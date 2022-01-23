Китайцы разработали робота-быка для военных целей

Робот-бык может подниматься по ступенькам, карабкаться по траншеям, а также передвигаться по скалам, грязным дорогам, пустыням и снежным полям. 12 наборов шарнирных модулей-суставов позволяют ему двигаться вперед и назад, а также поворачиваться, чтобы идти по диагонали и бежать, оставаясь при этом стабильным.