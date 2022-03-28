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Замок Эльц: уцелевший сквозь века

Замок Эльц: уцелевший сквозь века (8 фото)

Автор:
28 марта 2022 22:02
Метки: Германия   замок   интересно   страна   фотографии   
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Замок Эльц считается наряду с дворцом Бюрресхайм единственным сооружением в Айфеле (нагорье на западе Германии), которое не было разгромлено. Замок уцелел даже во время войн XVII и XVIII вв. и потрясений Французской революции. Сегодня этот замок привлекает сотни туристов и фотографов, для которых и сам замок, и местность вокруг него являются источником вдохновения.
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Источник:

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1  комментарий
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Думай о хорошем! Час назад
Красивый! что то невероятное в таких замках, это сколько власти и денег надо было иметь что бы такой построить, сколько времени на проект и строительство, сколько простоял и сколько ещё простоит...
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