Девушке, показавший зад на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор

Скорее всего, теперь она свой «кардан» никому показывать не будет.
В прошлом году в сети гуляла целая серия странных фото и видео от разных «недоблогерш». Каждая из них считала своим долгом показать пятую точку на фоне какой-то достопримечательности, например, храма. В эту компанию и залетела 31-летняя и неплохо сохранившаяся для своих лет Ирина Волкова.
Сначала она сверкала телесами в одной из ныне заблокированных соцсетей. А потом «пошла на повышение»: присела прямо на фоне Исаакиевского собора.
Причём фото и видео сделаны два года назад, и они спокойно лежали у дамы в соцсети. Как она предполагает, они всплыли и вызвали скандал, после того, как она оформила кредит в конторе микрозаймов и решила его не отдавать. Тогда всё и началось. Девушку привлекли по статье «Оскорбление чувств верующих» слушание проходило осенью 2021 года. В тот раз она отмахалась извинениями и сказала, что «заигралась в блогера». Но финт не прошёл: сегодня дело снова рассмотрели в особом порядке и Мировой суд судебного участка №40 Адмиралтейского района признал Ирину Волкову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ.
Так что теперь она действительно полностью соответствует своей татуировке.
Её приговорили к 180 часам общественных работ: теперь никаких пикантных фото. И никаких микрозаймов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И найдётся много наблюдателей за исполнением приговора
Вопросы отпадут