В Китае создали военного робота, который сможет быть разведчиком, грузчиком или курьером

По словам разработчиков, ему не страшны ни погодные условия, ни сложный рельеф местности – новый робот может ходить по диагонали, прыгать и переворачиваться. Это достигается благодаря 12 наборам специальных шарнирных модулей. Также робот оснащён сенсорными датчиками.



Новинка будет полезна в отдалённых приграничных зонах как разведчик, либо как доставщик припасов в районах боевых действий.



В соцсетях китайское изобретение сравнивают с Boston Dynamics.