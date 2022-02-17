Олив Оатман: что произошло с девушкой с татуировкой на лице

1970
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Несколько веков продолжалось противостояние коренных жителей Америки и европейских переселенцев. Обе стороны проявили себя самым жестоким образом, а человеческая жизнь тогда практически ничего не стоила. Но случались иногда исключения...
Олив Оатман была рождена в мормонской семье, в Иллинойсе. Ее братья и сестры воспитывались в присущей этой общине строгости и богобоязненности. Они все жили в мире до 1850 года, пока в общине не произошел конфликт, после которого часть жителей оставила поселение и перебралась в Калифорнию. По пути и эта сотня не смогла договориться, в результате чего часть людей пошли более длинным, но безопасным северным путем, а часть, во главе которой был, как раз отец нашей героини, рискнули сократить по южному, через опасную Аризону.
Вот в этой пустынной Аризоне и осталась семья Оатманов одна - родители и семеро детей, когда часть группы также отделилась от них (они вообще там не мастаки договариваться были, судя по всему). К этой небольшой группе, в районе реки Хил, подошли индейцы, приказав отдать оружие, табак, еду. Отдать всё. Глава семьи, Ройс Оатман сумел прогнать непрошеных гостей, но ненадолго. Вскоре они вернулись, увеличив свой отряд, и убили всех. Всех, кроме семилетней Мэри Энн, пятнадцатилетнего Лоренцо и четырнадцатилетней Олив
Индейцы забрали с собой девочек, а искалеченного Лоренцо просто оставили умирать среди трупов его погибшей семьи. Но он выжил и немного придя в себя пошел до ближайшего поселка, где ему помогли. Восстановившись, юноша с другими мужчинами пошел искать сестер. Но они пропали без следа. Их похитили не апачи, как предполагали, а племя явапаи, что сбило со следа преследователей совсем скоро Мэри Энн и Олив объявили мертвыми, прекратив поиски.
Индейцы забрали с собой девочек, а искалеченного Лоренцо просто оставили умирать среди трупов его погибшей семьи. Но он выжил и немного придя в себя пошел до ближайшего поселка, где ему помогли. Восстановившись, юноша с другими мужчинами пошел искать сестер. Но они пропали без следа. Их похитили не апачи, как предполагали, а племя явапаи, что сбило со следа преследователей совсем скоро Мэри Энн и Олив объявили мертвыми, прекратив поиски.
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Это был поспешный вывод. Они были живы и им приходилось несладко, ведь в в индейском поселке, куда их привезли они выполняли самую грязную работу, подвергались побоям и питались объедками. Они провели так целый год, пока не случилось нечто, что было для них, своего рода, спасением. В поселок приехало несколько воинов из племени мохаве, чтобы торговать и заметили в толпе измученных белых девочек. Неизвестно, почему именно торговцы сделали это, но они выкупили Мэри-Энн и Олив за пару одеял, двух коней и мешок овощей.
Они ехали несколько дней и вот - новый дом. На пересечении рек Хила и Колорадо. Их поселил у себя вождь племени, отдав под опеку своих двух жен. Они хорошо относились к сестрам, Олив всю жизнь вспоминала их потом с благодарностью. Наверное это было обусловлено тем, что мохаве были более богатыми и оседлыми, не склонными к воинственности. Олив и Мэри Энн, подобно другим членам общины, сделали на подбородках и руках традиционные татуировки.
Оатман всегда потом говорила, что такие татуировки носили рабыни мохаве, однако дальнейшая история не вписывается в ее рассказы о том, что она была пленницей этого поселения.
Оатман всегда потом говорила, что такие татуировки носили рабыни мохаве, однако дальнейшая история не вписывается в ее рассказы о том, что она была пленницей этого поселения.
В 1855 году Олив осталась одна - ее сестра умерла в десятилетнем возрасте, потому что был период засухи и голода. Олив спаслась буквально чудом и она всегда говорила, что была благодарна племени за то, что спасли ей жизнь. Снова. Когда девушке исполнилось девятнадцать к мохаве приехал посланник из другого племени - юма. Ему было дано особое поручение от командира гарнизона, расположенного неподалеку, - забрать белую девушку, находящуюся в пленении мохаве.
Вождь мохаве сразу же сказал, что в глаза не видел ни интересующей гарнизон девушки, ни вообще какой-либо девушки другого народа.
Но посланник по имени Франциско был настойчив - он поселился среди мохаве, отказавшись возвращаться без девушки. После того, как Олив отказались отдать ни за деньги, ни за товары, ни за лошадей ему пришлось начать угрожать. Франциско заверил мохаве, что если Оатман не будет возвращена, то гарнизон из форта нагрянет и заберет ее насильно.
