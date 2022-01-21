В Китае создали военного робота, который сможет быть разведчиком, грузчиком или курьером

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Каждый день выходят новости про новинки роботостроения, вот и китайцы создали самого большого в мире робота с электрическим приводом.
Китайские разработчики рассказали о создании четвероногого бионического робота, который сможет выполнять задачи в сложных условиях или во время боевых действий, чтобы не ставить под угрозу жизнь людей.
На данный момент этот робот является самым крупным, тяжёлым и сможет преодолевать большие расстояния. Например, его способность переносить грузы – до 160 кг, а скорость бега – до 10 км/ч.
По словам разработчиков, ему не страшны ни погодные условия, ни сложный рельеф местности – новый робот может ходить по диагонали, прыгать и переворачиваться. Это достигается благодаря 12 наборам специальных шарнирных модулей. Также робот оснащён сенсорными датчиками.
Новинка будет полезна в отдалённых приграничных зонах как разведчик, либо как доставщик припасов в районах боевых действий.
В соцсетях китайское изобретение сравнивают с Boston Dynamics.
Новинка будет полезна в отдалённых приграничных зонах как разведчик, либо как доставщик припасов в районах боевых действий.
В соцсетях китайское изобретение сравнивают с Boston Dynamics.
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Это ж одна из жизненеобходимых опций, дабы дух оператора держать в тонусе!
Если оператор загрустит, то хана всей компании.
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А типа нет? Робособака Spot на китайский манер. Правда, без обшивки, в таких условиях китайская версия долго не протопает. Разве что склепать новую робособаку будет дешевле, чем затраты на обшивку.
И самое главное - а танцевать как Spot они умеют?
Гусеничное шасси на болотоходы и пересечённую местность.
Колёсное шасси на такую местность, как на видосе, не пойдёт. А шасси на шагоходе - самое оно.
Покурите историю, кто самый вездепроходный? Гусеницы, колёса, пневмоподушка, или обычные две/четыре ноги? Хоть через болота, хоть на полюс, хоть чз горные перевалы.
Как вам такое шасси?