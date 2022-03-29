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Судья, пьяный полковник и прокурор устроили драку в столичном ресторане

Судья, пьяный полковник и прокурор устроили драку в столичном ресторане (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   драка   полковник   прокурор   судья   фото   
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Как в анекдоте: заходят как-то судья, полковник и прокурор в ресторан. В Москве пьяный полковник полиции приставал к официантам. Судья и его жена прокурор не остались в стороне.

Судья и сотрудник полиции устроили драку в московском ресторане "Ля провинция". Пьяный полковник полиции приставал к официантам с расспросами и требованиями, используя нецензурную лексику и хватая сотрудников за руки.

Свидетелями такого неуважительного поведения стали судья Королёвского городского суда Дмитрий Ганус и его жена московский прокурор Мария Семененко.

Ганус пытался утихомирить пьяного полковника, между ними завязалась драка. Прокурор пыталась разнять мужчин. По факту побоев семейная пара написала на полицейского заявление.

Известно, что Мария Семененко вела дела об убийствах Анны Политковской, Бориса Немцова и экс-полковника Юрия Буданова, а также представляла сторону обвинения в делах сестёр Хачатурян и битцевского маньяка Александра Пичушкина, сообщает Life. Похоже, что у полковника нет шансов в этом деле.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   видео   драка   полковник   прокурор   судья   фото   
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10  комментариев
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2k
Лёха 46 минут назад
Ну бухие барагозили, это понятно. Охрана забегаловки ни о чём...
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1k
pinbalist Полчаса назад
Был полкан и нет полкана
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3k
Frank Borman Полчаса назад
.
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Блюстители, блин. Позорище.
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
А это не в порядке вещей? Это же "хозяева жизни"...
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84k
Taras Kozalupko 38 минут назад
Надо было пожарных вызывать!
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18k
babuby 47 минут назад
Полковника - в командировку в Мариуполь, в звании лейтенанта!
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