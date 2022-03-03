19 любопытных снимков, которыми поделились в сети

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Находить что-то необычное или интересное можно хоть каждый день. А если под рукой есть телефон, и вы успели это заснять - вам уж точно поверят. В этой подборке некоторые пользователи сети поделились фотографиями своих находок.
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"Я купила эту книгу в библиотеке 1920-х годов. Склеенные листы означают, что ее никто не читал до меня"
"Наш электрик оставил все винты в вертикальном положении. Какое внимание к деталям в работе"
"Разница между моим цветом кожи, и моим братом-близнецом. Он каждый день бывает на пляже, а я туда не хожу"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не такие уж старые. В конце нулевых - начале 2010х такие были и есть (машины бегают же).