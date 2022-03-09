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Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды

Показалось: 20 фото, на которые придется взглянуть дважды (21 фото)

Автор:
09 марта 2022 10:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   интересно   обман зрения   оптическая иллюзия   показалось   фото   фотографии   
2219
21

А то и трижды. Придется обуздать свое воображение и внимательно рассмотреть снимки.

Воображение - штука занятная. Благодаря нему порой приходится подолгу рассматривать фото, чтобы "сложить паззл".

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Супердлинный кот

Целых, а не фрагментами.


Внимание на ноги

Что-то тут не так...

Какое-то нашествие мутантов

Тут вообще все непонятно. Сиамские разнополые близнецы? Фотошоп?

Как считаете?


Источник:

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Метки: девушки   интересно   обман зрения   оптическая иллюзия   показалось   фото   фотографии   
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