
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Из-за него погиб 41 человек и 88 было ранено. А сколько судеб он поломал - уже не сосчитать.

29 марта 2010 года в московском метро прогремело 2 взрыва. Первый на станции «Лубянка», второй - на «Парке культуры». Две террористки-смертницы обвешались поясами с гексогеном и пластитом, также напихали туда куски арматуры и болты. Обе были под наркотой.

Первый взрыв прогремел в 7:56 по Мск. Обдолбанная смертница подорвалась перед самым открытием дверей вагона. Несколько пассажиров разорвало на месте, другие получили тяжелейшие травмы, остальных посекло железяками, которыми террористка напичкала пояс.

Второй взрыв произошел в 8:39 по Мск. Вторая террористка действовала аналогично: активировала свой пояс перед самым открытием дверей. После этого, стоящих рядом с ней людей собирали буквально по лоскутам и хоронили в закрытых гробах. Другие получили инвалидность.

На «Лубянке» сработала бомба в 4 кг в тротиловом эквиваленте, на «Парке культуры» - в 2 кг тротила.

Смертницы: Джанет Абдурахманова - 17 лет, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова.

И Мариам Шарипова - 28 лет, у нее, кстати, 2 высших образования: математическое и психологическое, работала учительницей в школе. Эта была вдовой лидера террористического подполья, Магомедали Вагабова.

Ответственность за теракты взял на себя Доку Умаров, лидер «Кавказского эмирата»:

В 2014 году этого Доку уничтожили в ходе спецоперации. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, это подтвердил глава ФСБ, Александр Бортников. А Рамзан Кадыров выложил в своем Инстаграм фото ликвидированного боевика. Чтобы помнили.

Что касается терактов 2010 года - после этого гремели взрывы в Дагестане, Ингушетии и в московском аэропорту «Домодедово». У всех террористов есть такое скотское правило - продолжать убивать и калечить ни в чем неповинных людей.

Затем силовики начали активную борьбу и волна терактов пошла на спад. Этих гадов давили в кишлаках, ущельях и на улицах городов. Сейчас их активность гораздо меньше, но все равно они опасны - как нарыв с гноем, который может лопнуть в любой момент.

Поэтому их ловили, ловят и будут ловить. А если будут сопротивляться - ликвидируют.

Как раз сегодня осудили очередного нелюдя - Магомеда Нурова, он помогал организовывать теракты в 2010 году. Это на его руках кровь десятков погибших и покалеченных. Суд приговорил его к пожизненному сроку.

Всем родственникам погибших и покалеченных в терактах - безмерное сочувствие и соболезнования.

А террористам и их пособникам - вас обязательно найдут и раздавят. Вы никуда не сможете убежать или скрыться в темной норе, все равно вытащат и размажут по подошве.

За то, что вы натворили - это самое мягкое наказание.

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Метки: Лубянка   Метро   гексоген   колония   парк культуры   смертница   теракт   тротил   
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1k
Alex Xela 56 минут назад
И хоронить террористов в свиной шкуре как израильтяне делали!
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2k
Чучело Мяучело 5 минут назад
ФСБ хреново тогда работало, штоп они куем подавились. После вот этого и домодедово им в сраку так вставили, что они до сих пот стоя спят.
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30k
Мойша 7 минут назад
Надо относится, как делают Израильтяне: просто уничтожают все, что связано с данной семьей - дом, технику, конфискуют землю, живность и запрещают селится на этом месте.
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4k
bumtester 14 минут назад
Публично хоронить таких в шкуре свиньи!
Чтобы знали - никаких им девственниц в раю.
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−104
веган если что 21 минуту назад
организаторы разве не в кремле сидят?
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−6
Тестнамев Нексус 22 минуты назад
Я сомневаюсь что даже все предложенные методы наказаний не будут восприняты этим как наказание. У этой биомассы извращенное мазохистическое мировосприятие (если это можно назвать мировосприятием)
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2k
Михаил Полчаса назад
Таких только к стенке. История не раз показывала, что нельзя оставлять недобитков.
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110
rehbinder Полчаса назад
И нашлось же две крысы поставившие минус
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5k
ZmeyUA Полчаса назад
Любимая фотка Дудаева (с ракеты)
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−104
веган если что 37 минут назад
первого русского я убил в 16 (с) герой России
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161
kapas007 52 минуты назад
А жена его, а дети, родители-почему на свободе остались?
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5k
tamin 59 минут назад
Вот что правильно. Нет сроков давности. Есть понимание, что накажут всех. Неотвратимость. И даже, если конченная тварь что-то сделает, её найдут из под земли и уничтожат как свободную личность. Всех причастных
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35k
Нанук Паналык Час назад
Надеемся что главный головорез дыров тоже скоро разместится с комфортом в соседней камере..А там уже и пахан Дед кабай подгребёт!
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110
rehbinder Нанук Паналык Полчаса назад
Хохол поганый лишь бы сдристануть ртом своим что-то
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35k
Нанук Паналык Час назад
Одна нога в белом лебеде , а вторая в черном дельфине!
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128
Twik Час назад
Не понимаю, зачем их содержать. Нужно утилизировать и закапывать в свиных шкурах.
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35k
Нанук Паналык Час назад
Ожидал, что будет отбывать вывод, что он будет в «Черном лебеде» - самой страшной колонии в России.



Автор конченный далпаёб!
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