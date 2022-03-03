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19 любопытных снимков, которыми поделились в сети

19 любопытных снимков, которыми поделились в сети (20 фото)

Автор:
03 марта 2022 21:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   интересно   интересное   люди   находки   подборка   фото   фотографии   
3158
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Находить что-то необычное или интересное можно хоть каждый день. А если под рукой есть телефон, и вы успели это заснять - вам уж точно поверят. В этой подборке некоторые пользователи сети поделились фотографиями своих находок.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   интересно   интересное   люди   находки   подборка   фото   фотографии   

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3  комментария
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15k
alexis 3 часа назад
"Наш электрик оставил все винты в вертикальном положении. Какое внимание к деталям в работе" (С) В итоге половина винтов перетянута, вторая не дотянута, и всё разболтается.
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5k
Divergent?!? Час назад
"Необычные кнопки управления сиденьями в старом Mercedes Benz"

Не такие уж старые. В конце нулевых - начале 2010х такие были и есть (машины бегают же).
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1k
Sergey 2 часа назад
Там где айфоня "упал", много магнетита. Возможно и золотишко найдется неподалеку.
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