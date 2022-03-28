Замок Эльц: уцелевший сквозь века

Замок Эльц считается наряду с дворцом Бюрресхайм единственным сооружением в Айфеле (нагорье на западе Германии), которое не было разгромлено. Замок уцелел даже во время войн XVII и XVIII вв. и потрясений Французской революции. Сегодня этот замок привлекает сотни туристов и фотографов, для которых и сам замок, и местность вокруг него являются источником вдохновения.

1. 0 Фото: Uwe Müller

В 1331—1336 гг. произошли единственные серьёзные военные действия, которые довелось испытать замку. Во время так называемой «Эльцской вражды» сеньоры Эльца вместе с другими свободными имперскими рыцарями противостояли территориальной политике архиепископа трирского и курфюрста Балдуина Люксембургского. Для осады замка Эльц архиепископ Трира приказал возвести на склоне возвышающейся над замком скалы осадную крепость Трутцельц, стены которого сохранились до нашего времени. После сдачи замка его хозяева стали вассалами архиепископа трирского.

2. 0 Фото: Alex Gaflig

Замку Эльц более 800 лет. Сегодня весь комплекс принадлежит графу Карлу Эльцскому. С 1815 года предок нынешнего графа Карла Эльцского выкупил права на полное владение замком. Нынешний собственник замка проживает во Франкфурте-на-Майне. Он предоставил замок для осмотра публики и заботится о его сохранении.

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3. 0 Фото: Harald Hoyer

4. 0 Фото: Michiel Pieters

5. 0 Фото: Uwe Müller

6. 0 Фото: Carl T Loveall

7. 0 Фото: Uwe Müller