Племя пыталось утаить девушку: "Они вымазали мое лицо, руки и ступни ног грязно-коричневой краской и запретили говорить с Франциско на моем родном языке". Но Олив все-таки заговорила с ним на уже полузабытом английском, рассказав свою историю и что ей приказали об этом молчать.
Начались переговоры, в которых участвовала и сама Оатман. В итоге девушка, таки, отправилась в форт Юма в сопровождении Франциско и мохаве, которые получили несколько теплых одеял и лошадей.
Но посланник по имени Франциско был настойчив - он поселился среди мохаве, отказавшись возвращаться без девушки. После того, как Олив отказались отдать ни за деньги, ни за товары, ни за лошадей ему пришлось начать угрожать. Франциско заверил мохаве, что если Оатман не будет возвращена, то гарнизон из форта нагрянет и заберет ее насильно.
Племя пыталось утаить девушку: "Они вымазали мое лицо, руки и ступни ног грязно-коричневой краской и запретили говорить с Франциско на моем родном языке". Но Олив все-таки заговорила с ним на уже полузабытом английском, рассказав свою историю и что ей приказали об этом молчать.
Начались переговоры, в которых участвовала и сама Оатман. В итоге девушка, таки, отправилась в форт Юма в сопровождении Франциско и мохаве, которые получили несколько теплых одеял и лошадей.
Олив встретили громкими аплодисментами и тут же поспешили выдать ей одежду, так как она была наряжена в одну лишь юбку, по обычаям племени, где прожила так долго. Такая теплая встреча Оатман растрогала, но ее подруга детства позже вспоминала, как Олив тосковала по племени мохаве, ведь там остался ее муж и двое детей. Сама "пленница" отрицала хоть какие-то сексуальные контакты с индейцами племени - добровольные или нет.
"К чести этих дикарей будет сказано, что они никогда не относились ко мне оскорбительно". - говорила она.
Однако, стоит отметить, что татуировку на лице оставляли только замужним женщинам мохаве, так что Олив, скорее всего скрывала свой брак в племени, ведь по тем временам девушка и заговорить не могла с краснокожими, это было настоящее расовое преступление.
"К чести этих дикарей будет сказано, что они никогда не относились ко мне оскорбительно". - говорила она.
Однако, стоит отметить, что татуировку на лице оставляли только замужним женщинам мохаве, так что Олив, скорее всего скрывала свой брак в племени, ведь по тем временам девушка и заговорить не могла с краснокожими, это было настоящее расовое преступление.
Совсем скоро, после приезда Олив в форт туда приехал Лоренцо. Они, с тех пор, всегда старались быть рядом друг с другом.
Потом к ним в гости приехал пастор Ройял Стрэттон, который внимательно выслушал историю Оатман и написал по ее рассказам книгу "Жизнь среди индейцев". Она вышла в 1857 году тиражом в тридцать тысяч экземпляров и часть денег с ее продажи ушла к Олив и Лоренцо. Они смогли поступить Тихоокеанский Университет США, что было по тем временам отличным образованием.
Потом к ним в гости приехал пастор Ройял Стрэттон, который внимательно выслушал историю Оатман и написал по ее рассказам книгу "Жизнь среди индейцев". Она вышла в 1857 году тиражом в тридцать тысяч экземпляров и часть денег с ее продажи ушла к Олив и Лоренцо. Они смогли поступить Тихоокеанский Университет США, что было по тем временам отличным образованием.
Экс-пленница индейцев не терялась и начала зарабатывать, читая лекции о жизни среди мохаве среди студентов или же просто любопытных американцев.
В 1856 году Олив Оатман встретилась с обеспеченным торговцем скотом Джоном Б. Фэирчалд, за которого вскоре и вышла замуж. После переезда в городок Шерман в Техасе и удочерения девочки Мэри Элизабет жизнь ее стала тихой и непримечательной. Вот только соседи и друзья семьи отмечали, что она практически никогда не улыбалась, а выходя из дома наносила на лицо толстый слой белил и пудры, а сверху опускала вуаль, чтобы скрыть татуировку. И на кухне у нее всегда стояла банка лесных орехов - это основная еда племени мохаве.
Олив Оатман скончалась в 1903 году, в 65 лет, от сердечного приступа.
В 1856 году Олив Оатман встретилась с обеспеченным торговцем скотом Джоном Б. Фэирчалд, за которого вскоре и вышла замуж. После переезда в городок Шерман в Техасе и удочерения девочки Мэри Элизабет жизнь ее стала тихой и непримечательной. Вот только соседи и друзья семьи отмечали, что она практически никогда не улыбалась, а выходя из дома наносила на лицо толстый слой белил и пудры, а сверху опускала вуаль, чтобы скрыть татуировку. И на кухне у нее всегда стояла банка лесных орехов - это основная еда племени мохаве.
Олив Оатман скончалась в 1903 году, в 65 лет, от сердечного приступа.
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Метки: Девушка США индейцы интересное история татуировка
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