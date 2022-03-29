Японцы разработали робота, который умеет чистить бананы

Снять кожуру с банана, не раздавив его — казалось бы, чего проще? Любой ребёнок справится. А вот для роботов это задачка не из лёгких — им часто не хватает ловкости при манипуляции с нежным фруктом. Учёные из Токийского университета сумели создать робота-манипулятора, который справляется с чисткой бананов. Спойлер: очень медленно, но верно.

0 У робота есть 2 "руки" и "кисти", на каждой из которых есть по 2 "пальца" для захвата предметов. Чтобы обучить устройство чистить бананы, пришлось задействовать технологию машинного обучения.

Один из исследователей терпеливо очищал бананы — сотни бананов — в течение более 13 часов. Это дало массив данных, достаточный для того, чтобы научить робота чистить бананы самостоятельно. Хотя нам это может показаться простым, исследователи упростили задачу для робота, разбив её на девять этапов — захват банана, поднятие его со стола, захват кончика, очистку от кожуры и несколько промежуточных этапов. 2022-03-29T09:00:45+03:00 Один из исследователей терпеливо очищал бананы — сотни бананов — в течение более 13 часов. Это дало массив данных, достаточный для того, чтобы научить робота чистить бананы самостоятельно.



Хотя нам это может показаться простым, исследователи упростили задачу для робота, разбив её на девять этапов — захват банана, поднятие его со стола, захват кончика, очистку от кожуры и несколько промежуточных этапов.

0 Источник: После того, как исследователи обучили робота, они проверили его на целой куче бананов. И обнаружили, что он смог успешно очистить банан, не повредив мякоть, в 57% случаев.



В среднем весь процесс каждый раз занимал не более трех минут.