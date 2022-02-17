Олив Оатман: что произошло с девушкой с татуировкой на лице

Вождь мохаве сразу же сказал, что в глаза не видел ни интересующей гарнизон девушки, ни вообще какой-либо девушки другого народа.

Но посланник по имени Франциско был настойчив - он поселился среди мохаве, отказавшись возвращаться без девушки. После того, как Олив отказались отдать ни за деньги, ни за товары, ни за лошадей ему пришлось начать угрожать. Франциско заверил мохаве, что если Оатман не будет возвращена, то гарнизон из форта нагрянет и заберет ее насильно.

Племя пыталось утаить девушку: "Они вымазали мое лицо, руки и ступни ног грязно-коричневой краской и запретили говорить с Франциско на моем родном языке". Но Олив все-таки заговорила с ним на уже полузабытом английском, рассказав свою историю и что ей приказали об этом молчать.

Начались переговоры, в которых участвовала и сама Оатман. В итоге девушка, таки, отправилась в форт Юма в сопровождении Франциско и мохаве, которые получили несколько теплых одеял и лошадей.