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Девушке, показавший зад на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор

Девушке, показавший зад на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Исаакиевский собор   блогер   провокация   суд   татуировка   фото   храм   
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Скорее всего, теперь она свой «кардан» никому показывать не будет.

В прошлом году в сети гуляла целая серия странных фото и видео от разных «недоблогерш». Каждая из них считала своим долгом показать пятую точку на фоне какой-то достопримечательности, например, храма. В эту компанию и залетела 31-летняя и неплохо сохранившаяся для своих лет Ирина Волкова.


Сначала она сверкала телесами в одной из ныне заблокированных соцсетей. А потом «пошла на повышение»: присела прямо на фоне Исаакиевского собора.

Причём фото и видео сделаны два года назад, и они спокойно лежали у дамы в соцсети. Как она предполагает, они всплыли и вызвали скандал, после того, как она оформила кредит в конторе микрозаймов и решила его не отдавать. Тогда всё и началось. Девушку привлекли по статье «Оскорбление чувств верующих» слушание проходило осенью 2021 года. В тот раз она отмахалась извинениями и сказала, что «заигралась в блогера». Но финт не прошёл: сегодня дело снова рассмотрели в особом порядке и Мировой суд судебного участка №40 Адмиралтейского района признал Ирину Волкову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ.

Так что теперь она действительно полностью соответствует своей татуировке.

Её приговорили к 180 часам общественных работ: теперь никаких пикантных фото. И никаких микрозаймов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Исаакиевский собор   блогер   провокация   суд   татуировка   фото   храм   
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40  комментариев
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Попцы не хотят конкуренции. Им не нужны попы девушек, у них свои есть. Поэтому каждая, кто покажет попу на фоне попосооружения культа, будет наказана.
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−100
Thomsen Frank Borman 2 часа назад
Не удивлюсь, если у неё вся спина в куполах.
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−36
Insaid From 10 минут назад
УЕ.Б.ИЩЕ ЗОНОВСКАЯ.
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35k
Гёз Уленшпигель 15 минут назад
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1k
Andrew Belaks 18 минут назад
Грешница, верность, любовь и 2 ябущихся кролика) Не хватает только розы ветров, звёзд на плечах и свастики...
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5k
Станислав 18 минут назад
как всегда! между "верностью" и "любовью" какая-то п@зда =))))
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513
Aurelian 22 минуты назад
Партаков напорола... мало того что тупая офца, так и вкуса ноль.
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7k
Погулять вышел 24 минуты назад
Так мало?!
В кандалы и на каторгу!
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5k
Иван Кузин Полчаса назад
Соромна баба
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437
eternal Полчаса назад
Почему когда нужны дебилы стреляющие по живому с балкона из пневматики их нет.. Мишень отличная.
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9k
Сергей Полчаса назад
Из за отсутствия мозга больше нечем похвалится.
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7k
a_komolow Полчаса назад
Теперь метлу в руки и вперёд
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4k
Дмитрий 37 минут назад
Дешевая шлюпка решила попиарится, не фартануло. До какого низкого дна в наше время может опуститься женщина и при этом даже не стыдится...
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4k
40bbazziggo 38 минут назад
Биомусор
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305
Царь 41 минуту назад
Оно бы ещё на метлу присело в горизонтальном положении, чтоб из гланд вышло.
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305
Царь 40 минут назад
Или в вертикальном.
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5
Евген 44 минуты назад
Срашнанаяяяя..
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4k
Tuskub Час назад
началось все это несколько раньше - все эти "Пусси райот" и прочая шелупонь - из тогда на медийном хайпе вынесло в тренды (а это реклама, подписчики, интервью, деньги...). Вот вам и результат. Если бы тогда этих дур и всяких там "мошонкоприбивателей" сразу бы отправляли в дурку на многомесячное обследование и (или), в случае адекватности (не по причине непонятной статьи "о надругательстве" непонятно-чего, а по простой " - хулиганка" (ст. 213)) - то и "последователей" бы не было
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39
Uganda Час назад
Общественные работы это лучшее наказание для таких людей. Не город будет, а сад.
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11k
Cornho Час назад
Дружбан-то у неё, смотрю, такой же размалёванный. Зачем вот это с собой делать? Они считают, что так выглядят круче?
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50k
smakido Час назад
Ладно, ее как-то "наказали", а чучело в тату, что стоял рядом оказался не при делах?!
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44k
Элек Мек Час назад
Работа на свежем воздухе,это полезно.
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2k
Veprь Макар 2 часа назад
Может я и старый пень, но честно, не понимаю, зачем в такой не простой для России период, светить своей типа попой в сети. Смысл, цель? Проблема с мозгами? Надо бы проверить. Если сие действие – не диагноз, а пофигизм, то за заразный откровенный цинизм 180 часам общественных работ явно очень ласково.
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