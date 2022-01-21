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В Китае создали военного робота, который сможет быть разведчиком, грузчиком или курьером

В Китае создали военного робота, который сможет быть разведчиком, грузчиком или курьером (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 18:11
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Китай   Разведчик   курьер   робот   электрический привод   
755
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Каждый день выходят новости про новинки роботостроения, вот и китайцы создали самого большого в мире робота с электрическим приводом.
Китайские разработчики рассказали о создании четвероногого бионического робота, который сможет выполнять задачи в сложных условиях или во время боевых действий, чтобы не ставить под угрозу жизнь людей.
На данный момент этот робот является самым крупным, тяжёлым и сможет преодолевать большие расстояния. Например, его способность переносить грузы – до 160 кг, а скорость бега – до 10 км/ч.
По словам разработчиков, ему не страшны ни погодные условия, ни сложный рельеф местности – новый робот может ходить по диагонали, прыгать и переворачиваться. Это достигается благодаря 12 наборам специальных шарнирных модулей. Также робот оснащён сенсорными датчиками.

Новинка будет полезна в отдалённых приграничных зонах как разведчик, либо как доставщик припасов в районах боевых действий.

В соцсетях китайское изобретение сравнивают с Boston Dynamics.

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Метки: Ynews   Китай   Разведчик   курьер   робот   электрический привод   
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328
Arti 2 часа назад
Вот и попробуй такому чаевых не дать
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15k
vikklu Полчаса назад
А при Мао ещё чугуний во дворах выплавляли и воробьёв стреляли... Вот чего при грамотном руководстве достичь можно, если не искать врагов во всех дырах, для оправдания собственной никчемности. И НАТО им пофигу, и с демократией не лезут во все ворота. Чую, китайский надо будет скоро всем учить.
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3k
Александр 38 минут назад
Для России,слишком маленький.Не интересен.Меди в нём маловато будет.
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1k
saturn Час назад
Ссылка m.youtube.com
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104
Nаnе First NameLаst saturn 49 минут назад
Это допотопные кадры. Вот немного менее допотопные.
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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−30
KARUSEL Час назад
А в магаз за пифком слабо?

Это ж одна из жизненеобходимых опций, дабы дух оператора держать в тонусе!
Если оператор загрустит, то хана всей компании.
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513
Bendix Час назад
Незаметный такой разведчик и бегает уж больно быстро. Тренировать на нём гронатомётчиков можно. Очень начинающих.
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14k
Hairy. Час назад
Лохи, куда им до наших..
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104
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
В соцсетях китайское изобретение сравнивают с Boston Dynamics.
==========
А типа нет? Робособака Spot на китайский манер. Правда, без обшивки, в таких условиях китайская версия долго не протопает. Разве что склепать новую робособаку будет дешевле, чем затраты на обшивку.

И самое главное - а танцевать как Spot они умеют?
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79
Raingold Fischer 2 часа назад
Твоё время пришло.
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4k
мемфрид 2 часа назад
Какой смысл, если есть гусеницы
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104
Nаnе First NameLаst мемфрид 2 часа назад
В гусеничном шасси по песку, пальцы в траках менять постоянно устанешь. А тут набалдашник скрутил с лапы, новый накрутил и делов.
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104
Nаnе First NameLаst Алексей 13 минут назад
Есть они. Одно дело пыльники менять на блоки, а другое дело траки. Плюс к тракам, те же пыльники тоже.

Гусеничное шасси на болотоходы и пересечённую местность.

Колёсное шасси на такую местность, как на видосе, не пойдёт. А шасси на шагоходе - самое оно.

Покурите историю, кто самый вездепроходный? Гусеницы, колёса, пневмоподушка, или обычные две/четыре ноги? Хоть через болота, хоть на полюс, хоть чз горные перевалы.

Как вам такое шасси?

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