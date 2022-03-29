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Японцы разработали робота, который умеет чистить бананы

Японцы разработали робота, который умеет чистить бананы (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   мелкая моторика   новые разработки   робот   робототехника   роботы среди нас   японские ученые   
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Снять кожуру с банана, не раздавив его — казалось бы, чего проще? Любой ребёнок справится. А вот для роботов это задачка не из лёгких — им часто не хватает ловкости при манипуляции с нежным фруктом. Учёные из Токийского университета сумели создать робота-манипулятора, который справляется с чисткой бананов. Спойлер: очень медленно, но верно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   мелкая моторика   новые разработки   робот   робототехника   роботы среди нас   японские ученые   
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3  комментария
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Шурман 58 минут назад
Епануться , куда продавать будут ? в Африку ? :) Вот это изобретение :)
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Василич 11 минут назад
Ссылка coub.com
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31k
ACU900 57 минут назад
Скажите, и в магазине можно так почистить? :)))
Ссылка youtu.be
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