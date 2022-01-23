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Китайцы разработали робота-быка для военных целей

Китайцы разработали робота-быка для военных целей (8 фото + 1 видео)

Автор:
23 января 2022 17:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   военные разработки   военные роботы   интересно   робот   робототехника   
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Китайские ученые спроектировали и создали огромного роботизированного быка. Он может переносить до 160 кг и развивать скорость до 10 км/ч. Устройство предполагается использовать в армейских миссиях как вьючную лошадь для труднопроходимой местности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   военные разработки   военные роботы   интересно   робот   робототехника   
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3  комментария
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1k
No pasaran 2 часа назад
Очень похож на мула от Boston Dynamics
Ссылка www.youtube.com
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18
Илья 10 минут назад
сначала прочитал - китайцы разобрали...
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48k
zloykoyot Час назад
Тот же вопрос, что и к американской разработке - а кто аккумуляторы для этого бычка подтаскивать будет? А если он работает от генератора, то какие к херам разведовательные миссии?
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