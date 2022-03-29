Судья, пьяный полковник и прокурор устроили драку в столичном ресторане

Как в анекдоте: заходят как-то судья, полковник и прокурор в ресторан. В Москве пьяный полковник полиции приставал к официантам. Судья и его жена прокурор не остались в стороне.
Судья и сотрудник полиции устроили драку в московском ресторане "Ля провинция". Пьяный полковник полиции приставал к официантам с расспросами и требованиями, используя нецензурную лексику и хватая сотрудников за руки.
Свидетелями такого неуважительного поведения стали судья Королёвского городского суда Дмитрий Ганус и его жена московский прокурор Мария Семененко.
Ганус пытался утихомирить пьяного полковника, между ними завязалась драка. Прокурор пыталась разнять мужчин. По факту побоев семейная пара написала на полицейского заявление.
Известно, что Мария Семененко вела дела об убийствах Анны Политковской, Бориса Немцова и экс-полковника Юрия Буданова, а также представляла сторону обвинения в делах сестёр Хачатурян и битцевского маньяка Александра Пичушкина, сообщает Life. Похоже, что у полковника нет шансов в этом деле.
Источник:
АНТИФИШКИ
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