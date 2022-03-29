Судья, пьяный полковник и прокурор устроили драку в столичном ресторане

Судья и сотрудник полиции устроили драку в московском ресторане "Ля провинция". Пьяный полковник полиции приставал к официантам с расспросами и требованиями, используя нецензурную лексику и хватая сотрудников за руки.



Свидетелями такого неуважительного поведения стали судья Королёвского городского суда Дмитрий Ганус и его жена московский прокурор Мария Семененко.

Ганус пытался утихомирить пьяного полковника, между ними завязалась драка. Прокурор пыталась разнять мужчин. По факту побоев семейная пара написала на полицейского заявление.