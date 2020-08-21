30 случаев, когда хозяевам пришлось подчиниться своим питомцам

Иногда мы дрессируем животных, а бывает так, что они нас - так хозяева незаметно и добровольно делают то, чему их "обучили" питомцы. Пользователи форума Reddit поделились забавными случаями из своей жизни, когда любимцы случайным образом приучили их что-то делать. А у вас такое случалось?

"С тех пор, как мой муж работает дома, наша собака лает каждый раз, когда он работает допоздна. Так она выдрессировала его заканчивать работу в определенное время" 0 Источник:

"Несколько лет назад в наш дом ворвались грабители. С тех пор слыша громкий звук, я начинаю паниковать. Кошка знает это, и каждый раз, когда она слышит странные звуки, идет к двери, чтобы проверить. Я всегда смотрю на ее реакцию, и успокаиваюсь" 0 Источник:

"Моя кошка выдрессировала меня заводить будильник на час раньше, чтобы она пришла и полежала на мне утром" 0 Источник:

"Я спас свою собаку из приюта. Раньше она жила с мужчиной, который очень жестоко к ней обращался, и теперь она боится мужских голосов. Разговаривая с ней, я "пародирую" женский голос, чтобы ей было спокойнее" 0 Источник:

"У моего кота три лапы, и он не может закапывать свои кучки, когда сходит в туалет. Мне приходится ходить за ним и делать это за него, а иначе - он злится""С 0 Источник:

"Всякий раз, когда моя кошка делает что-то плохое, я шиплю на нее. Она еще котенок, поэтому шипеть приходится довольно часто. Недавно я сама того не понимая зашипела на свою подругу, когда она меня раздражала. Вот она - сила привычки!" 0 Источник:

"Мой пес Снупи обожал листья салата. Всегда, когда я готовила что-то с салатом, то брала побольше, чтобы угостить его. Его нет уже 5 лет, но я до сих пор на автомате покупаю чуть больше салата для готовки, чем нужно. Я помню тебя, Снупи!" 0 Источник:

"Собака моей мамы выучила, во сколько мама начинает готовить ужин. Каждый раз, когда наступает это время, она находит маму в доме и начинает сверлить ее взглядом. Так мою маму "выдрессировали" готовить в определенное время" 0 Источник:

"Я частенько гневаюсь на близких. Каждый раз, когда мой пес слышит, как я начинаю ругаться, бежит ко мне, кладет подбородок на мою руку или ногу, и смотрит на меня с беспокойством. Так он научил меня контролировать свои эмоции" 0 Источник:

"Моя кошка каждую ночь залазит ко мне под одеяло. И даже если я ночую в отеле, я по привычке поднимаю край одеяла для нее" 0 Источник:

"Когда я прихожу домой, моя собака издает звук "Воу, воу", близкий к лаю. У меня появилась привычка издавать похожий звук в ответ. Если я этого не делаю, собака начинает беспокоиться" 0 Источник:

"Перед утренней пробежкой я ем банан. И всегда разделяю его на две части и отдаю вторую собаке, потому что она обожает бананы. Вот такой ритуал" 0 Источник:

"Моя жена только что сидела на этом кресле, но кот подошел к ней и начал мяукать. Стоило ей встать, он запрыгнул на кресло и успокоился" 0 Источник:

"Мне приходится открывать фольгу как можно тише. Кот обожает шарики из фольги, и слыша эти звуки, бежит и смотрит грустными глазами, если ему ничего не достается (хотя у него есть уже 20 шариков)" 0 Источник:

"Если моя кошка видит, как я приближаюсь к ней в темноте, она издает один "мяу". Я мяукаю в ответ, чтобы дать ей понять, что знаю, где она лежит и не наступлю на нее" 0 Источник:

"Если нашей собаке сказать "Нет!" или "Стоп!", она начинает топтать лапами на месте в знак протеста. Недавно она научила этому моего маленького сына - теперь они делают это вместе, когда им говорят "Нет" 0 Источник:

"У родительского кота есть привычка пить из крана. Каждый день перед сном он мяукает, пока кто-нибудь не откроет ему кран, пьет, а потом мяукает, чтобы кран закрыли, а его - отнесли в кроватку" 0 Источник:

"Мой кот приучил меня делать много вещей. Я открываю окна только для того, чтобы он подышал свежим воздухом, пока меня нет. Я всегда смотрю, куда наступаю. Я спешу домой с работы, чтобы он не волновался от стресса. Не представляю жизни без него!" 0 Источник:

"У меня дома живет две собаки, и я частенько бросаю им на пол еду, когда ем сам. Это настолько вошло в привычку, что недавно я бросил еду под стол в офисе. Я и сам не заметил этого, и быстро убрал - надеюсь, меня не приняли за сумасшедшего" 0 Источник:

"А я сплю, держа руку на краю кровати, потому что каждое утро моя собака приходит "бодать" ее, когда ей нужно на улицу" 0 Источник:

"Мой пес сторожит меня, когда я принимаю душ или иду в туалет. Ему нужно знать о каждом моем шаге. Из-за этого приучился никогда не закрывать дверь в туалет и ванную" 0 Источник:

"Всегда приходится спать с раскинутыми ногами, потому что кошка любит спать только так" 0 Источник:

"Шаркаю ногами, если иду по дому в темноте, чтобы не наступить на кошку" 0 Источник:

"Если я иду в туалет или принимаю душ, я должна обязательно позвать кошку с собой. Если я этого не сделаю - она обидится" 0 Источник:

"Когда я просыпаюсь и иду в ванную, стою в дверях и жду, когда первым войдет мой пожилой кот. Он любит составить мне компанию" 0 Источник:

"Моя кошка выдрессировала меня использовать звук поцелуя губами или "чмок", чтобы привлечь ее внимание. Теперь я делаю это везде, и даже для других людей" 0 Источник:

"Мой кот любит пить воду из раковины, поэтому каждое утро я включаю ему кран. А еще, он любит скидывать вещи с поверхностей, и я ставлю рядом пару бутыльков, чтобы он не скучал" 0 Источник:

"Мой кот спит со мной в кровати. Он часто отрыгивает комочки шерсти, и делает это только утром. Я уже приучилась каждый раз, слыша, что он начинает отрыгивать шерсть, ловить комочки руками и выбрасывать. Это лучше, чем менять белье!" 0 Источник:

"А моя кошка приучила меня прятаться под одеяло через несколько секунд после звука будильника. Когда моя кошка слышит будильник, она тут же бежит будить меня - а мне иногда так хочется поваляться" 0 Источник: