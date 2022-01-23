Китайцы разработали робота-быка для военных целей

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Китайские ученые спроектировали и создали огромного роботизированного быка. Он может переносить до 160 кг и развивать скорость до 10 км/ч. Устройство предполагается использовать в армейских миссиях как вьючную лошадь для труднопроходимой местности.
По сообщению китайской государственной газеты People's Daily, робот может справиться со всеми видами дорожных и погодных условий. В первую очередь он будет использоваться в армии - в разведывательных миссиях, проходящих где-нибудь в пустыне, горах, а также в зонах повышенного риска боевых действий.
Робот оснащен несколькими датчиками и сможет оперативно передавать важную информацию о ландшафте и погодных условиях.
У робота четыре конечности, внешне он напоминает дикого яка - огромного быка. И это, по сообщениям китайских СМИ, самое большое, тяжелое и максимально приспособленное к бездорожью устройство такого рода в мире.
Робот-бык может подниматься по ступенькам, карабкаться по траншеям, а также передвигаться по скалам, грязным дорогам, пустыням и снежным полям. 12 наборов шарнирных модулей-суставов позволяют ему двигаться вперед и назад, а также поворачиваться, чтобы идти по диагонали и бежать, оставаясь при этом стабильным.
Кроме преодоления препятствий на местности, робот способен собирать тактическую информацию и передавать ее командирам миссий.
Предполагается, что он будет использоваться для доставки предметов снабжения, таких как боеприпасы и продукты питания, в труднодоступные и опасные районы.
По мнению некоторых экспертов, это отличный выбор для миссий в отдаленные приграничные районы, где "требуется регулярное наблюдение, но условия не позволяют постоянное присутствие человека".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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