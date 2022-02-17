"Вспомнить все": каким должен был быть фильм?

Сегодня мы рассмотрим интересные факты, которые связанны с известным фантастическим боевиком "Вспомнить все" 1990 года.
Итак, временные права на экранизацию рассказа "Мы вам всё припомним" (1966) Филипа Дика, приобрела компания известного продюсера Дино Ди Лаурентиса. Права были куплены в 1974 году, за целых 1000 долларов. После долгих выборов вариантов Дино Де Лаурентис, предложил кресло режиссера знаменитому Дэвиду Кроненбергу, автору таких фильмов как "Сканнеры" и "Муха".
Идея рассказа Кроненбергу понравилась, и он за довольно-таки короткое время написал целую дюжину версий сценариев. Правда их объединяла одна идея - это был бы нуар фильм в космических декорациях. Юмор в происходящем должен быть? Конечно да, черный юмор на экране бы присутствовал...
Такое прочтение первоисточника Де Лауретису категорически не понравилось - в его видение это должно быть что-то вроде приключений Индианы Джонса на Марсе. Кроненберг не хотел все эти веселости на экране и конфликт начался...
Да, и главную роль, Дага Куэйда студия предлагала сначала Ричарду Дрейфусу, потом исполнителю роли Супермена в старых фильмах Кристофера Рива, а так же Джеффу Бриджесу. Последней каплей для чаши терпения Кроненберга, стал выбор на главную роль Патрика Суэйзи, да-да того самого из "Грязных танцев". В итоге, режиссер ушел из проекта забрав свои наработки...
После недолгой паузы режиссером был назначен малоизвестный Брюс Бирсфорд, на главную роль был все же утвержден Патрик Суэйзи, а местом съемок была выбрана Австралия, на территории которой начала возводить "марсианские декорации". И тут студия Де Лаурентиса разорилась и "пошла с молотка". Казалось на экранизации фантастического рассказа можно было поставить большую и жирную точку. Но спасение проекта пришло оттуда, откуда его вряд ли кто-то ожидал...
Права на экранизацию рассказа приобрел никто иной, как Арнольд Шварценеггер. Дело в том, что проект показался актеру очень интересным, но Де Лаурентис наотрез отказывался брать Австрийского дуба в проект. Подозреваю, что возможно были какие-то конфликты на съемках фильмов о Конане. Ну, а теперь "Железный Арни" просто выкупил права на экранизацию, и стал самостоятельно искать нужных специалистов для съемок.
Понятное дело, что Арнольд хотел исполнить главную роль в фильме, и по этой причине обратился к студии Carolco (и ее боссу Марио Кассару) именно с таким условием. Ну и гонорар в 10 000 000 долларов - как же без этого. Студия дала добро, и по общему согласию сторон, режиссером "Вспомнить все" был назначен голландский режиссер Пол Верховен, которого Арнольд лично пригласил в проект...
Дело в том, что Арнольд был лично знаком с Верховеном, и хотя и исполнил главную роль в "Роботе-полицейском" (почему это случилась читайте в материале выше), но желание поработать вместе сохранилось...
Верховен в свою очередь пригласил на роль злодея Майкла Айронсайда (кстати, еще один номинант на роль Робокопа) и вся честная компания отправилась в Мексику на съемки. Но понятное дело, большая часть марсианских пейзажей была создана при помощи макетов.
Ну, и стоит добавить, что фильм "Вспомнить все" который мы видели (и возможно даже пересматривали с удовольствием) весьма сильно отличался от первоначального материала. Фильм пришлось перемонтировать несколько раз, чтобы кинокомиссия MPAA, присвоила ленте рейтинг R, а не Х. Причем все это пришлось делать буквально за пару недель до официальной премьеры в кинотеатрах...
А вам понравился фильм "Вспомнить все"?
Источник:
- "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" - рыцарский фильм из детства
- "Слепая ярость": интересные факты о фильме
- "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах
- "Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма
- "12 стульев": интересные факты и фото со съёмок фильма
Понравилось40
Ибо полученный результат меня полностью устраивает.
Отличный фильм
Выше....
Ещё выше!!