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30 случаев, когда хозяевам пришлось подчиниться своим питомцам

30 случаев, когда хозяевам пришлось подчиниться своим питомцам (31 фото)

Автор:
21 августа 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   истории   кошки   питомцы   собаки   фото   
1343
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Иногда мы дрессируем животных, а бывает так, что они нас - так хозяева незаметно и добровольно делают то, чему их "обучили" питомцы. Пользователи форума Reddit поделились забавными случаями из своей жизни, когда любимцы случайным образом приучили их что-то делать. А у вас такое случалось?

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Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   истории   кошки   питомцы   собаки   фото   
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4  комментария
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9
mishka79 16 минут назад
я свою собаку подзываю чмоканьем, как-то племянница в ТЦ обиженно заявила, что она не собачка. оказывается я, сам того не замечая, начал её чмоканьем подзывать
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22k
Carma Warrior 51 минуту назад
Милоты пост :))))
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−80
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Пост про сильных и независимых?
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Carma Warrior Обратная сторона Луны 51 минуту назад
Ой да ладно вам. Не надо приплетать грустные истории в позитивную тему. Домашние питомцы есть в разных семьях.
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