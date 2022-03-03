19 любопытных снимков, которыми поделились в сети

Находить что-то необычное или интересное можно хоть каждый день. А если под рукой есть телефон, и вы успели это заснять - вам уж точно поверят. В этой подборке некоторые пользователи сети поделились фотографиями своих находок.

0

Специальная дверь в больнице для маленьких пациентов 0 Источник:

×

×

"У моего кота есть отметины на ушке в виде круга и квадрата" 0 Источник:

Машина, перевозящая портативные туалеты в центре Чикаго 0 Источник:

Немаленький лимончик 0 Источник:

"Просто увидел змею во время прогулки по барахолке" 0 Источник:

"Я купила эту книгу в библиотеке 1920-х годов. Склеенные листы означают, что ее никто не читал до меня" 0 Источник:

"Наш электрик оставил все винты в вертикальном положении. Какое внимание к деталям в работе" 0 Источник:

Торговые автоматы с яйцами в Нидерландах 0 Источник:

"Разница между моим цветом кожи, и моим братом-близнецом. Он каждый день бывает на пляже, а я туда не хожу" 0 Источник:

Огромная стена для скалолазания на здании в Копенгагене 0 Источник:

"Вот так перевозят цыплят в аэропорту, где я работаю" 0 Источник:

Необычные кнопки управления сиденьями в старом Mercedes Benz 0 Источник:

Этот вулкан в Исландии извергается в течение последних нескольких месяцев 0 Источник:

Дождевой червячок с двумя "хвостами" 0 Источник:

Рыбка на срезе дерева 0 Источник:

Магнитная зарядка телефона примагнитила железные кусочки из песка 0 Источник:

Креативная урна 0 Источник:

"Нашел отпечаток на кирпиче в гараже" 0 Источник: