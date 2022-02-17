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Олив Оатман: что произошло с девушкой с татуировкой на лице

Олив Оатман: что произошло с девушкой с татуировкой на лице (9 фото)

Автор:
17 февраля 2022 17:58
Сообщество : RealFishki
Метки: Девушка   США   индейцы   интересное   история   татуировка   
1970
9
Несколько веков продолжалось противостояние коренных жителей Америки и европейских переселенцев. Обе стороны проявили себя самым жестоким образом, а человеческая жизнь тогда практически ничего не стоила. Но случались иногда исключения...
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Метки: Девушка   США   индейцы   интересное   история   татуировка   
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12  комментариев
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49k
zloykoyot Час назад
Хм, интересная история. У меня только один вопрос - откуда взялась подруга детства с её воспоминаниями? Ведь её детство прошло в Иллинойсе.
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9k
Maddy8 2 минуты назад
Иногда я думаю: Если бы мы в то время нормально закрепились на Аляске и к нам бы пришли туда индейцы, что было бы сегодня? Как бы они отнеслись к коммунизму? к развалу СССР? К вакцине от коронавируса?
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0
Vlad Полчаса назад
Грустная история, которая могла случится с каждым в то время, когда был рабовладельческий строй или крепостное право. Достаточно эмоционально написано, чувствуется печаль и страдания героини данной истории.
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−1
Глеб 46 минут назад
Пхаха интересная история
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15k
Alex 56 минут назад
что то похожее)))) но не то....
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22k
Ego sum qui sum Час назад
в сериале "Ад на колесах" был похожий персонаж

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−4
Тимур Разманкулов Час назад
о боже мой, зачем так делать?
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