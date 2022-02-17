"Вспомнить все": каким должен был быть фильм?

Идея рассказа Кроненбергу понравилась, и он за довольно-таки короткое время написал целую дюжину версий сценариев. Правда их объединяла одна идея - это был бы нуар фильм в космических декорациях. Юмор в происходящем должен быть? Конечно да, черный юмор на экране бы присутствовал...

Такое прочтение первоисточника Де Лауретису категорически не понравилось - в его видение это должно быть что-то вроде приключений Индианы Джонса на Марсе. Кроненберг не хотел все эти веселости на экране и конфликт начался...

Да, и главную роль, Дага Куэйда студия предлагала сначала Ричарду Дрейфусу, потом исполнителю роли Супермена в старых фильмах Кристофера Рива, а так же Джеффу Бриджесу. Последней каплей для чаши терпения Кроненберга, стал выбор на главную роль Патрика Суэйзи, да-да того самого из "Грязных танцев". В итоге, режиссер ушел из проекта забрав свои наработки...