Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды

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А то и трижды. Придется обуздать свое воображение и внимательно рассмотреть снимки.
Воображение - штука занятная. Благодаря нему порой приходится подолгу рассматривать фото, чтобы "сложить паззл".
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Супердлинный кот
Целых, а не фрагментами.
Внимание на ноги
Что-то тут не так...
Какое-то нашествие мутантов
Тут вообще все непонятно. Сиамские разнополые близнецы? Фотошоп?
Как считаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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