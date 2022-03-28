Девушке, показавший зад на фоне Исаакиевского собора, вынесли приговор

Причём фото и видео сделаны два года назад, и они спокойно лежали у дамы в соцсети. Как она предполагает, они всплыли и вызвали скандал, после того, как она оформила кредит в конторе микрозаймов и решила его не отдавать. Тогда всё и началось. Девушку привлекли по статье «Оскорбление чувств верующих» слушание проходило осенью 2021 года. В тот раз она отмахалась извинениями и сказала, что «заигралась в блогера». Но финт не прошёл: сегодня дело снова рассмотрели в особом порядке и Мировой суд судебного участка №40 Адмиралтейского района признал Ирину Волкову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ.

Так что теперь она действительно полностью соответствует своей татуировке.